Espoirs ELITE

Le frère de Noah Penda rejoint le centre de formation du Mans

Betclic ELITE - Membre du centre de formation du Paris Basketball la saison dernière, Swann Penda rejoint son grand frère Noah au Mans.
00h00
Résumé
Le frère de Noah Penda rejoint le centre de formation du Mans

Swann Penda est un 2008, soit trois ans de moins que son grand frère, Noah.

Crédit photo : Flavien Portat

La famille Penda sera toujours présente au Mans : Swann va prendre la relève de son grand frère, Noah, au sein du MSB. En effet, l’entraîneur sarthois Guillaume Vizade a annoncé que l’ailier de 17 ans intègre le giron de l’équipe Espoirs mancelle, comme rapporté par Le Maine Libre.

Ainsi, Swann Penda (2,00 m, 17 ans) passe du centre de formation du Paris Basketball à celui du Mans. Dans la capitale, le joueur a alterné entre les Espoirs (4,2 points à 40% aux tirs en 17 minutes de jeu en moyenne) et les U18, avec qui il a été demi-finaliste du championnat de France sous les ordres de Thomas Pennellier. Au Mans, Swann Penda va effectuer la présaison avec le groupe professionnel, avant de majoritairement évoluer en Espoirs. Présélectionné pour l’EuroBasket U18, il n’avait pas passé le cut final.

Swann Penda n’aura pas l’occasion de pouvoir évoluer aux côtés de son frère, Noah Penda (1,99 m, 20 ans), drafté au second tour de la dernière Draft par le Magic d’Orlando. Il va disputer la prochaine saison avec sa franchise NBA, avec laquelle il a signé un contrat de quatre ans.

Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
