Killyan Toure confirme son début de saison tonitruant avec Iowa State

Killyan Touré (1,89 m, 19 ans) continue de faire parler de lui outre-Atlantique. Le combo-guard passé par le centre de formation de l’ASVEL enchaîne les prestations solides pour ses débuts en NCAA avec Iowa State, qui a gagné ses six matches jusqu’ici. Après avoir quitté la France en 2024 pour intégrer la Brewster Academy et préparer son arrivée au plus haut niveau universitaire, il s’impose aujourd’hui comme l’un des freshmen les plus productifs du pays. Sa dernière sortie face à Syracuse (95-64) confirme l’ascension du Toulousain, désormais installé dans le cinq majeur des Cyclones.

Performances de haut niveau pour le freshman

Contre Syracuse, Killyan Toure a offert un match complet : 19 points à 7/9 aux tirs (dont 2/3 à 3-points), avec un parfait 3/3 aux lancers, 2 rebonds, 6 passes décisives et 3 interceptions en 31 minutes. Efficace, juste et agressif, il a dicté le tempo d’Iowa State tout en apportant une présence défensive constante.

Déjà auteur de 20 points à 8/14 lors du match précédent contre Creighton (victoire 78-60), celui qui a grandi à Pamiers avant de partir au Niger puis de revenir à Toulouse montre une régularité rare pour un freshman d’un programme classé dans le Top 15 NCAA (15e pour AP, 13e pour les coaches).

🇫🇷 Killian Toure – Freshman PG (6’4” | 6’9” Wingspan) | Iowa State Cyclones Another excellent showing from French point guard Killian Toure, who continues to rise as one of the most productive freshmen in the country. In Iowa State’s win over Syracuse, the 6’4 guard delivered a… pic.twitter.com/9pxxRmqBsH — Scouting lab (@scouting_lab) November 27, 2025

Un impact des deux côtés du terrain

Le jeune meneur démontre match après match son évolution offensive. Capable de scorer à tous les niveaux, il profite de sa puissance et d’un tir en progression pour tenir la baraque. Lors de la victoire contre Syracuse, il a réussi 2 tirs primés avec une mécanique fluide et un niveau de confiance en hausse.

Défensivement, il impose son style agressif : pression permanente sur le porteur, lecture des lignes de passe et activité incessante, à l’image de ses 3 interceptions. Ce n’est pas étonnant de la part de celui qui avait terminé meilleur défenseur de l’édition européenne du « Basket Without Borders » 2023.

Un parcours qui commence à porter ses fruits

Passé par le centre de formation de l’ASVEL où il tournait à 10,2 points à 49,7%, 3,3 rebonds et 3 passes décisives en Espoirs en 2023-2024, Killyan Toure a aussi porté le maillot de l’équipe de France U16 avant de choisir de représenter la Côte d’Ivoire.

Son année de transition à la Brewster Academy, dans le New Hampshire, a affiné son jeu, notamment sa gestion du pick-and-roll, un secteur dans lequel il s’affirme aujourd’hui comme un meneur complet. Sa taille, son impact défensif et sa maturité en font déjà un prospect surveillé par les scouts NBA, avec une projection possible vers la Draft 2026 si sa production se maintient à ce niveau.

Freshman Killyan Toure with another big performance against Syracuse: 19 PTS | 7-9 FG | 2-3 3PT | 6 AST | 3 STL pic.twitter.com/9HatNO6me9 — B/R Hoops (@brhoops) November 26, 2025

Un Français à suivre de très près

Avec sa polyvalence, sa défense intense et son efficacité offensive, Killyan Toure s’impose comme l’une des belles révélations de ce début de saison NCAA, où l’on retrouve quasiment 70 tricolores dans le championnat universitaire. Encore en phase d’apprentissage, il progresse semaine après semaine et pourrait devenir l’un des principaux noms français à suivre en NCAA cette saison.