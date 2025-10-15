Les Bleus qualifiés pour les quarts de finale du championnat d’Europe

Après deux revers consécutifs, l’équipe de France masculine de basket fauteuil a repris sa marche en avant. Grâce à un large succès face à la Suisse (25-80), les Bleus ont obtenu leur billet pour les quarts de finale du championnat d’Europe à Sarajevo.

Un départ canon

D’entrée de jeu, les Tricolores ont imposé un rythme infernal. À la faveur d’un cinglant 27-4 infligé à la sélection helvétique en dix minutes, les coéquipiers d’Alexis Ramonet (15 points) ne se sont jamais relâchés. Les Suisses, dominés dans tous les secteurs du jeu, ont subi l’impact physique et les assauts répétés des Français.

Avec cette victoire écrasante, l’équipe de France masculine termine à la 3e place de son groupe. Un succès synonyme de qualification pour les quarts de finale de la compétition.

Un quart de finale face à l’Allemagne

En quart de finale du championnat d’Europe, jeudi 16 octobre à 17h00, l’équipe de France affrontera l’Allemagne pour un duel au sommet.