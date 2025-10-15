Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Alexandre Chassang s’entraîne avec la JDA Dijon

De retour sur le marché des transferts, Alexandre Chassang fait actuellement office de partenaire d'entraînement à la JDA Dijon, son ancien club (2018/21), dans l'attente d'un projet à l'étranger.
|
00h00
Résumé
Écouter
Alexandre Chassang s’entraîne avec la JDA Dijon

Ici face à Mathias Lessort, Alexandre Chassang a été Dijonnais entre 2018 et 2021

Crédit photo : Sébastien Grasset

Alors que la JDA Dijon accueille Reggio Emilia ce mercredi soir, sans Charles Kahudi (élongation aux ischios) et Williams Narace (cuisse), pour ouvrir sa campagne de FIBA Europe Cup, une « nouvelle » tête a fait son apparition aux entraînements bourguignons depuis mardi : Alexandre Chassang (2,05 m, 30 ans).

Ses trois plus belles saisons à Dijon

De retour d’une préparation estivale passée en Espagne, entre Manresa et Gérone, l’international français (12 sélections) souhaite se maintenir en forme, en espérant pouvoir réellement découvrir l’étranger dans les prochaines semaines. Déjà habitué des séances estivales avec David Holston, il s’est ainsi transformé en sparring-partner de l’équipe dijonnaise.

LIRE AUSSI

Domicilié à Dijon, il a vécu les meilleures années de sa carrière à la JDA entre 2018 et 2021. Vainqueur de la Leaders Cup en 2020, finaliste de Betclic ÉLITE en 2021, Alexandre Chassang est devenu en Côte d’Or le joueur que tout le monde espérait voir depuis ses jeunes années, devenant le pivot titulaire de l’équipe première de la saison régulière (11,1 points à 54%, 4 rebonds et 2,1 passes décisives pour 12,5 d’évaluation) en profitant pleinement de la philosophie de Laurent Legname.

« Uns plus-value pour la JDA »

« On s’est vu vendredi dernier, il n’a pas de club actuellement », explique le technicien varois au Bien Public. « Habitant sur Dijon et avec notre relation, il est évident que c’est un plaisir de l’accueillir pour qu’il maintienne sa forme et j’espère qu’il va trouver un club à l’étranger, c’est ce qu’il souhaite. Pour nous c’est une plus-value parce que c’est un très bon joueur. »

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Dijon
Dijon
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroBasket masculin
00h00La sélection britannique temporairement exclue par la FIBA !
Basket fauteuil
00h00Les Bleus qualifiés pour les quarts de finale du championnat d’Europe
EuroLeague
00h00[Vidéo] Isaïa Cordinier super clutch face à l’Olympiakos !
Betclic ELITE
00h00Alexandre Chassang s’entraîne avec la JDA Dijon
Diana Balayera peut s'entraîner avec l'ASVEL Féminin, mais pas jouer en match officiel
La Boulangère Wonderligue
00h00Diana Balayera, encore victime collatérale des sanctions financières de ses clubs
Evans Ganapamo rejoint Casablanca sa nouvelle équipe marocaine
À l’étranger
00h00Evans Ganapamo continue son tour du monde : direction Casablanca
EuroLeague
00h00Standing ovation, victoire à domicile… Le retour rêvé de Sasa Obradovic avec l’Étoile Rouge
Basketball Champions League
00h00L’Élan Chalon confirme son exploit et va chercher une autre victoire au bout de 2 prolongations !
BCL
00h00Cholet obtient son premier succès dans le « groupe de la mort » à Bursaspor
La chaîne L'Équipe diffusera 25 matchs d'Euroligue cette saison. L'occasion de suivre Nadir Hifi et sa bande dans la compétition reine européenne. @Julie Dumélié
EuroLeague
00h00La chaîne L’Équipe diffusera 25 matchs d’EuroLeague cette saison
1 / 0
Livenews NBA
Guerschon Yabusele et New York ont perdu à domicile contre Washington ce lundi 13 octobre
NBA
00h00Avec Yabusele et Dadiet titulaires, les Knicks ont été dominés par Washington
Joan Beringer
NBA
00h00Joan Beringer signe un double-double pour sa première titularisation avec Minnesota
Victor Wembanyama a été dominant face à Indiana ce lundi 13 octobre en présaison NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama monte encore en puissance : 27 points et 11 rebonds contre Indiana
NBA
00h00Une opportunité sur un nouveau poste pour Maxime Raynaud suite à une blessure ?
Nolan Traore a profité de l'absence d'Egor Demin, ici à sa droite, lors des matches de Brooklyn en Chine
NBA
00h00Nolan Traoré encore titulaire mais toujours en apprentissage avec Brooklyn
Noah Penda a joué 23 minutes dans la victoire d'Orlando contre Miami
NBA
00h00Noah Penda continue de séduire en présaison avec Orlando
Killian Hayes en défense sur Yuki Kawamura lors de Cleveland - Chicago
NBA
00h00[Vidéo] Killian Hayes se montre avec Cleveland face aux Boston Celtics
Giannis Antetokounmpo, Alex Antetokounmpo et Thanasis Antetokounmpo sont réunis chez les Bucks
NBA
00h00Trois frères dans une même équipe NBA : les Bucks écrivent l’histoire !
NBA
00h00[Vidéo] Olivier Sarr réussit un buzzer-beater face à son frère Alexandre !
NBA
00h00Alex et Olivier Sarr vont s’affronter pour la première fois : « C’est un moment dont tu rêves quand tu es petit »
1 / 0