Evans Ganapamo, désormais en Islande, explose son record : 44 points !

Arrivé à la mi-décembre en Islande, Evans Ganapamo (2,01 m, 30 ans) sort d’une énorme performance. L’ailier a inscrit 44 points jeudi dernier en Subway League, la première division islandaise, lors de la victoire de son nouveau club face à Keflavik (107-98). Après cinq matches à l’UMF Njardvik, le Montpelliérain tourne à 21,8 points, 5 rebonds et 1,2 passe décisive en 27 minutes.

Une irrégularité d’un match à l’autre

Depuis le début de son aventure islandaise, Evans Ganapamo alterne entre l’excellent et le très moyen sur le plan statistique. Sur son premier match avec Njardvik, l’international centrafricain a marqué 27 points et pris 11 rebonds. Lors de la rencontre suivante, il n’a inscrit que 3 points et délivré 2 passes en l’espace de 19 minutes. Une irrégularité qui s’est maintenue depuis. Lors de son avant dernier match, celui qui est habitué à la BAL avait marqué 4 points à 1/9 au tir.

Son record en carrière



Mais le 16 janvier 2025, dans un match de Subway League entre Njardvik et Keflavik, Evans Ganapamo a signé son record en carrière avec 44 points à 16/24 au tir, dont un magnifique 8/12 derrière l’arc. Déjà le 2 janvier dernier, l’ancien joueur du Paris Basketball avait inscrit 31 points dans la victoire face à Thor Thorl le 2 janvier 2025. Une performance de haut niveau qui lui permet de s’affirmer comme l’un des meilleurs scoreurs de son équipe après seulement 5 matchs sous le maillot de Njardvik, qui occupe la troisième place du classement avec 9 victoires en 14 matches. Leur prochaine rencontre aura lieu jeudi 23 janvier contre Hottur, avant-dernier (4-10).