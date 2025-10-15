Recherche
EuroLeague

[Vidéo] Isaïa Cordinier super clutch face à l’Olympiakos !

EuroLeague - Victorieux sur le parquet de l'Olympiakos (82-78), l'Anadolu Efes Istanbul a pu compter sur un Isaïa Cordinier décisif, auteur des deux derniers paniers dans le jeu de la partie.
00h00
[Vidéo] Isaïa Cordinier super clutch face à l’Olympiakos !

Isaïa Cordinier, cinq points dans les 80 dernières secondes à Athènes

Crédit photo : Anadolu Efes SK

Oui, il manquait quatre Français mardi lors du match entre l’Olympiakos et l’Anadolu Efes Istanbul. Mais cela n’a pas empêché les autres de tenir un vrai rôle au Pirée…

– Journée 4

Passons sur la performance négligeable de Rodrigue Beaubois (0 point à 0/1 en 9 minutes), dans la lignée d’un début de saison très discret (1,8 point et 0,5 passe décisive en 4 matchs), pour plutôt nous concentrer sur le duel des vice-champions olympiques Frank Ntilikina – Isaïa Cordinier.

Cordinier a renversé le match 

Plutôt intéressant depuis ses débuts sous le maillot de l’Olympiakos, le meneur strasbourgeois a récidivé en cumulant 9 points à 4/11, 1 rebond, 2 passes décisives et 2 interceptions en 29 minutes, l’un des plus gros temps de jeu de l’équipe grecque. De plus, il a bien cru être décisif en allant déposer un lay-up sous les longs segments de Georgios Papagiannis pour remettre l’Olympiakos devant à l’aube de la dernière minute (78-77).

Frank NTILIKINA
Frank NTILIKINA
9
PTS
1
REB
2
PDE
Logo EuroLeague
OLY
78 82
EFE

Mais Ntilikina a dû se résoudre à abandonner le costume de héros du soir à son compatriote, Isaïa Cordinier. Excellent depuis le coup d’envoi de l’exercice, loin de ses standards décevants de l’EuroBasket 2025, l’arrière de l’Anadolu Efes Istanbul a terminé avec 10 points à 4/7, 7 rebonds et 2 passes décisives pour 12 d’évaluation en 20 minutes.

Isaïa CORDINIER
Isaïa CORDINIER
10
PTS
7
REB
2
PDE
Logo EuroLeague
OLY
78 82
EFE

Surtout, l’Azuréen a été extrêmement clutch. Alors que l’Olympiakos était devant d’une courte tête à 80 secondes du buzzer final (76-74), c’est lui qui a renversé le match en inscrivant cinq points consécutifs : un tir primé dans le corner puis un drive face à l’un des meilleurs défenseurs d’Europe, Tyson Ward, pour répondre au panier de Ntilikina (78-79). Les deux derniers shoots dans le jeu de la partie, de quoi placer l’Anadolu Efes sur une voie royale (78-82, score final).

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
abackball
C'est quoi ce manque de respect envers Beaubois dans cet article ? Vous vous devez d'être impartial non ?
