Betclic Élite

Bientôt du basket en clair sur les antennes de BFM ?

Betclic ELITE - Karim Nedjari, directeur général de RMC, a confié à News Tank Football que le basket et la Betclic Élite pourraient prochainement bénéficier d’une exposition locale sur les antennes des chaînes BFM régionales.
|
00h00
Résumé
Écouter
Bientôt du basket en clair sur les antennes de BFM ?

BFM peut-il venir compléter l’offre DAZN pour la Betclic ELITE

Crédit photo : Lilian Bordron

RMC Sport, désormais intégré au groupe RMC-BFM (filiale de CMA Média), cherche à renforcer sa présence dans le sport grâce à ses chaînes locales. Après le football avec le National et le hockey sur glace avec la Ligue Magnus, le basket est clairement identifié comme une piste de développement.

« Il y a peut-être quelque chose à imaginer avec la Betclic Élite »

Dans un entretien accordé à News Tank Football, Karim Nedjari a précisé la stratégie de son groupe : « RMC est aussi une maison de production. Nous produisons les programmes sportifs pour BFM Locales. Sur ces chaînes locales sont notamment diffusés le National, la Ligue Magnus, peut-être bientôt du basket. […] Il y a peut-être quelque chose à imaginer avec la Betclic Élite. Ce que nous pouvons apporter avec BFM Locales, c’est l’exposition locale. Nous le réalisons déjà avec le National. Nous pouvons proposer une visibilité que les ligues ne trouvent pas ailleurs. »

Cette orientation met en avant la volonté de CMA Média (CMA CGM) de s’appuyer sur ses chaînes de proximité pour donner de la visibilité à des disciplines sportives variées, en dehors des circuits classiques.

Une opportunité pour le basket français ?

Si ce projet venait à se concrétiser, la Betclic Élite pourrait profiter d’une exposition renforcée, notamment dans les villes où le basket fait partie intégrante du paysage sportif local. Reste à savoir si ces décrochages régionaux sont rendus possibles avec le contrat de DAZN.

La LNB, qui cherche toujours à élargir sa base de spectateurs et à accroître son attractivité médiatique, verrait là une opportunité supplémentaire de s’ancrer dans le paysage audiovisuel français.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu'il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l'Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
