Standing ovation, victoire à domicile… Le retour rêvé de Sasa Obradovic avec l’Étoile Rouge

Le scénario ressemble à un conte de fées. Onze mois après son éviction de Monaco, mais surtout cinq ans après sa difficile rupture avec l’Étoile Rouge de Belgrade, voilà Sasa Obradovic de retour à la tête de son club de cœur. La bataille judiciaire passée, la réconciliation consentie, le coach serbe a pu disputer son premier match sur le banc ce mardi soir. Il a pris la suite du grec Ioannis Sfairopoulos, dont le mauvais début de saison n’a pas pardonné.

Et pour sa grande première, l’équipe d’Obradovic affrontait le Zalgiris Kaunas à domicile, l’équipe leader de l’EuroLeague. L’occasion était parfaite d’obtenir un gros résultat, à domicile, pour sa première devant ses anciens et nouveaux fans, et pour redémarrer une nouvelle page de cette histoire commune. Objectif rempli : l’Étoile Rouge l’a emporté 88-79. De quoi satisfaire le coach serbe, au micro de l’EuroLeague après la rencontre :

« Je tiens à féliciter mon équipe, je pense qu’on mérite de gagner ce match. On a joué avec beaucoup de cœur. Surtout dans le dernier quart-temps, on a bien limité le Zalgiris avec une superbe défense. Il faut encore que je m’adapte par rapport aux systèmes des coachs précédents, on n’a pas encore eu assez de temps d’entraînement. On a pas joué avec le plus d’intelligence, mais on a réussi à mettre l’envie pour gagner, et c’est le plus important. »

Jordan Nwora termine homme du match, avec 24 points à 8/16 aux tirs, 7 rebonds, 3 passes décisives et 5 interceptions en 33 minutes, pour 34 d’évaluation. « Aujourd’hui c’est lui qui a été incroyable, mais le prochain match ça devra être quelqu’un d’autre, pour montrer cette cohésion d’équipe » a toutefois précisé Obradovic. Ses retrouvailles avec Donatas Motiejunas après la Roca Team ont aussi été fructueuses pour le pivot lituanien, qui termine avec 13 points en 20 minutes. Mais c’est la défense serbe qui a fait la différence, transportée par l’ambiance générale de la Belgrade Arena. À l’image du 1/8 à 3-points et des 3 turnovers du Français Sylvain Francisco en face, tout de même en vue avec 13 points et 6 passes décisives.

Le scénario d’un match serré, avec une victoire qui s’est décidée dans le dernier quart-temps était parfait pour Sasa Obradovic. Ce dernier a ressenti des émotions avant le match lors de l’accueil fantastique des fans qui lui ont réservé une standing ovation. Mais aussi dans ce dernier quart, qui a vu les fans célébrer avec bruit la victoire. Le coach qui a amené Monaco vers le Final Four en 2023 a apprécié ces moments, même s’il n’a pas de nouveau embrassé le parquet comme certains l’attendaient.

« Je tiens d’abord à remercier ces fans incroyables. Ce premier match ici était quelque chose de spécial pour moi. Et en sortir avec une victoire, c’est encore mieux… C’est super, c’était important de gagner ce match pour moi. Mais ce n’est qu’une victoire, je ne vais pas reposer sur mes lauriers. J’espère que tout va se mettre en place, que les joueurs vont revenir de blessure. Et je pense qu’on sera encore meilleurs. »