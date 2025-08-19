Luka Doncic rassure enfin ses fans après une alerte au genou qui a fait trembler la Slovénie et les Lakers

Les fans des Los Angeles Lakers peuvent souffler. Luka Doncic a été autorisé à reprendre la compétition avec la Slovénie, seulement quelques jours après la frayeur au genou qui avait inquiété tout le monde lors de l’EuroBasket.

La Fédération slovène a confirmé que « Doncic n’a pas subi de blessure grave contre la Lettonie ». Le meneur de 26 ans souffrait seulement d’une contusion au genou droit, et Marc Stein a assuré mardi qu’il était « apte à jouer pour la Slovénie ».

Un retour rapide à l’entraînement qui rassure

L’incident est survenu samedi contre la Lettonie, quand un coéquipier est tombé sur sa jambe. Doncic a quitté le terrain en boitant et n’est pas revenu malgré sa volonté de rejouer. Le staff slovène a privilégié la prudence, et il est resté sur le banc avec de la glace au genou.

BREAKING: Luka Doncic has AVOIDED a serious knee injury after his Slovenian teammate crashed into his leg in a EuroBasket exhibition game vs. Latvia. Luka had 26 PTS, 5 AST, & 5 REB in the FIRST HALF before the injury happened. Get well soon, Luka! 🙏 pic.twitter.com/ATwElWyNlt — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) August 16, 2025

Lundi, Doncic a repris l’entraînement à Ljubljana et en est sorti sans souci, ce qui lui a permis de jouer mardi contre la Grande-Bretagne. La Fédération précise que tout l’effectif est disponible malgré quelques pépins.

Cette récupération rapide est de bon augure avant le match d’ouverture officiel de l’EuroBasket de la Slovénie le 28 août contre la Pologne. L’équipe slovène évoluera dans le groupe D à Katowice, en Pologne, aux côtés de la France, la Belgique, la Pologne, Israël et l’Islande.

Pour Doncic, l’EuroBasket prépare la saison NBA 2025-2026. Passé aux Lakers, il a gardé ses moyennes (28,2 points, 8,1 rebonds). Prolongé trois ans pour 165 M$, il aurait perdu 31 livres et semble prêt à franchir un cap.