Alexandre Chassang s’entraîne avec la JDA Dijon

Alors que la JDA Dijon accueille Reggio Emilia ce mercredi soir, sans Charles Kahudi (élongation aux ischios) et Williams Narace (cuisse), pour ouvrir sa campagne de FIBA Europe Cup, une « nouvelle » tête a fait son apparition aux entraînements bourguignons depuis mardi : Alexandre Chassang (2,05 m, 30 ans).

Ses trois plus belles saisons à Dijon

De retour d’une préparation estivale passée en Espagne, entre Manresa et Gérone, l’international français (12 sélections) souhaite se maintenir en forme, en espérant pouvoir réellement découvrir l’étranger dans les prochaines semaines. Déjà habitué des séances estivales avec David Holston, il s’est ainsi transformé en sparring-partner de l’équipe dijonnaise.

Domicilié à Dijon, il a vécu les meilleures années de sa carrière à la JDA entre 2018 et 2021. Vainqueur de la Leaders Cup en 2020, finaliste de Betclic ÉLITE en 2021, Alexandre Chassang est devenu en Côte d’Or le joueur que tout le monde espérait voir depuis ses jeunes années, devenant le pivot titulaire de l’équipe première de la saison régulière (11,1 points à 54%, 4 rebonds et 2,1 passes décisives pour 12,5 d’évaluation) en profitant pleinement de la philosophie de Laurent Legname.

« Uns plus-value pour la JDA »

« On s’est vu vendredi dernier, il n’a pas de club actuellement », explique le technicien varois au Bien Public. « Habitant sur Dijon et avec notre relation, il est évident que c’est un plaisir de l’accueillir pour qu’il maintienne sa forme et j’espère qu’il va trouver un club à l’étranger, c’est ce qu’il souhaite. Pour nous c’est une plus-value parce que c’est un très bon joueur. »