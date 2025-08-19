Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Luka Doncic rassure enfin ses fans après une alerte au genou qui a fait trembler la Slovénie et les Lakers

Luka Doncic a été déclaré apte à jouer pour la Slovénie après l'inquiétude liée à sa blessure au genou lors du match d'exhibition contre la Lettonie samedi dernier.
|
00h00
Résumé
Écouter
Luka Doncic rassure enfin ses fans après une alerte au genou qui a fait trembler la Slovénie et les Lakers

Luka Doncic de retour à l’entraînement avec la Slovénie

Crédit photo : Kosarkarska zveza Slovenije

Les fans des Los Angeles Lakers peuvent souffler. Luka Doncic a été autorisé à reprendre la compétition avec la Slovénie, seulement quelques jours après la frayeur au genou qui avait inquiété tout le monde lors de l’EuroBasket.

La Fédération slovène a confirmé que « Doncic n’a pas subi de blessure grave contre la Lettonie ». Le meneur de 26 ans souffrait seulement d’une contusion au genou droit, et Marc Stein a assuré mardi qu’il était « apte à jouer pour la Slovénie ».

Un retour rapide à l’entraînement qui rassure

L’incident est survenu samedi contre la Lettonie, quand un coéquipier est tombé sur sa jambe. Doncic a quitté le terrain en boitant et n’est pas revenu malgré sa volonté de rejouer. Le staff slovène a privilégié la prudence, et il est resté sur le banc avec de la glace au genou.

 

Lundi, Doncic a repris l’entraînement à Ljubljana et en est sorti sans souci, ce qui lui a permis de jouer mardi contre la Grande-Bretagne. La Fédération précise que tout l’effectif est disponible malgré quelques pépins.

Cette récupération rapide est de bon augure avant le match d’ouverture officiel de l’EuroBasket de la Slovénie le 28 août contre la Pologne. L’équipe slovène évoluera dans le groupe D à Katowice, en Pologne, aux côtés de la France, la Belgique, la Pologne, Israël et l’Islande.

Pour Doncic, l’EuroBasket prépare la saison NBA 2025-2026. Passé aux Lakers, il a gardé ses moyennes (28,2 points, 8,1 rebonds). Prolongé trois ans pour 165 M$, il aurait perdu 31 livres et semble prêt à franchir un cap.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre
Islande
Islande
Suivre
Israël
Israël
Suivre
Slovénie
Slovénie
Suivre
France
France
Suivre
Belgique
Belgique
Suivre
Pologne
Pologne
Suivre
Lettonie
Lettonie
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
LF2
00h00Une espoir de l’ASVEL et une internationale camerounaise s’engagent à la SIG
EuroBasket
00h00Une entorse sans gravité pour Mamadou Guissé
EuroBasket
00h00Trois ex du Championnat de France à l’Euro avec l’Islande, adversaire des Bleus
EuroBasket
00h00ITW Bilal Coulibaly : « Une fois qu’on se concentre et qu’on joue dur, on est vraiment au-dessus ! »
Betclic Élite
00h00Matéo Bordes et Naoll Balfourier quittent officiellement Cholet Basket
Betclic ELITE
00h00Un ancien joueur de Betclic ELITE et le coach personnel de Wembanyama intègrent le staff des San Antonio Spurs
EuroBasket U16 Féminin
00h00Un choc France – Espagne en quart de finale de l’EuroBasket U16 féminin !
fall barcelone
EuroLeague
00h00Youssoupha Fall retourne officiellement à Barcelone !
NM2
00h00Arthur Rozenfeld de retour en France, en Nationale 2
À l’étranger
00h00Entraîneur mythique de Vichy et Antibes, pionnier de la zone-press, Djordje Andrijasevic s’est éteint
1 / 0
Livenews NBA
Cooper Flagg face aux Lakers de Bronny James lors de la Summer League 2025
NBA
00h00Il devance des stars NBA sans avoir joué un match : Flagg crée la première polémique de l’année
Luka Doncic de retour à l'entraînement avec la Slovénie
NBA
00h00Luka Doncic rassure enfin ses fans après une alerte au genou qui a fait trembler la Slovénie et les Lakers
Jalen McDaniels sous les couleurs des Toronto Raptors face à Minnesota
NBA
00h00Les Pelicans parient sur un joueur que tout le monde avait oublié : retour gagnant ou erreur monumentale ?
Betclic ELITE
00h00Un ancien joueur de Betclic ELITE et le coach personnel de Wembanyama intègrent le staff des San Antonio Spurs
Jonathan Kuminga sous le maillot des Warriors face à Memphis
NBA
00h00Il réclame le même salaire que deux All-Stars NBA : les Warriors coincés face à l’ambition XXL de Kuminga
NBA
00h00L’ancien coach parisien Will Weaver va conseiller l’entraîneur des Charlotte Hornets
Haywood Highsmith remonte la balle face aux Pelicans
NBA
00h00Le business NBA frappe encore : Highsmith sacrifié, Draymond Green déballe ce que beaucoup taisent
Kyrie Irving à droite de LeBron James lors du match 4 des finales NBA 2017 contre les Golden State Warriors
NBA
00h00Loin de LeBron, plus proche de lui-même : Kyrie Irving brise le silence sur son choix le plus controversé
Jonathan Kuminga face à Jalen Green lors du troisième match du premier tour des playoffs 2024 contre les Rockets
NBA
00h00Les Warriors veulent le brider, il veut s’émanciper : l’ultimatum de Kuminga qui pourrait faire vaciller l’équilibre de la franchise
Jaime Jaquez Jr. avant la rencontre qui opposée le Heat à Jaime Jaquez Jr. avant la rencontre opposant le Heat à WashingtonWashington
NBA
00h00Rookie hier, désillusionné aujourd’hui : le Miami Heat a montré à Jaquez Jr. le vrai visage de la NBA
1 / 0