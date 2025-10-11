Recherche
NBA

Maxime Raynaud, Noah Penda et Rayan Rupert complets en présaison NBA

NBA - Maxime Raynaud, Noah Penda et Rayan Rupert ont tous été productifs sur leur court temps de jeu en présaison NBA ce vendredi. Le pivot de Sacramento, l’ancien Manceau et le jeune ailier de Portland ont chacun profité de leur temps de jeu pour se montrer utiles.
00h00
Maxime Raynaud, Noah Penda et Rayan Rupert complets en présaison NBA

5 rebonds et 4 passes en 12 minutes : Maxime Raynaud montre sa polyvalence en présaison NBA

Crédit photo : © Sergio Estrada-Imagn Images

Maxime Raynaud poursuit son apprentissage du haut niveau avec les Sacramento Kings. Lors de la courte victoire des siens contre Portland (124-123), le rookie français s’est illustré malgré un faible total de points : seulement 2 unités, mais aussi 5 rebonds et 4 passes décisives en 12 minutes. De son côté, Noah Penda a livré une prestation convaincante avec Orlando à Philadelphie, pendant que Rayan Rupert confirmait ses bonnes dispositions dans le même match que Raynaud.

Raynaud complet, Rupert productif

Face à Portland, Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans) n’a pas forcé son jeu. S’il n’a inscrit que 2 points (1/3 aux tirs), il a su peser dans d’autres domaines avec 5 rebonds et 4 passes en seulement 12 minutes. Une ligne de stats intéressante pour un rookie encore en phase de découverte.

En face, Rayan Rupert (1,99 m, 21 ans) a fait preuve d’efficacité : 6 points à 3/4 aux tirs, 5 rebonds, mais aussi 4 fautes en 12 minutes. Le jeune Français des Blazers a de nouveau montré qu’il pouvait influencer le jeu des deux côtés du terrain alors que son coéquipier et compatriote Sidy Cissoko (1,98 m, 21 ans) a apporté 3 rebonds et 3 passes décisives en 20 minutes, mais a manqué ses 4 tirs.

L’intérieur chinois Yang Hansen a pour sa part volé la vedette à tout le monde avec 16 points en 17 minutes, tandis que le coach Chauncey Billups a salué sa progression : « Il a trouvé son rythme, il s’est senti plus à l’aise. Je suis très fier de lui ce soir. »

Noah Penda, solide avec Orlando

Autre rookie français remarqué ce vendredi : Noah Penda (1,99 m, 20 ans). Face aux Sixers, le jeune joueur passé par Vichy et Le Mans a profité de son quart d’heure de jeu pour se montrer complet : 7 points (2/4 aux tirs dont 1/2 à 3 points), 6 rebonds et 3 interceptions en 12 minutes.

Les Magic ont d’ailleurs largement dominé Philadelphie (128-98) grâce à une grosse deuxième mi-temps. L’entraîneur Jamahl Mosley a salué la prestation collective de ses joueurs.

Orlando s’est appuyé sur Wendell Carter Jr (20 points, 13 rebonds) et sur un banc très performant, à l’image du duo Anthony Black – Tristan da Silva (12 points chacun).

Et aussi : Olivier Sarr toujours présent avec Toronto

Enfin, Olivier Sarr (2,08 m, 26 ans) a de nouveau foulé les parquets avec les Raptors, lors de la victoire des siens à Boston (105-107). En 8 minutes, il a compilé 4 points, 1 rebond, 1 passe, mais aussi 5 fautes et 2 balles perdues.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
