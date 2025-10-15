Evans Ganapamo continue son tour du monde : direction Casablanca

Evans Ganapamo (2,01 m, 31 ans) n’en finit plus d’étoffer son passeport basket. Après avoir évolué en Europe, en Afrique et en Amérique du Nord, le natif de Montpellier pose ses valises au Maroc, où il vient de s’engager avec le club de Casablanca. Un nouveau chapitre pour celui qui incarne mieux le profil du globe-trotter du basket français.

Un parcours atypique et planétaire

Passé par les États-Unis entre 2012 et 2017, où il a porté les couleurs des Universités de la Nouvelle-Orléans puis de Prairie View A&M en NCAA, Evans Ganapamo a ensuite débuté sa carrière professionnelle en Allemagne (4e division) lors de la saison 2017-2018. L’année suivante, le natif de Montpellier, a pris part à la naissance du Paris Basketball, où il est resté jusqu’à la montée du club en Betclic ÉLITE (2018 à 2021). Embêté par plusieurs blessures, il s’est ensuite relancé sur le continent africain.

De la BAL à Casablanca

En 2021, Evans Ganapamo a rejoint les Cape Town Tigers en Afrique du Sud, où il s’est imposé comme un cadre de la formation engagée dans la Basketball Africa League (BAL). Après deux saisons solides (15 points et 4,5 rebonds en 2023), il a pris la direction du Canada en 2023, disputant six rencontres avec Montréal en CEBL avec un rôle anecdotique (1 point et 1 passe de moyenne) avant de retourner en Afrique en signant avec le club de Bangui et jouant à nouveau la BAL (18 points de moyenne). Il avait pour partenaires sur place Max Kouguère et Jimmy Djimrabaye.

L’an passé, il a encore élargi ses horizons avec un passage en Islande (16 points de moyenne en 12 matchs) avant de rejoindre le Kenya, et le Nairobi City Thunder, avec lequel il a de nouveau disputé la BAL (8 points de moyenne en 5 matchs) et a été titré Champion du Kenya.

Pour 2025-2026, l’international centrafricain relève un nouveau défi en Maroc, au Wydada AC Casablanca, où il devrait apporter son expérience et son leadership à un championnat qui monte en puissance. Il croisera la route de Derric Jean, ancien joueur de Rouen et Vitré qui a signé récemment avec le club de Tanger, une formation phare du basket marocain.