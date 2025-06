Nicolas Batum prolonge deux ans aux Clippers : l’expérience française valorisée

Nicolas Batum poursuit l’aventure en Californie. Après avoir décliné sa player option à 4,9 millions de dollars, l’ailier-fort français de 36 ans a finalement trouvé un accord avec les Los Angeles Clippers pour deux saisons supplémentaires, selon les informations rapportées par Shams Charania.

Free agent forward Nicolas Batum intends to sign a two-year, $11.5 million deal to return to the Los Angeles Clippers, sources tell ESPN. Deal includes a team option as well as a trade kicker. Batum's agent, Bouna Ndiaye of Comsport, negotiated the contract for the reunion. pic.twitter.com/ocreAUZeFP

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2025