[Vidéo] Isaïa Cordinier super clutch face à l’Olympiakos !

Oui, il manquait quatre Français mardi lors du match entre l’Olympiakos et l’Anadolu Efes Istanbul. Mais cela n’a pas empêché les autres de tenir un vrai rôle au Pirée…

Passons sur la performance négligeable de Rodrigue Beaubois (0 point à 0/1 en 9 minutes), dans la lignée d’un début de saison très discret (1,8 point et 0,5 passe décisive en 4 matchs), pour plutôt nous concentrer sur le duel des vice-champions olympiques Frank Ntilikina – Isaïa Cordinier.

Cordinier a renversé le match

Plutôt intéressant depuis ses débuts sous le maillot de l’Olympiakos, le meneur strasbourgeois a récidivé en cumulant 9 points à 4/11, 1 rebond, 2 passes décisives et 2 interceptions en 29 minutes, l’un des plus gros temps de jeu de l’équipe grecque. De plus, il a bien cru être décisif en allant déposer un lay-up sous les longs segments de Georgios Papagiannis pour remettre l’Olympiakos devant à l’aube de la dernière minute (78-77).

Mais Ntilikina a dû se résoudre à abandonner le costume de héros du soir à son compatriote, Isaïa Cordinier. Excellent depuis le coup d’envoi de l’exercice, loin de ses standards décevants de l’EuroBasket 2025, l’arrière de l’Anadolu Efes Istanbul a terminé avec 10 points à 4/7, 7 rebonds et 2 passes décisives pour 12 d’évaluation en 20 minutes.

Surtout, l’Azuréen a été extrêmement clutch. Alors que l’Olympiakos était devant d’une courte tête à 80 secondes du buzzer final (76-74), c’est lui qui a renversé le match en inscrivant cinq points consécutifs : un tir primé dans le corner puis un drive face à l’un des meilleurs défenseurs d’Europe, Tyson Ward, pour répondre au panier de Ntilikina (78-79). Les deux derniers shoots dans le jeu de la partie, de quoi placer l’Anadolu Efes sur une voie royale (78-82, score final).