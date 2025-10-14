Recherche
EuroLeague

La chaîne L'Équipe diffusera 25 matchs d'EuroLeague cette saison

EuroLeague - La chaîne L'Équipe enrichit son offre basket : en plus de la Betclic ÉLITE, elle diffusera 25 matchs d'EuroLeague durant la saison 2025/2026, dont 16 de saison régulière et 9 lors des play-offs et du Final Four.
00h00
La chaîne L'Équipe diffusera 25 matchs d'EuroLeague cette saison

La chaîne L’Équipe diffusera 25 matchs d’Euroligue cette saison. L’occasion de suivre Nadir Hifi et sa bande dans la compétition reine européenne. @Julie Dumélié

Crédit photo : Julie Dumélié

C’est une belle nouvelle pour les fans de basket européen : l’EuroLeague arrive sur la chaîne L’Équipe. Le média du groupe Amaury a conclu un accord avec IMG, détenteur des droits commerciaux de la compétition, pour diffuser 25 rencontres en clair au cours de la saison 2025/2026. Après avoir renforcé sa couverture de la Betclic ÉLITE, la chaîne gratuite française s’ouvre désormais à la plus prestigieuse des compétitions continentales.

Une première pour l’EuroLeague sur la chaîne L’Équipe

Selon L’Équipe, la chaîne proposera 16 matches de saison régulière ainsi que 9 affiches des play-offs et du Final Four, tous retransmis en direct et en clair. Aux commentaires, les habitués Benoît Cosset et Erwan Abautret officieront, accompagnés du consultant Paul Lacombe, international français et triple champion de France avec l’ASVEL, désormais joueur de Nanterre.

Cette diffusion s’inscrit dans la volonté du groupe de renforcer la visibilité du basket européen sur les écrans français. Une première rencontre est déjà programmée avec le duel franco-allemand : Paris Basketball – Bayern Munich, le 6 novembre prochain.

L’Équipe consolide son offre basket

La chaîne L’Équipe continue de miser sur le basket. En partenariat avec DAZN, elle diffuse déjà l’affiche de chaque journée de Betclic ÉLITE le dimanche à 19h. Le All Star Game, un quart de finale, une demi-finale et la finale de la Leaders Cup complètent son dispositif.

Avec l’arrivée de l’EuroLeague, la chaîne devient ainsi un acteur incontournable de la diffusion du basket français et européen. De quoi offrir une visibilité inédite à la compétition et à ses nombreux joueurs tricolores.

A vos agendas pour suivre les premiers matchs programmés sur la chaîne L’Équipe :
6 novembre 2025 : Paris Basketball – Bayern Munich
11 novembre 2025 : Paris Basketball – Panathinaikos
11 décembre 2025 : Paris Basketball – Zalgiris Kaunas
16 décembre 2025 : Paris Basketball – FC Barcelone
18 décembre 2025 : Real Madrid – Paris Basketball
23 décembre 2025 : Asvel – Anadolu Efes Istanbul
30 décembre 2025 : Asvel – Paris Basketball

Monaco également visible gratuitement sur TV Monaco

En parallèle, les supporters de la Roca Team peuvent suivre gratuitement l’épopée de Monaco en EuroLeague sur TV Monaco, la chaîne publique de la Principauté. Une belle opportunité pour le public de ne rien manquer du parcours du club monégasque, finaliste de la compétition reine la saison passée.

T-shirt offcourt

Commentaires

cyril68
Benoît "aie aie aie" Cosset. Le mec qui te fait couper le son de la télé quand il commente...
howard
Abautret et cosset constitue un duo désastreux, cest vtaiment un.choix regrettable. Pour autant, même si je peux être déçu de devoir couper le son, je suis ravi de voir de leuroleague sans être obligé de payer un abonnement.
dfribour
Erwan est génial, je ne comprends pas ton commentaire.
fussoire38
C'est une bonne nouvelle pour apporter de la visibilité à une compétition sportivement très intéressante !
raoul_fonfrin
Cosset, c'est le mythe de Sisyphe moderne. Un enfer.
