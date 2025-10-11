Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Nolan Traoré titulaire pour la première fois avec Brooklyn, mais en difficulté face aux Suns

NBA - Titulaire pour la première fois avec les Brooklyn Nets à Macao, Nolan Traoré a vécu une soirée délicate face aux Phoenix Suns : 6 points, 1 rebond, 1 passe et 4 pertes de balle en 17 minutes.
|
00h00
Résumé
Écouter
Nolan Traoré titulaire pour la première fois avec Brooklyn, mais en difficulté face aux Suns

Nolan Traoré a été titularisé contre Phoenix, il a montré ses qualités mais aussi ses défauts actuels

Crédit photo : © Wendell Cruz-Imagn Images

La première titularisation de Nolan Traoré (1,91 m, 19 ans) en NBA n’aura pas été de tout repos. À Macao, face aux Phoenix Suns, le jeune meneur français a connu un match compliqué dans la défaite de Brooklyn (132-127 a.p.). Brouillon dans la gestion du ballon, il a terminé avec 6 points à 3/5 aux tirs, 1 rebond, 1 passe décisive et surtout 4 pertes de balle.

Une première difficile pour Nolan Traoré à la mène

Après une première apparition encourageante face à l’Hapoel Jerusalem (7 points, 2 rebonds et 2 passes), le rookie arrivé depuis Saint-Quentin était cette fois titularisé par Jordi Fernandez. Mais la pression défensive des Suns l’a rapidement gêné, tout comme son coéquipier Ben Saraf, également en difficulté (9 points, 2 pertes de balle).

L’entraîneur américano-espagnol n’a pas cherché à cacher son agacement. « J’ai trouvé que Nolan et Ben, en tant que meneurs, ont ressenti une vraie pression NBA, et c’est une bonne chose. C’est une opportunité d’apprentissage quand on ressent la vraie pression d’une bonne équipe défensive. C’est une bonne expérience. J’espère que, pour la suite, ils pourront progresser et mieux gérer ça, parce que perdre 34 ballons qui génèrent 42 points encaissés, ce n’est pas à la hauteur. On ne gagne pas beaucoup de matchs NBA comme ça », a-t-il déclaré après la rencontre.

Des rookies plus discrets, mais d’autres se distinguent

Au-delà du rendement comptable, Jordi Fernandez a insisté sur la nécessité pour ses jeunes meneurs d’apprendre à créer dans le jeu collectif. En l’absence du titulaire annoncé Egor Demin, Nolan Traoré doit encore trouver le bon tempo face à la pression physique NBA.

Pendant ce temps, d’autres rookies des Nets ont tiré leur épingle du jeu, à commencer par Danny Wolf (11 points, 5 rebonds et 3 passes en 14 minutes) et Drake Powell (6 points, 2 rebonds et 2 passes). « J’ai trouvé que Danny avait apporté du punch, qu’il avait réussi des actions qui font gagner. Drake, lui, a bien profité de ses minutes et a montré son côté athlétique », a ajouté Fernandez.

Apprentissage express pour le meneur français

Drafté en juin dernier en 19e position, Nolan Traoré découvre la réalité du haut niveau après une saison pleine à Saint-Quentin, en Betclic ELITE. L’ancien international U16 et U18, aperçu avec l’équipe de France A en 2024-2025, a désormais quelques semaines pour s’adapter avant le début de la saison régulière.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
NBA
NBA
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Nolan Traoré a été titularisé contre Phoenix, il a montré ses qualités mais aussi ses défauts actuels
NBA
00h00Nolan Traoré titulaire pour la première fois avec Brooklyn, mais en difficulté face aux Suns
Victor Wembanyama a dominé les débats contre Utah ce vendredi en présaison NBA
NBA
00h0022 points en 16 minutes : Victor Wembanyama monte en puissance en présaison
Mehdy Ngouama va faire ses débuts avec l'ASVEL en Betclic ELITE ce samedi face au Mans
Betclic ELITE
00h00Deux nouveaux joueurs qualifiés pour la 3e journée de Betclic ELITE
Tony Parker Senior lors d'un entre-deux à Denain
France
00h00Disparition de Tony Parker Senior : Jean Degros se souvient de son passage marquant à Denain
Jamuni McNeace avant de se blesser lors de Badalone - Cholet
Betclic ELITE
00h00Cholet Basket : plus de peur que de mal pour McNeace, Miles prêt pour Dijon
ELITE 2
00h00« Tu nous as pris pour le Real Madrid ou quoi ?! » : comment le HTV a réussi à signer… John Roberson !
Mike Joseph est incarcéré près de Toulouse, en attendant son procès
NM1
00h00Ce que l’on sait sur l’arrestation de Mike Joseph, le pivot de Tarbes-Lourdes incarcéré pour trafic présumé de cocaïne
La Boulangère Wonderligue
00h00Les promues toulousaines font bonne impression mais s’inclinent chez l’ASVEL
ELITE 2
00h00Roanne et Blois redémarrent une dynamique, Évreux relève la tête contre Denain, Challans bloque toujours
Betclic ELITE
00h00Nanterre s’en sort de justesse contre un Limoges CSP qui a désactivé le mode « grand seigneurs »
1 / 0
Livenews NBA
Nolan Traoré a été titularisé contre Phoenix, il a montré ses qualités mais aussi ses défauts actuels
NBA
00h00Nolan Traoré titulaire pour la première fois avec Brooklyn, mais en difficulté face aux Suns
Victor Wembanyama a dominé les débats contre Utah ce vendredi en présaison NBA
NBA
00h0022 points en 16 minutes : Victor Wembanyama monte en puissance en présaison
NBA
00h00« Je veux être dans une équipe qui me donne une chance de gagner » : Giannis menace-t-il les Bucks ?
NBA
00h00NBA : Paul Pierce endormi dans sa voiture sur l’autoroute, une enquête ouverte pour conduite en état d’ivresse
Moussa Diabaté a inscrit 14 points contre le champion NBA en titre, Oklahoma City, en présaison
NBA
00h00Moussa Diabaté brille, Tidjane Salaün peine encore, Killian Hayes croise Noa Essengue
Rudy Gobert en défense sur son ancien coéquipier Karl-Anthony Towns lors de New York - Minnesota
NBA
00h00Cinq Français sur le parquet lors de la victoire new-yorkaise contre Minnesota
NBA
00h00LeBron James accusé de fraude par un fan trahi : il pensait vivre son dernier match… il porte plainte
NBA
00h00Victor Wembanyama dévoile son entraînement avec Hakeem Olajuwon
NBA
00h00Maxime Raynaud productif avec les Kings contre Toronto et Olivier Sarr, Rupert et Sissoko discrets avec Portland
Victor Wembanyama face à Andrew Wiggins et Miami en match de présaison NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama égare encore beaucoup de ballons, mais San Antonio s’impose à Miami
1 / 0