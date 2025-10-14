La chaîne L’Équipe diffusera 25 matchs d’EuroLeague cette saison
La chaîne L’Équipe diffusera 25 matchs d’Euroligue cette saison. L’occasion de suivre Nadir Hifi et sa bande dans la compétition reine européenne. @Julie Dumélié
C’est une belle nouvelle pour les fans de basket européen : l’EuroLeague arrive sur la chaîne L’Équipe. Le média du groupe Amaury a conclu un accord avec IMG, détenteur des droits commerciaux de la compétition, pour diffuser 25 rencontres en clair au cours de la saison 2025/2026. Après avoir renforcé sa couverture de la Betclic ÉLITE, la chaîne gratuite française s’ouvre désormais à la plus prestigieuse des compétitions continentales.
En plus de matches de Betclic Élite, la chaîne L'Équipe a obtenu les droits de diffusion de 25 rencontres de l'Euroligue en 2025-2026. https://t.co/ARiNMYvDBg pic.twitter.com/sa6IEKq5WG
— L'Équipe (@lequipe) October 14, 2025
Une première pour l’EuroLeague sur la chaîne L’Équipe
Selon L’Équipe, la chaîne proposera 16 matches de saison régulière ainsi que 9 affiches des play-offs et du Final Four, tous retransmis en direct et en clair. Aux commentaires, les habitués Benoît Cosset et Erwan Abautret officieront, accompagnés du consultant Paul Lacombe, international français et triple champion de France avec l’ASVEL, désormais joueur de Nanterre.
Cette diffusion s’inscrit dans la volonté du groupe de renforcer la visibilité du basket européen sur les écrans français. Une première rencontre est déjà programmée avec le duel franco-allemand : Paris Basketball – Bayern Munich, le 6 novembre prochain.
L’Équipe consolide son offre basket
La chaîne L’Équipe continue de miser sur le basket. En partenariat avec DAZN, elle diffuse déjà l’affiche de chaque journée de Betclic ÉLITE le dimanche à 19h. Le All Star Game, un quart de finale, une demi-finale et la finale de la Leaders Cup complètent son dispositif.
Avec l’arrivée de l’EuroLeague, la chaîne devient ainsi un acteur incontournable de la diffusion du basket français et européen. De quoi offrir une visibilité inédite à la compétition et à ses nombreux joueurs tricolores.
11 novembre 2025 : Paris Basketball – Panathinaikos
11 décembre 2025 : Paris Basketball – Zalgiris Kaunas
16 décembre 2025 : Paris Basketball – FC Barcelone
18 décembre 2025 : Real Madrid – Paris Basketball
23 décembre 2025 : Asvel – Anadolu Efes Istanbul
30 décembre 2025 : Asvel – Paris Basketball
Monaco également visible gratuitement sur TV Monaco
En parallèle, les supporters de la Roca Team peuvent suivre gratuitement l’épopée de Monaco en EuroLeague sur TV Monaco, la chaîne publique de la Principauté. Une belle opportunité pour le public de ne rien manquer du parcours du club monégasque, finaliste de la compétition reine la saison passée.
Commentaires