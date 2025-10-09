Recherche
BCL

Gérald Ayayi : « Se prendre une claque, c’est parfois la meilleure manière d’apprendre »

BCL - Battus à Badalone (91-73) pour leur entrée en Ligue des champions (BCL), Gérald Ayayi et Cholet Basket ont vécu un début difficile sur la scène européenne. L’arrière préfère toutefois retenir les leçons de ce revers.
|
00h00
Résumé
Écouter
Gérald Ayayi : « Se prendre une claque, c’est parfois la meilleure manière d’apprendre »

Gérald Ayayi et Cholet ont mal démarré en BCL

Crédit photo : FIBA

Pour sa première de la saison en Ligue des champions (BCL), Cholet Basket a été dominé par la Joventut Badalone de Ricky Rubio, ce mardi 7 octobre. Malgré la défaite (91-73), Gerald Ayayi (1,91 m, 24 ans) veut y voir une étape nécessaire dans la progression du jeune groupe choletais. L’arrière de 24 ans garde un discours lucide et optimiste.

– Journée 1

Une défaite formatrice pour Cholet Basket

Face à l’expérience des Espagnols, la jeunesse choletaise a souffert. En difficulté dès l’entame, les joueurs de Fabrice Lefrançois ont couru après le score tout au long de la rencontre. Pour Gérald Ayayi, ce genre de soirée fait partie du chemin :

« Il n’y a pas de meilleures manières d’apprendre que de jouer un match de ce niveau, un match de BCL, analyse le Girondin dans Ouest-France. Nous sommes jeunes, beaucoup découvrent encore. On sait maintenant sur quoi on doit travailler pour réussir. »

Le petit frère de Joël Ayayi rappelle que le groupe ne s’était pas déplacé en Catalogne pour faire de la figuration :

« On est des compétiteurs, on venait à Badalone avec l’ambition de gagner, de continuer à faire évoluer notre jeu. Mais c’est loin d’être un coup d’arrêt, je pense que ça va nous servir pour la suite et le championnat de France. »

« On s’est crispé, et c’est contagieux »

Cholet a surtout payé une entame manquée. Pris dans l’intensité espagnole, les jeunes Maugeois ont mis trop de temps à entrer dans leur match. Le sursaut est venu après la pause mais trop tard pour renverser la tendanceÀ l’image de son discours, Gérald Ayayi veut transformer cette claque en moteur.

« C’est toujours bien de se prendre une claque dès le début. On sait à quoi s’en tenir. On a deux ou trois mois devant nous pour les accueillir comme il faut à la Meilleraie pour leur rendre la monnaie de leur pièce. »

Prochaine étape : rebondir en Betclic ÉLITE

Avant de penser au match retour, Cholet devra vite se reconcentrer sur la Betclic ÉLITE. L’apprentissage européen ne fait que commencer, mais il laisse déjà entrevoir la maturité d’un groupe prêt à encaisser les coups pour progresser. Prochain rendez-vous pour le club des Mauges le 11 octobre au Palais des Sports J.M. Geoffroy pour affronter la JDA Dijon pour la 3e journée de championnat.

