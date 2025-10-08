Ancien joueur de Vitré et Rouen, Derric Jean poursuit sa carrière au Maroc

Nouvelle destination pour Derric Jean (1,88 m, 28 ans). Le joueur américano-haïtien s’est engagé avec le club de Tanger, l’un des cadors du championnat marocain. L’arrière passé par Louisiana Tech (NCAA) y apportera son expérience acquise au fil d’un parcours international riche, qui l’a mené de la Bulgarie au Mexique, en passant par Chypre, le Liban, l’Iran ou encore le Qatar.

Un globe-trotter sur la côte atlantique

Ville portuaire dynamique au carrefour de l’Afrique et de l’Europe, Tanger attire un joueur habitué aux expériences à l’étranger. Après un passage remarqué à Vitré en Nationale 1 (11,4 points, 2,3 rebonds et 2,2 passes décisives en 32 matchs lors de la saison 2021-2022), Derric Jean avait brièvement porté les couleurs de Rouen (4 matchs, 8 points, 2,5 rebonds, 1 passe en 2022-2023) en pigiste médical avant de rejoindre Chypre pour la suite de la saison. Depuis, l’arrière américano-haïtien a continué à voyager au fil des contrats, évoluant successivement en Iran, au Qatar, au Liban puis récemment au Mexique.

Tanger mise sur l’expérience pour viser le titre

Club ambitieux et solidement installé parmi les formations les plus puissantes du championnat marocain – qui subsiste malgré l’instabilité de la fédération nationale -, le club de Tanger, coaché par Ahmed Salam s’active pour jouer les premiers rôles cette saison. En enrôlant Derric Jean, les dirigeants marocains misent sur un joueur expérimenté, capable d’apporter scoring, intensité défensive et leadership à un groupe déjà compétitif.