Comment regarder gratuitement Monaco – Milan en EuroLeague ce jeudi

Après une première « double week » d’EuroLeague à domicile, l’AS Monaco reste sur une défaite frustrante face à l’Élan Chalon (99-104). L’équipe de Vassilis Spanoulis veut vite redresser la barre du côté de Milan, au Mediolanum Forum, face à une Olimpia encore marquée par la disparition de son emblématique propriétaire Giorgio Armani en septembre.

Avec ses anciens Milanais Mike James et Nikola Mirotic, la Roca Team arrive en Lombardie avec la ferme intention de retrouver son meilleur basket avant un déplacement périlleux à Paris ce week-end.

Un groupe quasi au complet pour Monaco

Partis mercredi depuis Nice, les Monégasques ont rallié Milan avec un groupe quasiment au complet. Seul Yoan Makoundou, blessé à l’épaule, manque encore à l’appel et fera son retour début novembre.

Les coéquipiers de Mike James, meilleur marqueur de l’histoire de l’EuroLeague, devront livrer un match plein pour contenir la puissance milanaise dans un Mediolanum Forum toujours incandescent.

Olimpia Milan, un géant italien marqué par Giorgio Armani

Fondé en 1936, Olimpia Milan est une institution du basket européen : 31 titres de champion d’Italie, 3 EuroLeague et une légende façonnée sous l’impulsion du regretté Giorgio Armani.

Sous la houlette d’Ettore Messina, Milan vise encore les playoffs avec un effectif riche : les recrues Marko Guduric, Lorenzo Brown ainsi que les revenants Shavon Shields ou encore Zach Leday. L’absence du pivot Josh Nebo (blessé trois mois) pourrait peser face à la densité intérieure de la Roca Team.

Des retrouvailles spéciales pour Mirotic et Mike James

Après deux saisons sous les couleurs milanaises, Nikola Mirotic retrouve le parquet du Mediolanum Forum, où il avait été sacré MVP des finales italiennes.

Même symbole fort pour Mike James, passé par l’Olimpia en 2018-2019 et meilleur scoreur de l’EuroLeague cette saison-là.

Le meneur américain, devenu depuis le meilleur marqueur de l’histoire de la compétition, revient sur un terrain qui lui rappelle de grands souvenirs.

En direct et gratuitement sur TV MONACO

Excellente nouvelle pour les fans : le match sera diffusé gratuitement sur TV MONACO. Avant-match, commentaires en direct assurés par Laurent Sciarra et Colin Bourgeat, et analyses d’après-match en plateau, tout sera au rendez-vous pour vivre cette grande soirée d’EuroLeague.

TV MONACO est disponible sur : Freebox (Canal 900), Bouygues (Canal 500), Orange (Canal 400), SFR (Canal 511), Canal+ (Canaux 125 et 135) et Molotov TV.