Cholet obtient son premier succès dans le « groupe de la mort » à Bursaspor

Le Cholet Basket avait pris « une claque » lors de son match d’ouverture de la saison européenne. Débuter sur le parquet de la Joventut Badalone une saison de BCL était loin d’être un cadeau. La défaite de 18 points était plutôt logique vu les effectifs respectifs, mais elle a tout de même poussé les choletais à la réaction. Notamment puisqu’une défaite en championnat contre Dijon avec un record de pertes de balle est venue s’ajouter. Alors forcément, Fabrice Lefrançois attendait une réaction de ses joueurs, en « arrivant tous à monter notre niveau, à rentrer un peu plus dans l’expertise des situations. » Rien d’évident dans un déplacement chez Bursaspor, dans « quasiment le groupe de la mort », comme le qualifie le coach choletais. Mais ses joueurs ont assuré la victoire, malgré un match qui n’était pas parfait.

Le coach du club des Mauges s’était plaint des 27 ballons perdus à Dijon, un malheureux record qui n’avait pas été atteint depuis 32 ans. Ce mardi soir, les joueurs ont relevé la barre, mais probablement pas assez pour satisfaire le staff. Ils ont en effet compté 17 turnovers, soit trois de plus que leur moyenne de l’année dernière (14). Ils ne pourront pas non plus se satisfaire des 18 rebonds offensifs encaissés (dont 8 pour le teigneux ex-gravelinois Landry Nnoko), ou du 7/25 à 3-points. Pourtant, les Choletais l’ont bel et bien emporté d’un large écart. Dans une raquette turque permitive en défense, les rouge et blanc se sont régalés en pénétration, avec un 25/35 à 2-points.

Une victoire collective

Le partage de balle était le maître mot, puisqu’ils terminent avec 21 passes décisives. Dont 8 pour un TJ Campbell en mode distributeur, mais plus timide au scoring (3 points à 1/5), comme depuis le début de sa potentielle dernière saison. Tous les joueurs entrés en jeu ont marqué. Avec le plus faible total pour la recrue Isaiah Miles (2 points), qui faisait ses débuts européens avec le club, cinq ans après sa signature avortée. Il n’a entré qu’une seule de ses trois tentatives, et commis trois fautes. Seul le très jeune Aaron Towo-Nansi n’est pas entré en jeu. Il aurait pu avoir du temps de jeu en fin de match lorsque l’écart frôlait les 20 points (61-78). Mais un léger relâchement des joueurs a poussé Fabrice Lefrançois a faire re-rentrer des cadres pour assurer la victoire.

Cholet remonte donc dans le classement du Groupe C. Ils profitent de la victoire de la Joventut Badalone dans le même temps contre l’Hapoel Holon (65-81) pour doubler ces derniers et prendre la deuxième place provisoire. Ils affronteront justement les israéliens mercredi prochain. Le fait que Bursaspor n’ait toujours aucune victoire et doive jouer Badalone au prochain tour est une bonne nouvelle pour le CB.