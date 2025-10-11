Maxime Raynaud, Noah Penda et Rayan Rupert complets en présaison NBA

Maxime Raynaud poursuit son apprentissage du haut niveau avec les Sacramento Kings. Lors de la courte victoire des siens contre Portland (124-123), le rookie français s’est illustré malgré un faible total de points : seulement 2 unités, mais aussi 5 rebonds et 4 passes décisives en 12 minutes. De son côté, Noah Penda a livré une prestation convaincante avec Orlando à Philadelphie, pendant que Rayan Rupert confirmait ses bonnes dispositions dans le même match que Raynaud.

Raynaud complet, Rupert productif

Face à Portland, Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans) n’a pas forcé son jeu. S’il n’a inscrit que 2 points (1/3 aux tirs), il a su peser dans d’autres domaines avec 5 rebonds et 4 passes en seulement 12 minutes. Une ligne de stats intéressante pour un rookie encore en phase de découverte.

En face, Rayan Rupert (1,99 m, 21 ans) a fait preuve d’efficacité : 6 points à 3/4 aux tirs, 5 rebonds, mais aussi 4 fautes en 12 minutes. Le jeune Français des Blazers a de nouveau montré qu’il pouvait influencer le jeu des deux côtés du terrain alors que son coéquipier et compatriote Sidy Cissoko (1,98 m, 21 ans) a apporté 3 rebonds et 3 passes décisives en 20 minutes, mais a manqué ses 4 tirs.

L’intérieur chinois Yang Hansen a pour sa part volé la vedette à tout le monde avec 16 points en 17 minutes, tandis que le coach Chauncey Billups a salué sa progression : « Il a trouvé son rythme, il s’est senti plus à l’aise. Je suis très fier de lui ce soir. »

Noah Penda, solide avec Orlando

Autre rookie français remarqué ce vendredi : Noah Penda (1,99 m, 20 ans). Face aux Sixers, le jeune joueur passé par Vichy et Le Mans a profité de son quart d’heure de jeu pour se montrer complet : 7 points (2/4 aux tirs dont 1/2 à 3 points), 6 rebonds et 3 interceptions en 12 minutes.

Les Magic ont d’ailleurs largement dominé Philadelphie (128-98) grâce à une grosse deuxième mi-temps. L’entraîneur Jamahl Mosley a salué la prestation collective de ses joueurs.

Noah Penda 7 Points, 6 Rebs, 3 Steals full highlight vs 76ers I 2025 NBA Preseason pic.twitter.com/oSSAGRILj5 — Hoops Showtime (@HoopsShowtime12) October 11, 2025

Orlando s’est appuyé sur Wendell Carter Jr (20 points, 13 rebonds) et sur un banc très performant, à l’image du duo Anthony Black – Tristan da Silva (12 points chacun).

Et aussi : Olivier Sarr toujours présent avec Toronto

Enfin, Olivier Sarr (2,08 m, 26 ans) a de nouveau foulé les parquets avec les Raptors, lors de la victoire des siens à Boston (105-107). En 8 minutes, il a compilé 4 points, 1 rebond, 1 passe, mais aussi 5 fautes et 2 balles perdues.