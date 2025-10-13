Recherche
À l’étranger

Après l’Élan béarnais, Walter Whyte poursuit sa carrière à Chypre

Chypre - Après une saison avec l’Élan Béarnais, Walter Whyte rejoint l’Apoel Nicosie en première division chypriote. L’ailier américano-jamaïcain, passé par la Belgique avant de découvrir la France, poursuit sa carrière sur l’île méditerranéenne.
00h00
Après l’Élan béarnais, Walter Whyte poursuit sa carrière à Chypre

Walter Whyte avec l’Elan béarnais

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Walter Whyte (1,98 m, 27 ans) ne s’attarde pas dans l’Hexagone. Arrivé à Pau pour la saison 2024-2025, l’ancien joueur de l’Élan Béarnais s’est engagé avec l’Apoel Nicosie, pensionnaire de l’Ecommbx Basket League, la première division chypriote. Après la Belgique et la France, l’Américano-Jamaïcain découvre un troisième championnat européen en autant de saisons.

Un passage à Pau l’année dernière

Sous le maillot palois, Walter Whyte a été un élément régulier du collectif béarnais. En 38 matchs d’Élite 2, il a compilé 10 points, 4 rebonds et 1,5 passe décisive pour 7,5 d’évaluation moyenne en 26 minutes de jeu. Avec lui, l’Élan Béarnais a atteint les quarts de finale des barrages d’accession. Reconnu pour sa polyvalence et son activité des deux côtés du terrain, le natif de New Haven (Connecticut), qui dispose du statut cotonou sur le marché français, était l’un des joueurs les plus utilisés dans le groupe dirigé par Mickaël Hay.

L’Apoel Nicosie, une nouvelle aventure méditerranéenne

Diplômé de l’université de Boston, titulaire d’une licence de sociologie et d’un master en santé publique, Walter Whyte avait lancé sa carrière professionnelle en 2023-2024 à Mechelen (Belgique), où il tournait à 12 points de moyenne en BNXT League. À Nicosie, il évoluera désormais au sein d’un effectif expérimenté, où figurent notamment deux anciens visages bien connus du basket français :  Phil Henry (La Charité, NM1 2017-2018) et Jimmie Taylor (Châlons-Reims, 2020-2021).

C’est donc du côté de la capitale chypriote qu’il faudra désormais suivre le quasi-homonyme de la série à succès Breaking Bad, prêt à écrire un nouveau chapitre de sa carrière sous les couleurs bleues et jaunes de l’Apoel.

