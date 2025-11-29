Recherche
EuroLeague

L’avenir de Željko Obradović reste dans le flou au Partizan Belgrade…

EUROLEAGUE - Alors que Željko Obradović a présenté sa démission du poste d'entraîneur principal du Partizan Belgrade depuis près d'une semaine, le conseil d'administration du club censé rencontré le coach démissionnaire ce weekend a finalement repoussé son ultime réunion, prolongeant encore l'incertitude jusqu'aux joueurs...
|
00h00
L’avenir de Željko Obradović reste dans le flou au Partizan Belgrade…

Nul ne sait si Željko Obradović partira finalement du Partizan Belgrade…

Crédit photo : Julie Dumélié

Alors, partira ou partira pas ? Cinq jours après la démission posée par Željko Obradović du poste d’entraîneur du Partizan Belgrade, le club serbe n’a de son côté toujours pas tranché. S’il devait rencontrer son légendaire coach démissionnaire ce samedi 29 novembre, la décision a finalement été repoussée à début décembre, selon nos confrères locaux de Sportske.

Après une première réunion vendredi 28 novembre, Obradović n’avait pas changé d’avis concernant sa démission. La décision finale était initialement attendue lors de la session du conseil de samedi, mais ce report signifie que le verdict ne tombera pas avant lundi au plus tôt.

Une réunion cruciale reportée pour des raisons logistiques

Selon les informations rapportées par Sportske, la réunion du conseil d’administration qui devait se tenir à 11 heures en présence d’Obradović a été reportée sur demande des membres du conseil d’administration, qui se trouvent actuellement à l’étranger. La séance est désormais programmée pour la semaine prochaine, ce qui prolonge l’incertitude autour du statut du nouvel entraîneur.

Cette situation ne fait qu’ajouter de l’incertitude à l’ensemble du dossier, alors que les supporters du Partizan continuent d’espérer qu’Obradović retirera sa démission et restera au club. Les supporters « noir et blanc » soutiennent pleinement cette option et espèrent voir leur entraîneur revenir sur sa décision.

L’équipe reprend l’entraînement dans l’incertitude

Pendant ce temps, l’équipe première du Partizan se retrouve après plusieurs jours de pause pour son premier entraînement. Mais il reste à voir qui dirigera cette séance, compte tenu de l’incertitude persistante concernant l’identité du futur entraîneur.

Il convient de noter que la réunion de vendredi a également abouti à la séparation du Partizan avec son directeur sportif Zoran Savić, ajoutant un élément supplémentaire aux bouleversements en cours au sein du club belgradois.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

