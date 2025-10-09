Recherche
EuroLeague

Comment regarder gratuitement Monaco – Milan en EuroLeague ce jeudi

EuroLeague - Le choc Monaco – Milan de ce jeudi soir en EuroLeague est à suivre gratuitement sur TV MONACO. La Roca Team veut se relancer après son faux-pas face à Chalon avant de défier Paris dimanche. Voici comment suivre la rencontre et tout savoir sur ce duel européen entre anciens MVP et grosses ambitions.
Résumé
Nikola Mirotic, ici face à son nouveau coéquipier Jaron Blossongame en 2024, va retrouver son ancien club de Milan

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après une première « double week » d’EuroLeague à domicile, l’AS Monaco reste sur une défaite frustrante face à l’Élan Chalon (99-104). L’équipe de Vassilis Spanoulis veut vite redresser la barre du côté de Milan, au Mediolanum Forum, face à une Olimpia encore marquée par la disparition de son emblématique propriétaire Giorgio Armani en septembre.

Avec ses anciens Milanais Mike James et Nikola Mirotic, la Roca Team arrive en Lombardie avec la ferme intention de retrouver son meilleur basket avant un déplacement périlleux à Paris ce week-end.

Un groupe quasi au complet pour Monaco

Partis mercredi depuis Nice, les Monégasques ont rallié Milan avec un groupe quasiment au complet. Seul Yoan Makoundou, blessé à l’épaule, manque encore à l’appel et fera son retour début novembre.
Les coéquipiers de Mike James, meilleur marqueur de l’histoire de l’EuroLeague, devront livrer un match plein pour contenir la puissance milanaise dans un Mediolanum Forum toujours incandescent.

Olimpia Milan, un géant italien marqué par Giorgio Armani

Fondé en 1936, Olimpia Milan est une institution du basket européen : 31 titres de champion d’Italie, 3 EuroLeague et une légende façonnée sous l’impulsion du regretté Giorgio Armani.

Sous la houlette d’Ettore Messina, Milan vise encore les playoffs avec un effectif riche : les recrues Marko Guduric, Lorenzo Brown ainsi que les revenants Shavon Shields ou encore Zach Leday. L’absence du pivot Josh Nebo (blessé trois mois) pourrait peser face à la densité intérieure de la Roca Team.

Des retrouvailles spéciales pour Mirotic et Mike James

Après deux saisons sous les couleurs milanaises, Nikola Mirotic retrouve le parquet du Mediolanum Forum, où il avait été sacré MVP des finales italiennes.
Même symbole fort pour Mike James, passé par l’Olimpia en 2018-2019 et meilleur scoreur de l’EuroLeague cette saison-là.
Le meneur américain, devenu depuis le meilleur marqueur de l’histoire de la compétition, revient sur un terrain qui lui rappelle de grands souvenirs.

En direct et gratuitement sur TV MONACO

Excellente nouvelle pour les fans : le match sera diffusé gratuitement sur TV MONACO. Avant-match, commentaires en direct assurés par Laurent Sciarra et Colin Bourgeat, et analyses d’après-match en plateau, tout sera au rendez-vous pour vivre cette grande soirée d’EuroLeague.

TV MONACO est disponible sur : Freebox (Canal 900), Bouygues (Canal 500), Orange (Canal 400), SFR (Canal 511), Canal+ (Canaux 125 et 135) et Molotov TV.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
