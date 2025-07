Noah Penda signe un contrat de quatre ans avec le Magic d’Orlando

Noah Penda a officiellement paraphé son premier contrat NBA avec le Orlando Magic. Le jeune ailier français de 20 ans, sélectionné en 32e position lors de la Draft 2025, s’est engagé pour quatre saisons grâce à la « Second-round pick exception », une disposition qui permet aux franchises de sécuriser les talents du second tour tout en conservant une certaine flexibilité.

Un contrat progressif avec des garanties mesurées

La structure du contrat de Penda reflète la stratégie prudente mais ambitieuse du Magic. Selon HoopsRumors, l’accord avoisinerait les 10 millions de dollars sur quatre ans, avec deux premières saisons garanties à 2,3 puis 2,4 millions de dollars. La troisième année reste non garantie, tandis que la quatrième repose sur une option d’équipe, laissant à Orlando la possibilité d’évaluer les progrès du joueur.

Ce type de contrat, similaire à celui de Bronny James aux Lakers ou de Maxime Raynaud aux Kings cette saison, illustre la volonté des franchises NBA de miser sur des profils prometteurs du second tour. Pour s’offrir les services de Penda, le Magic n’a d’ailleurs pas hésité à sacrifier quatre choix de second tour, preuve de son intérêt marqué pour l’ancien joueur du Le Mans.

Des statistiques prometteuses venues de France

Après une saison au, Noah Penda arrive en NBA avec des références solides. Lors de sa dernière saison en Betclic Élite, il tournait à 10,2 points, 5,5 rebonds, 2,7 passes, 1,2 interception et 0,9 contre de moyenne. Cette polyvalence et cette énergie des deux côtés du terrain ont séduit les dirigeants floridiens, qui voient en lui un potentiel à développer.

« Penda portera le numéro 93 avec le Orlando Magic », a indiqué la franchise floridienne dans son communiqué d’officialisation. Avec cette signature, associée à celles de Tyus Jones et Moe Wagner, Orlando possède désormais 14 joueurs sous contrat et pourra attendre le training camp pour signer son 15e et dernier élément. Un pari mesuré mais ambitieux pour un joueur français à fort potentiel.