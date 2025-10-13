Recherche
NBA

Nolan Traoré encore titulaire mais toujours en apprentissage avec Brooklyn

NBA - Nolan Traoré a enchaîné une deuxième titularisation avec les Brooklyn Nets lors du match de présaison contre les Phoenix Suns à Macao. L’ancien joueur de Charenton a montré ses qualités de vitesse, mais aussi ses limites actuelles, avec 4 pertes de balle en 17 minutes.
00h00
Nolan Traoré encore titulaire mais toujours en apprentissage avec Brooklyn

Nolan Traore a profité de l’absence d’Egor Demin, ici à sa droite, lors des matches de Brooklyn en Chine

Crédit photo : © Wendell Cruz-Imagn Images

Titularisé pour la deuxième fois de suite par Jordi Fernandez, Nolan Traoré (1,91 m, 19 ans) continue de découvrir le rythme NBA. Opposé aux Phoenix Suns à Macao ce dimanche, le jeune meneur français, passé par Charenton, le Pôle France et Saint-Quentin, a connu un match mitigé malgré la victoire de Brooklyn (111-109). En 17 minutes, il a inscrit 4 points à 2/5 aux tirs, capté 2 rebonds et délivré 3 passes décisives, mais aussi perdu 4 ballons.

Un apprentissage en accéléré pour Nolan Traoré

Depuis le début de la présaison, Nolan Traoré est responsabilisé par Jordi Fernandez. S’il montre des éclairs de son talent, notamment dans sa capacité à créer en vitesse sur demi-terrain, son adaptation à l’intensité et à la pression défensive NBA reste en cours. Comme le soulignait déjà son coach après la première confrontation contre les Suns : « Nolan et Ben (Saraf) ont ressenti une vraie pression NBA, et c’est une bonne chose. C’est une opportunité d’apprentissage quand on ressent la vraie pression d’une bonne équipe défensive. »

LIRE AUSSI

La jeune pépite tricolore doit encore trouver le bon équilibre entre agressivité et contrôle. En deux matchs face à Phoenix, il cumule 8 pertes de balle pour 10 points inscrits, un ratio qui illustre bien les ajustements nécessaires à ce niveau.

Des flashes prometteurs malgré tout

Malgré ces erreurs de jeunesse, le staff de Brooklyn reste enthousiaste à l’idée de développer le Français. Le compte spécialisé Point Made Basketball notait avant la rencontre : « Nolan Traoré semble être le joueur qui aura besoin du plus de temps pour se développer, comme c’est souvent le cas pour les petits meneurs. Il doit enchaîner les répétitions et continuer à se renforcer physiquement, mais son potentiel reste très excitant. »

Sa vitesse et son premier pas explosif sont déjà identifiés comme des armes offensives. « Brooklyn peut utiliser sa rapidité et son premier pas sur isolation, en lui donnant de l’espace pour attaquer », expliquait encore le média américain.

À ce stade, Jordi Fernandez semble vouloir l’exposer rapidement à la réalité du jeu NBA, pour accélérer son apprentissage. Une stratégie risquée, mais qui pourrait payer à long terme si Traoré parvient à canaliser son énergie et à s’adapter à la densité physique du championnat.

Vers une montée en puissance progressive

Le calendrier de présaison doit encore offrir quelques opportunités au meneur français avant le début officiel de la saison. Brooklyn veut voir jusqu’où il peut aller dans un rôle de rotation, notamment en l’absence d’Egor Demin. Le jeune Traoré, déjà remarqué en Summer League, continue donc son immersion dans la grande ligue, entre erreurs formatrices et flashes prometteurs.

https://x.com/BrooklynNets/status/1977344086408372600

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu'il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l'Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années.
