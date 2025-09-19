La Betclic ELITE de retour sur La Chaîne L’Équipe

Après un an et demi d’absence, la Betclic ÉLITE retrouve une exposition en clair sur une chaîne de télévision. Vendredi, le Brice Daumin, PDG France de DAZN – diffuseur principal du championnat – a confirmé l’accord passé avec La Chaîne L’Équipe indique L’Équipe. Dès le 28 septembre, une rencontre sera programmée chaque dimanche à 19 heures, un horaire stratégique pour séduire un large public.

La Betclic Élite est de retour sur la chaîne L’Équipe, avec chaque journée l'affiche du dimanche à 19 heures ! Le premier match sera Asvel – Nancy, le 28 septembre. https://t.co/akSFJ5lm1Y #lequipeBASKET pic.twitter.com/LSf8WEKut8 — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) September 19, 2025

L’ASVEL et Nancy pour lancer la saison télévisée

Le tout premier rendez-vous télévisé mettra aux prises l’ASVEL et le SLUC Nancy, le 28 septembre. La programmation privilégiera les clubs engagés en EuroLeague, régulièrement contraints de jouer le dimanche pour s’adapter à leur calendrier européen (matches le mardi/mercredi et/ou jeudi/vendredi). Une manière de s’assurer d’affiches attractives chaque semaine.

Une offre DAZN qui s’étoffe

En parallèle, DAZN a détaillé son dispositif pour la saison : un match le vendredi à 20h30, un multiplex le samedi dès 18 heures (avec une rencontre supplémentaire à 20h30), puis deux affiches le dimanche à 16h30 et 19 heures. Autre annonce importante : le tarif de l’offre basket a été revu à la baisse. L’abonnement passe désormais à 9,99 euros par mois, rendant l’accès au championnat plus abordable pour les fans.

Un retour attendu en clair

Cette visibilité retrouvée est un soulagement pour les clubs comme pour la LNB, soucieux de donner au basket français l’exposition médiatique qu’il mérite. Après plusieurs saisons en clair (notamment sur La Chaîne L’Équipe entre 2020 et 2022), le retour de la Betclic ELITE à la télévision gratuite doit permettre de toucher un nouveau public et d’accompagner l’élan de popularité de la discipline.