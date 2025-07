Ange Buzer arrive à Cholet pour trois ans

Aperçu à 15 reprises avec l’équipe professionnelle de Besançon, en Nationale 1 et Coupe de France, ces deux dernières saisons, Ange Buzer (1,88 m, 18 ans) va quitter le cocon franc-comtois.

L’ancien meneur de l’AGM Vesoul a effectué plusieurs essais dans des centres de formation : à Saint-Quentin, Nancy, Chalon, Nantes, Cholet ou au SCABB… C’est finalement avec l’Académie Gautier qu’il a décidé de s’engager, pour les trois prochaines saisons, soit la durée de son éligibilité en Espoirs.

PROFIL JOUEUR Ange BUZER Poste(s): Meneur Taille: 188 cm Âge: 18 ans (28/03/2007) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 0,8 #381 REB 0,4 #376 PD 0,3 #356

« Ce qui est en train de se réaliser, c’est la suite de mon rêve et de mes objectifs », confie cet habitué du playground d’Isenbart, le plus réputé de Besançon, au site officiel du BesAC. « J’en suis très heureux. Je vais porter les couleurs d’un Centre de formation dont je n’ai entendu que du bien. C’est vraiment super ! À moi d’être sérieux et de travailler. »