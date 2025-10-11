Nolan Traoré titulaire pour la première fois avec Brooklyn, mais en difficulté face aux Suns

La première titularisation de Nolan Traoré (1,91 m, 19 ans) en NBA n’aura pas été de tout repos. À Macao, face aux Phoenix Suns, le jeune meneur français a connu un match compliqué dans la défaite de Brooklyn (132-127 a.p.). Brouillon dans la gestion du ballon, il a terminé avec 6 points à 3/5 aux tirs, 1 rebond, 1 passe décisive et surtout 4 pertes de balle.

Here is Nolan Traore’s speed popping within a half-court setting Brooklyn can weaponize his quickness and first-step by putting him in space and giving him runways to attack defenders and get downhill pic.twitter.com/zE1YgJCMwJ https://t.co/crWi98BeeF — Point Made Basketball (@pointmadebball) October 10, 2025

Une première difficile pour Nolan Traoré à la mène

Après une première apparition encourageante face à l’Hapoel Jerusalem (7 points, 2 rebonds et 2 passes), le rookie arrivé depuis Saint-Quentin était cette fois titularisé par Jordi Fernandez. Mais la pression défensive des Suns l’a rapidement gêné, tout comme son coéquipier Ben Saraf, également en difficulté (9 points, 2 pertes de balle).

L’entraîneur américano-espagnol n’a pas cherché à cacher son agacement. « J’ai trouvé que Nolan et Ben, en tant que meneurs, ont ressenti une vraie pression NBA, et c’est une bonne chose. C’est une opportunité d’apprentissage quand on ressent la vraie pression d’une bonne équipe défensive. C’est une bonne expérience. J’espère que, pour la suite, ils pourront progresser et mieux gérer ça, parce que perdre 34 ballons qui génèrent 42 points encaissés, ce n’est pas à la hauteur. On ne gagne pas beaucoup de matchs NBA comme ça », a-t-il déclaré après la rencontre.

Titularisé hier face aux Suns à Macao, Nolan Traoré a vécu une soirée compliquée : 6 PTS – 3/5 – 1 REB – 1 AST – 4 TO en 17 MIN. Même chose pour le second meneur rookie Ben Saraf Jordi Fernandez : « J’ai trouvé que Nolan et Ben, en tant que meneurs, ont ressenti une vraie… pic.twitter.com/4GDHT2JrWe — Basket-Infos (@Basket_Infos) October 11, 2025

Des rookies plus discrets, mais d’autres se distinguent

Au-delà du rendement comptable, Jordi Fernandez a insisté sur la nécessité pour ses jeunes meneurs d’apprendre à créer dans le jeu collectif. En l’absence du titulaire annoncé Egor Demin, Nolan Traoré doit encore trouver le bon tempo face à la pression physique NBA.

Pendant ce temps, d’autres rookies des Nets ont tiré leur épingle du jeu, à commencer par Danny Wolf (11 points, 5 rebonds et 3 passes en 14 minutes) et Drake Powell (6 points, 2 rebonds et 2 passes). « J’ai trouvé que Danny avait apporté du punch, qu’il avait réussi des actions qui font gagner. Drake, lui, a bien profité de ses minutes et a montré son côté athlétique », a ajouté Fernandez.

Apprentissage express pour le meneur français

Drafté en juin dernier en 19e position, Nolan Traoré découvre la réalité du haut niveau après une saison pleine à Saint-Quentin, en Betclic ELITE. L’ancien international U16 et U18, aperçu avec l’équipe de France A en 2024-2025, a désormais quelques semaines pour s’adapter avant le début de la saison régulière.