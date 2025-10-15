Recherche
Basket fauteuil

Les Bleus qualifiés pour les quarts de finale du championnat d'Europe

Basket Fauteuil - Victorieuse de la Suisse (25-80), l'équipe de France masculine de basket fauteuil s'est qualifiée pour les quarts de finale du championnat d'Europe à Sarajevo. Les Bleus affronteront l'Allemagne ce jeudi 17 octobre à 17h00.
00h00
Résumé
Les Bleus qualifiés pour les quarts de finale du championnat d’Europe
Crédit photo : Mansoor Ahmed

Après deux revers consécutifs, l’équipe de France masculine de basket fauteuil a repris sa marche en avant. Grâce à un large succès face à la Suisse (25-80), les Bleus ont obtenu leur billet pour les quarts de finale du championnat d’Europe à Sarajevo.

Un départ canon

D’entrée de jeu, les Tricolores ont imposé un rythme infernal. À la faveur d’un cinglant 27-4 infligé à la sélection helvétique en dix minutes, les coéquipiers d’Alexis Ramonet (15 points) ne se sont jamais relâchés. Les Suisses, dominés dans tous les secteurs du jeu, ont subi l’impact physique et les assauts répétés des Français.

Avec cette victoire écrasante, l’équipe de France masculine termine à la 3e place de son groupe. Un succès synonyme de qualification pour les quarts de finale de la compétition.

Un quart de finale face à l’Allemagne

En quart de finale du championnat d’Europe, jeudi 16 octobre à 17h00, l’équipe de France affrontera l’Allemagne pour un duel au sommet.

Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
