Isaïa Cordinier encore MVP avec l’Anadolu Efes, face à Malcolm Cazalon

Isaïa Cordinier (1,96 m, 28 ans) poursuit son excellent début de saison avec l’Anadolu Efes Istanbul. Dimanche, l’international français a une nouvelle fois été l’un des artisans majeurs de la victoire de son équipe face à Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (90-72), dans le cadre de la 3e journée de Basketbol Süper Ligi.

Auteur de 18 points à 6/9 aux tirs, 7 rebonds et 1 passe décisive en seulement 21 minutes, l’ancien joueur de la Virtus Bologne a logiquement été désigné MVP de la rencontre.

Isaïa Cordinier confirme sa forme éclatante

Après sa belle prestation en EuroLeague jeudi à Belgrade (24 points, 3/3 à 3-points et 30 d’évaluation contre le Partizan), Isaïa Cordinier a de nouveau impressionné. Très actif des deux côtés du terrain, il a impulsé le rythme d’un Anadolu Efes dominateur dès le premier quart-temps (33-16). Avec cette victoire, les Stambouliotes signent un troisième succès en autant de matches de championnat (3-0) et se relancent parfaitement après leur revers européen.

C’est une bonne nouvelle pour eux avant de se déplacer en EuroLeague jouer ce mardi chez l’Olympiakos, qui vient de battre son voisin et rival du Panathinaïkos Athènes mais compte plusieurs blessés.

Malcolm Cazalon complet face à Cordinier

Aux côtés de Cordinier, deux autres Français ont participé à cette victoire. Rodrigue Beaubois a inscrit 7 points à 3/6 en 19 minutes, tandis que Brice Dessert, jeune intérieur arrivé de Strasbourg à l’intersaison, a signé une prestation encourageante avec 6 points et 2 rebonds en 21 minutes.

En face, Malcolm Cazalon (1,98 m, 24 ans) a été avec l’ex-Limougeaud Javontae Hawkins (1,96 m, 31 ans) le meilleur joueur du Merkezefendi avec 11 points, 4 rebonds, 3 passes et 3 interceptions, mais n’a pas pu empêcher la défaite de son équipe.

Avec un effectif profond et plusieurs joueurs français en grande forme, l’Anadolu Efes retrouve des couleurs avant d’aborder une semaine cruciale en EuroLeague.