La LNB espère toujours un match en clair le dimanche à 19h

Le championnat de France de basket peine toujours à trouver une visibilité télé à la hauteur de son développement. Mais Philippe Ausseur, président de la LNB, a annoncé avant le média day qu’un match en clair, le dimanche à 19h, serait de nouveau proposé cette saison. La question reste entière : sur quelle chaîne sera-t-il diffusé ?

Un rendez-vous dominical maintenu

Comme en 2024-2025, le public aura droit à un rendez-vous hebdomadaire gratuit. L’an passé, c’est DAZN – diffuseur officiel jusqu’en 2029 – qui s’était chargé de cette fenêtre en l’absence d’accord avec une chaîne nationale. « On se garde cette fenêtre, un match phare, celui du dimanche à 19h, parce qu’on veut jouer l’exposition », a expliqué Philippe Ausseur dans Le Figaro.

Plusieurs pistes explorées

La LNB discute avec différents groupes. France Télévisions, déjà diffuseur de l’Élite 2, est une option. La chaîne L’Équipe est aussi évoquée. Le groupe BFM a récemment partagé son intérêt pour le championnat de France. Et si Ausseur reconnaît que la LNB « rêverait du groupe TF1 », cela paraît encore prématuré d’atteindre un tel groupe.

DAZN en solution de repli

En cas d’échec des négociations, DAZN prendra de nouveau le relais pour assurer la diffusion de ce match en clair, en plus de son offre payante. Le président de la LNB espère toutefois annoncer une « bonne nouvelle » dès la SuperCoupe, organisée les 20 et 21 septembre à Roland-Garros, avec Paris, Monaco, Le Mans et Boulazac.