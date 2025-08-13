Les nouveaux horaires des matches de Betclic ÉLITE en 2025-2026

La LNB a dévoilé le nouveau format horaire pour la saison 2025-2026 de Betclic ELITE. Objectif : permettre aux fans de suivre un maximum de fins de matches, sans avoir à faire de choix.

Des créneaux plus fluides pour les fans

Fini les entre-deux strictement simultanés le samedi soir. Dès la rentrée prochaine, les matches de Betclic ELITE seront échelonnés avec des débuts à 18h, 18h10, 18h20, 18h30 et 20h30. Une programmation pensée pour capter les téléspectateurs lors des phases décisives des rencontres, tout en évitant la concurrence directe d’autres événements sportifs du samedi soir.

Un match phare le vendredi soir

Comme en 2024-2025, un match du vendredi soir à 20h30 restera au programme quasi chaque semaine, avec souvent une affiche mise en avant. De quoi lancer la journée du samedi sur une note compétitive et installer une habitude chez les amateurs.

Le dimanche, deux créneaux fixes

Le dimanche, deux horaires fixes sont retenus : 16h30 et 19h. Ces créneaux, déjà utilisés par le passé, resteront la norme.