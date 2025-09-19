Recherche
Betclic Élite

La Betclic ELITE de retour sur La Chaîne L’Équipe

Betclic ELITE - La Betclic ELITE sera de nouveau visible en clair à la télévision française. Dès le 28 septembre, La Chaîne L’Équipe diffusera une affiche par journée le dimanche à 19 heures. Le premier rendez-vous opposera l’ASVEL à Nancy.
La Betclic ELITE de retour sur La Chaîne L'Équipe

La Chaîne L’Equipe va de nouveau diffuser des rencontres de Betclic ELITE

Crédit photo : Lilian Bordron

Après un an et demi d’absence, la Betclic ÉLITE retrouve une exposition en clair sur une chaîne de télévision. Vendredi, le Brice Daumin, PDG France de DAZN – diffuseur principal du championnat – a confirmé l’accord passé avec La Chaîne L’Équipe indique L’Équipe. Dès le 28 septembre, une rencontre sera programmée chaque dimanche à 19 heures, un horaire stratégique pour séduire un large public.

L’ASVEL et Nancy pour lancer la saison télévisée

Le tout premier rendez-vous télévisé mettra aux prises l’ASVEL et le SLUC Nancy, le 28 septembre. La programmation privilégiera les clubs engagés en EuroLeague, régulièrement contraints de jouer le dimanche pour s’adapter à leur calendrier européen (matches le mardi/mercredi et/ou jeudi/vendredi). Une manière de s’assurer d’affiches attractives chaque semaine.

Une offre DAZN qui s’étoffe

En parallèle, DAZN a détaillé son dispositif pour la saison : un match le vendredi à 20h30, un multiplex le samedi dès 18 heures (avec une rencontre supplémentaire à 20h30), puis deux affiches le dimanche à 16h30 et 19 heures. Autre annonce importante : le tarif de l’offre basket a été revu à la baisse. L’abonnement passe désormais à 9,99 euros par mois, rendant l’accès au championnat plus abordable pour les fans.

Un retour attendu en clair

Cette visibilité retrouvée est un soulagement pour les clubs comme pour la LNB, soucieux de donner au basket français l’exposition médiatique qu’il mérite. Après plusieurs saisons en clair (notamment sur La Chaîne L’Équipe entre 2020 et 2022), le retour de la Betclic ELITE à la télévision gratuite doit permettre de toucher un nouveau public et d’accompagner l’élan de popularité de la discipline.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
samuel92
@bebasket Vous êtes encore de ceux qui pensent qu'un match en clair sur la chaîne L'équipe va amener un nouveau public? Réellement ? Avec Benoît Cosset aux commentaires, je pense même au contraire que ça peut faire fuir les fans de basket.
Répondre
(0) J'aime
fussoire38
Pour les fans c'est sur... pour les autres pas certain. Bon c'est une photo d'illustration, ça ne veut pas dire non plus que c'est lui qui va commenter. Pour ma part je trouve que c'est une bonne nouvelle et l'horaire est nickel. Par contre, je garde mon abonnement Skweek Euroleague, plutot que voir le championnat sur Dazn, même si l'effort su le prix est louable.
Répondre
(2) J'aime
samuel92
Les autres ils ne viennent pas ;-) Au contraire, je pense que c'est une fausse bonne idée. On ne construit rien avec une chaîne comme l'équipe.
(0) J'aime
jeildo
Tu proposes quoi ? Aller sur BEIN avec 40k d’audience ou sur L’équipe avec 400k ?
Répondre
(0) J'aime
raphael
Attention l'abonnement DAZN est a 10€/mois pendant 3 mois puis 17€/mois les 9 suivants
Répondre
(0) J'aime
chab72
Jusqu'au mois d'août c'était 9.99 pendant trois mois puis 14.99 avec ligue 1+ la sérieA italienne de football et plus encore
Répondre
(0) J'aime
lechat23
A priori, il y a une option sans le foot à 10€ par mois.
Répondre
(0) J'aime
matthieudittp
Non, ça c'est l'abonnement avec ligue 1+, il y a maintenant un abonnement sans la ligue 1, à 9,99 / mois avec engagement 12 mois !
Répondre
(0) J'aime
djigga
Encore un deal foireux ! Financièrement le deal avec Dazn vaut que dalle.. La diffusion sur la chaîne l'équipe c'est mignon mais ce n'est pas ça qui va apporter grand chose si l'équipe ne propose pas une émission quotidienne sur le basket. Et puis, ça se saurait si le grand public regardait un sport autre que le foot le dimanche à 19h à la télé. Les arguments sont bidons.. Déjà, il serait vite temps de savoir bien marketer le basket en France ce que la ligue et la FFBB ne savent pas faire. Ensuite, proposer des matchs c'est bien, mais la moindre des choses.. En revanche, pour vraiment pousser au max, hormis la réalisation technique des matchs, il faut aussi apporter du contenu sur du basket.
Répondre
(0) J'aime
jeildo
Vas y développe tes idées pour Marketer le basket sachant que la pro a est une niche et le sera toujours.
Répondre
(0) J'aime
le_xav
Même si c'est foireux, je prends vu que je ne me serais pas abonné à DAZN. C'est sûr que l'Equipe TV s'en bat les steaks du basket, que ça vient juste combler un créneau entre 2 émissions de débat de comptoir sur le foot. Mais on ne peut pas complètement leur en vouloir, ils font plus d'audience avec de la pétanque ou du biathlon. Ca reste cool qu'ils continuent à espérer faire de l'audience. Si on peut juste éviter Cosset, je prends. Cozette est au chomage parat-il, ça lui dit pas un petit contrat du dimanche soir ?
Répondre
(0) J'aime
