Bientôt du basket en clair sur les antennes de BFM ?

RMC Sport, désormais intégré au groupe RMC-BFM (filiale de CMA Média), cherche à renforcer sa présence dans le sport grâce à ses chaînes locales. Après le football avec le National et le hockey sur glace avec la Ligue Magnus, le basket est clairement identifié comme une piste de développement.

« Il y a peut-être quelque chose à imaginer avec la Betclic Élite »

Dans un entretien accordé à News Tank Football, Karim Nedjari a précisé la stratégie de son groupe : « RMC est aussi une maison de production. Nous produisons les programmes sportifs pour BFM Locales. Sur ces chaînes locales sont notamment diffusés le National, la Ligue Magnus, peut-être bientôt du basket. […] Il y a peut-être quelque chose à imaginer avec la Betclic Élite. Ce que nous pouvons apporter avec BFM Locales, c’est l’exposition locale. Nous le réalisons déjà avec le National. Nous pouvons proposer une visibilité que les ligues ne trouvent pas ailleurs. »

Cette orientation met en avant la volonté de CMA Média (CMA CGM) de s’appuyer sur ses chaînes de proximité pour donner de la visibilité à des disciplines sportives variées, en dehors des circuits classiques.

Une opportunité pour le basket français ?

Si ce projet venait à se concrétiser, la Betclic Élite pourrait profiter d’une exposition renforcée, notamment dans les villes où le basket fait partie intégrante du paysage sportif local. Reste à savoir si ces décrochages régionaux sont rendus possibles avec le contrat de DAZN.

La LNB, qui cherche toujours à élargir sa base de spectateurs et à accroître son attractivité médiatique, verrait là une opportunité supplémentaire de s’ancrer dans le paysage audiovisuel français.