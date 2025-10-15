La sélection britannique temporairement exclue par la FIBA !

Censée accueillir la Lituanie puis se déplacer en Islande fin novembre pour la première fenêtre de qualifications à la Coupe du Monde 2027, la Grande-Bretagne pourra-t-elle jouer ses prochains matchs internationaux ? À l’heure actuelle, la réponse est non.

Sur fond de conflit interne

Pour cause, l’équipe masculine de basketball de Grande-Bretagne a été suspendue des compétitions internationales par la FIBA, qui a pris cette mesure exceptionnelle pour tenter de mettre un terme au conflit interne qui secoue le basketball britannique. Par ailleurs, la FIBA a également suspendu l’autorité de la fédération nationale en ce qui concerne la délivrance de licences ou la reconnaissance des compétitions nationales masculines.

FIBA Statement on the British Basketball Federationhttps://t.co/46cug8B3jc — FIBA Media (@FIBA_media) October 14, 2025

En janvier 2025, la fédération britannique a attribué la licence d’exploitation du championnat professionnel masculin à des investisseurs externes (la GBB League, menée par Marshall Glickman, ancien patron de l’EuroLeague et membre du conseil d’administration de… Fos-Provence) : une décision jugée illégale par la compétition existante, la Super League Basketball, qui a alors engagé des poursuites judiciaires.

Le président de la fédération a démissionné

Alors que le lancement de la GBB League a été repoussé en 2027, les clubs actuels de la SLB continuent d’ignorer les appels du futur championnat pour les rallier au projet, présenté comme « le plus grand investissement financier dans la ligue, avec une vision destinée à enthousiasmer et attirer de nouveaux fans, tout en bousculant les formats traditionnels.

Président de la fédération, acteur majeur de l’attribution des droits à la GBB League, Chris Grant a démissionné de son poste le week-end dernier, sous fond d’une pression croissante de la FIBA qui avait créé un groupe de travail pour enquêter sur le différend. Lequel n’avait pas encore livré son verdict à l’époque.

La FIBA a présenté ses mesures comme un moyen de « rétablir l’intégrité réglementaire et promouvoir une gouvernance durable du basketball masculin en Grande-Bretagne ».