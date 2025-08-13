Recherche
Betclic Élite

Les nouveaux horaires des matches de Betclic ÉLITE en 2025-2026

Betclic ELITE - En Betclic ÉLITE, la saison 2025-2026 verra l'apparition d'horaires décalés le samedi, avec des matches programmés à 18h, 18h10, 18h20, 18h30 et 20h30, ainsi qu'un rendez-vous quasi systématique le vendredi soir et des rencontres le dimanche après-midi.
|
00h00
Résumé
Melvin Ajinça face à Nadir Hifi, un duel à suivre en Betclic ELITE en 2025-2026

Crédit photo : Julie Dumélié

La LNB a dévoilé le nouveau format horaire pour la saison 2025-2026 de Betclic ELITE. Objectif : permettre aux fans de suivre un maximum de fins de matches, sans avoir à faire de choix.

Des créneaux plus fluides pour les fans

Le programme de la sixième journée de Betclic ELITE
Le programme de la sixième journée de Betclic ELITE

Fini les entre-deux strictement simultanés le samedi soir. Dès la rentrée prochaine, les matches de Betclic ELITE seront échelonnés avec des débuts à 18h, 18h10, 18h20, 18h30 et 20h30. Une programmation pensée pour capter les téléspectateurs lors des phases décisives des rencontres, tout en évitant la concurrence directe d’autres événements sportifs du samedi soir.

Retrouvez les transferts de l’été en Betclic ELITE

Un match phare le vendredi soir

Comme en 2024-2025, un match du vendredi soir à 20h30 restera au programme quasi chaque semaine, avec souvent une affiche mise en avant. De quoi lancer la journée du samedi sur une note compétitive et installer une habitude chez les amateurs.

Le dimanche, deux créneaux fixes

Le dimanche, deux horaires fixes sont retenus : 16h30 et 19h. Ces créneaux, déjà utilisés par le passé, resteront la norme.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
T-shirt offcourt

Commentaires

derniermot- Modifié
On croirait une info du Gorafi, des génies à la Ligue, ils croient qu'il y a tellement d'abonnés DAZN qu'ils veulent voir plein de matchs et surtout pas trop longs ! Du grand délire En revanche, l'horaire de 18h est une horreur pour tous ceux qui bossent le samedi et ça représente 4 matchs, soit la moitié Vont etre contents ceux qui se sont reabonnés sans savoir
Répondre
(1) J'aime
viking92- Modifié
en même temps si tu te réabonnes à DAZN que pour le basket, tu ne le fais pas en juillet-aout, tu attends la reprise du championnat. En tout cas, c'est ce que je fais. Sur ce décalage d'horaire, c'est sans doute marginal mais perso, ca peut me donner envie de basculer sur une fin de match d'une rencontre que je n'avais pas forcément prévu de regarder. Et globalement, quelle est la part des français s'intéressant au basket qui travaille le samedi à 18h? Sachant qu'il y a un truc incroyable qui s'appelle le replay. Perso, quand je ne suis pas dispo pour un match que je souhaite voir, je le regarde en replay ;-)
Répondre
(0) J'aime
v92000
Fin bon qu'importe l'horaire tu aura des gens dispos et d'autre pas dispo. Que ça soit le vendredi samedi ou dimanche, tu aura soit des travailleurs soit des sportifs non dispo. Va trouver un horaire où toute la France ne fait rien pour regarder Chalon Le Portel sur DAZN
Répondre
(0) J'aime
jamesnaysmith
Encore une brillante idée, à des horaires durant lesquels les jeunes, les bénévoles, les parents des clubs amateurs sont encore dans les salles en train de finir, ou même de commencer leurs matchs.
Répondre
(0) J'aime
v92000
Les jeunes, les bénévoles, les parents des clubs amateurs sont encore dans les salles le dimanche aussi. En fait qu'importe l'horaire les gens fond autre chose pendant le week-end, on mets à 21h c'est trop tard pour les enfants, on mets 13h c'est trop tot pour ceux qui fond BBQ avec les voisins, on mets dimanche 15h c'est nul cal il y a le foot en même temps, le vendredi les gens bossent. Je prend aucun partie pris, mais c'est insupportable de voir les gens râler qu'importe le choix du diffuseur des horaires, choisir c'est renoncer.
Répondre
(0) J'aime
bouma
Ils feraient mieux de trouver une solution pour que les visionnages vidéos ne durent pas 1/4h , chaque fois !
Répondre
(0) J'aime
