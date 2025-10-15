Recherche
EuroBasket masculin

La sélection britannique temporairement exclue par la FIBA !

Alors que le basket masculin britannique s'enfonce dans une procédure judiciaire, autour de l'attribution des droits du championnat, la sélection de Grande-Bretagne a été temporairement exclue des compétitions internationales par la FIBA, qui tente de résoudre le conflit.
|
00h00
Résumé
Écouter
La sélection britannique temporairement exclue par la FIBA !

21e de l’EuroBasket, la sélection britannique est suspendue par la FIBA

Crédit photo : Guillaume Poumarède

Censée accueillir la Lituanie puis se déplacer en Islande fin novembre pour la première fenêtre de qualifications à la Coupe du Monde 2027, la Grande-Bretagne pourra-t-elle jouer ses prochains matchs internationaux ? À l’heure actuelle, la réponse est non.

Sur fond de conflit interne 

Pour cause, l’équipe masculine de basketball de Grande-Bretagne a été suspendue des compétitions internationales par la FIBA, qui a pris cette mesure exceptionnelle pour tenter de mettre un terme au conflit interne qui secoue le basketball britannique. Par ailleurs, la FIBA a également suspendu l’autorité de la fédération nationale en ce qui concerne la délivrance de licences ou la reconnaissance des compétitions nationales masculines.

En janvier 2025, la fédération britannique a attribué la licence d’exploitation du championnat professionnel masculin à des investisseurs externes (la GBB League, menée par Marshall Glickman, ancien patron de l’EuroLeague et membre du conseil d’administration de… Fos-Provence) : une décision jugée illégale par la compétition existante, la Super League Basketball, qui a alors engagé des poursuites judiciaires.

Le président de la fédération a démissionné

Alors que le lancement de la GBB League a été repoussé en 2027, les clubs actuels de la SLB continuent d’ignorer les appels du futur championnat pour les rallier au projet, présenté comme « le plus grand investissement financier dans la ligue, avec une vision destinée à enthousiasmer et attirer de nouveaux fans, tout en bousculant les formats traditionnels.

Président de la fédération, acteur majeur de l’attribution des droits à la GBB League, Chris Grant a démissionné de son poste le week-end dernier, sous fond d’une pression croissante de la FIBA qui avait créé un groupe de travail pour enquêter sur le différend. Lequel n’avait pas encore livré son verdict à l’époque.

La FIBA a présenté ses mesures comme un moyen de « rétablir l’intégrité réglementaire et promouvoir une gouvernance durable du basketball masculin en Grande-Bretagne ».

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
T-shirt offcourt

rudd4
Ayant habiter en Angleterre pendant de longues années le basket est extrêmement mal géré et structuré. Ils ont pourtant un vivier gigantesque qui ne demande qu'a se faire former et apprendre. Les batailles interne existent depuis des années sans aucune solution durable, vraiment dommage parce qu'ils pourraient être un concurrent sérieux durant les competitions internationales.
Répondre
(0) J'aime
lulutoutvert
C'est uniquement l'Angleterre (comme le foot) ou le championnat regroupe le pays de Galles, l'Ecosse et l'Irlande du Nord (comme on peut le voir en athlé par ex.) ?
Répondre
(0) J'aime
