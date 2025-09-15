Recherche
Betclic Élite

La LNB espère toujours un match en clair le dimanche à 19h

Betclic ELITE - Philippe Ausseur a confirmé qu’il y aurait de nouveau un match de Betclic ELITE diffusé gratuitement chaque semaine. La chaîne reste à déterminer, plusieurs acteurs étant en discussion.
00h00
La LNB espère toujours un match en clair le dimanche à 19h

Philippe Ausseur garde espoir de trouver un diffuseur pour le match du dimanche à 19h

Crédit photo : Lilian Bordron

Le championnat de France de basket peine toujours à trouver une visibilité télé à la hauteur de son développement. Mais Philippe Ausseur, président de la LNB, a annoncé avant le média day qu’un match en clair, le dimanche à 19h, serait de nouveau proposé cette saison. La question reste entière : sur quelle chaîne sera-t-il diffusé ?

Un rendez-vous dominical maintenu

Comme en 2024-2025, le public aura droit à un rendez-vous hebdomadaire gratuit. L’an passé, c’est DAZN – diffuseur officiel jusqu’en 2029 – qui s’était chargé de cette fenêtre en l’absence d’accord avec une chaîne nationale. « On se garde cette fenêtre, un match phare, celui du dimanche à 19h, parce qu’on veut jouer l’exposition », a expliqué Philippe Ausseur dans Le Figaro.

Plusieurs pistes explorées

La LNB discute avec différents groupes. France Télévisions, déjà diffuseur de l’Élite 2, est une option. La chaîne L’Équipe est aussi évoquée. Le groupe BFM a récemment partagé son intérêt pour le championnat de France. Et si Ausseur reconnaît que la LNB « rêverait du groupe TF1 », cela paraît encore prématuré d’atteindre un tel groupe.

DAZN en solution de repli

En cas d’échec des négociations, DAZN prendra de nouveau le relais pour assurer la diffusion de ce match en clair, en plus de son offre payante. Le président de la LNB espère toutefois annoncer une « bonne nouvelle » dès la SuperCoupe, organisée les 20 et 21 septembre à Roland-Garros, avec Paris, Monaco, Le Mans et Boulazac.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
