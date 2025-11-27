Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NCAA

Killyan Toure confirme son début de saison tonitruant avec Iowa State

NCAA - Killyan Toure enchaîne les performances de haut niveau en NCAA. Le Français, ancien Espoirs de l’ASVEL, a encore brillé lors de la large victoire d’Iowa State contre Syracuse, confirmant un début de saison très prometteur.
|
00h00
Résumé
Écouter
Killyan Toure confirme son début de saison tonitruant avec Iowa State

Killyan Toure est très performant en NCAA

Crédit photo : © Kirby Lee-Imagn Images

Killyan Touré (1,89 m, 19 ans) continue de faire parler de lui outre-Atlantique. Le combo-guard passé par le centre de formation de l’ASVEL enchaîne les prestations solides pour ses débuts en NCAA avec Iowa State, qui a gagné ses six matches jusqu’ici. Après avoir quitté la France en 2024 pour intégrer la Brewster Academy et préparer son arrivée au plus haut niveau universitaire, il s’impose aujourd’hui comme l’un des freshmen les plus productifs du pays. Sa dernière sortie face à Syracuse (95-64) confirme l’ascension du Toulousain, désormais installé dans le cinq majeur des Cyclones.

Performances de haut niveau pour le freshman

Contre Syracuse, Killyan Toure a offert un match complet : 19 points à 7/9 aux tirs (dont 2/3 à 3-points), avec un parfait 3/3 aux lancers, 2 rebonds, 6 passes décisives et 3 interceptions en 31 minutes. Efficace, juste et agressif, il a dicté le tempo d’Iowa State tout en apportant une présence défensive constante.

Déjà auteur de 20 points à 8/14 lors du match précédent contre Creighton (victoire 78-60), celui qui a grandi à Pamiers avant de partir au Niger puis de revenir à Toulouse montre une régularité rare pour un freshman d’un programme classé dans le Top 15 NCAA (15e pour AP, 13e pour les coaches).

Un impact des deux côtés du terrain

Le jeune meneur démontre match après match son évolution offensive. Capable de scorer à tous les niveaux, il profite de sa puissance et d’un tir en progression pour tenir la baraque. Lors de la victoire contre Syracuse, il a réussi 2 tirs primés avec une mécanique fluide et un niveau de confiance en hausse.

Défensivement, il impose son style agressif : pression permanente sur le porteur, lecture des lignes de passe et activité incessante, à l’image de ses 3 interceptions. Ce n’est pas étonnant de la part de celui qui avait terminé meilleur défenseur de l’édition européenne du « Basket Without Borders » 2023.

Un parcours qui commence à porter ses fruits

Passé par le centre de formation de l’ASVEL où il tournait à 10,2 points à 49,7%, 3,3 rebonds et 3 passes décisives en Espoirs en 2023-2024, Killyan Toure a aussi porté le maillot de l’équipe de France U16 avant de choisir de représenter la Côte d’Ivoire.

Son année de transition à la Brewster Academy, dans le New Hampshire, a affiné son jeu, notamment sa gestion du pick-and-roll, un secteur dans lequel il s’affirme aujourd’hui comme un meneur complet. Sa taille, son impact défensif et sa maturité en font déjà un prospect surveillé par les scouts NBA, avec une projection possible vers la Draft 2026 si sa production se maintient à ce niveau.

Un Français à suivre de très près

Avec sa polyvalence, sa défense intense et son efficacité offensive, Killyan Toure s’impose comme l’une des belles révélations de ce début de saison NCAA, où l’on retrouve quasiment 70 tricolores dans le championnat universitaire. Encore en phase d’apprentissage, il progresse semaine après semaine et pourrait devenir l’un des principaux noms français à suivre en NCAA cette saison.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
NCAA
NCAA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Killyan Toure est très performant en NCAA
NCAA
00h00Killyan Toure confirme son début de saison tonitruant avec Iowa State
Betclic Élite
00h00Offre Black Friday : abonnez-vous un an à BeBasket pour seulement 29,99€ !
WNBA
00h00Janelle Salaün rejoint une ligue privée “controversée” qui verra le jour en 2026
Rudy Gobert et Minnesota ont perdu sur le parquet d'OKC
NBA
00h00Minnesota enchaîne une 3e défaite, Rudy Gobert tenu à 5 points face à un Thunder irrésistible
Basketball Africa League (BAL)
00h00BAL 2026 : Les 11 clubs qualifiés sont connus
Qualif' Coupe du Monde
00h00Sorti de sa « tanière soviétique », et toujours drôle : l’interview de Louis Labeyrie pour son retour en équipe de France
EuroLeague Féminine
00h00Bourges fait tomber l’ogre Gérone, défaites sans conséquence des Flammes Carolo et Basket Landes
EuroLeague
00h00Nouvelle défaite pour l’ASVEL, toujours fanny à l’extérieur, malgré un Nando de Colo de gala
EuroLeague
00h00Monaco dispose facilement d’une Anadolu Efes très diminuée et bat son record en EuroLeague !
EuroLeague
00h00Željko Obradović officialise son départ du Partizan Belgrade : « Le moment est venu d’assumer ma responsabilité dans les difficultés rencontrées »
1 / 0
Livenews NBA
Rudy Gobert et Minnesota ont perdu sur le parquet d'OKC
NBA
00h00Minnesota enchaîne une 3e défaite, Rudy Gobert tenu à 5 points face à un Thunder irrésistible
Betclic ELITE
00h00Après la NBA, Jared Rhoden veut « déployer [ses] ailes et voir d’autres horizons » à Paris
NBA
00h00Noah Penda frôle son premier double-double en NBA
NBA
00h00Alex Sarr réussit l’un de ses meilleurs matchs pour la première victoire des Wizards depuis… 1 mois !
NBA
00h00James Harden rend hommage à Chris Paul après l’annonce de sa retraite
NBA
00h00Sacramento prêt à tout brader… sauf Maxime Raynaud et deux autres jeunes
NBA
00h00Chauncey Billups impliqué dans un vaste réseau de jeux illégaux : accusations, technologies truquées et liens avec la mafia américaine
Tyler Herro dribble en contre-attaque avec deux coéquipiers du Miami Heat courant à ses côtés, lors d’un match NBA disputé devant un public nombreux.
NBA
00h00Tyler Herro signe un retour incroyable et offre la victoire au Heat dans les dernières secondes
Rudy Gobert a fini en double-double contre Sacramento
NBA
00h00Défaite bête des Timberwolves de Rudy Gobert face aux Kings de Maxime Raynaud
Rodney Rogers en tenue de Wake Forest : à gauche, portrait en gros plan en plein effort, et à droite, tir en suspension devant un public lors d’un match universitaire.
NBA
00h00Rodney Rogers : l’ancien Sixième Homme des Suns est mort à 54 ans
1 / 0