Le frère de Noah Penda rejoint le centre de formation du Mans

La famille Penda sera toujours présente au Mans : Swann va prendre la relève de son grand frère, Noah, au sein du MSB. En effet, l’entraîneur sarthois Guillaume Vizade a annoncé que l’ailier de 17 ans intègre le giron de l’équipe Espoirs mancelle, comme rapporté par Le Maine Libre.

Ainsi, Swann Penda (2,00 m, 17 ans) passe du centre de formation du Paris Basketball à celui du Mans. Dans la capitale, le joueur a alterné entre les Espoirs (4,2 points à 40% aux tirs en 17 minutes de jeu en moyenne) et les U18, avec qui il a été demi-finaliste du championnat de France sous les ordres de Thomas Pennellier. Au Mans, Swann Penda va effectuer la présaison avec le groupe professionnel, avant de majoritairement évoluer en Espoirs. Présélectionné pour l’EuroBasket U18, il n’avait pas passé le cut final.

🇫🇷 Swann Penda (2008) is the fastest rising prospect out of France at the moment The big wing had a phenomenal season at the U18 season for Paris, showcasing flashes of two-way potential at a young age Measured at 6’8.5 with a 7’0 wingspan at BWB Europepic.twitter.com/pZrayS3Cp8 — nbadraftpoint (@nbadraftpoint) August 13, 2025

Swann Penda n’aura pas l’occasion de pouvoir évoluer aux côtés de son frère, Noah Penda (1,99 m, 20 ans), drafté au second tour de la dernière Draft par le Magic d’Orlando. Il va disputer la prochaine saison avec sa franchise NBA, avec laquelle il a signé un contrat de quatre ans.