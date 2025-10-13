Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Isaïa Cordinier encore MVP avec l’Anadolu Efes, face à Malcolm Cazalon

Turquie - Isaïa Cordinier a encore marqué les esprits avec l’Anadolu Efes Istanbul. Trois jours après sa performance remarquée face au Partizan en EuroLeague, l’arrière français a été élu MVP du succès de son équipe contre Merkezefendi (90-72) en championnat turc.
|
00h00
Résumé
Écouter
Isaïa Cordinier encore MVP avec l’Anadolu Efes, face à Malcolm Cazalon

Isaïa Cordinier s’est baladé avec l’Anadolu Efes ce 12 octobre

Crédit photo : Anadolu Efes SK

Isaïa Cordinier (1,96 m, 28 ans) poursuit son excellent début de saison avec l’Anadolu Efes Istanbul. Dimanche, l’international français a une nouvelle fois été l’un des artisans majeurs de la victoire de son équipe face à Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (90-72), dans le cadre de la 3e journée de Basketbol Süper Ligi.

Auteur de 18 points à 6/9 aux tirs, 7 rebonds et 1 passe décisive en seulement 21 minutes, l’ancien joueur de la Virtus Bologne a logiquement été désigné MVP de la rencontre.

Isaïa Cordinier confirme sa forme éclatante

Après sa belle prestation en EuroLeague jeudi à Belgrade (24 points, 3/3 à 3-points et 30 d’évaluation contre le Partizan), Isaïa Cordinier a de nouveau impressionné. Très actif des deux côtés du terrain, il a impulsé le rythme d’un Anadolu Efes dominateur dès le premier quart-temps (33-16). Avec cette victoire, les Stambouliotes signent un troisième succès en autant de matches de championnat (3-0) et se relancent parfaitement après leur revers européen.

Isaïa CORDINIER
Isaïa CORDINIER
18
PTS
7
REB
1
PDE
Logo Basketbol Super Ligi
EFE
90 72
MER

C’est une bonne nouvelle pour eux avant de se déplacer en EuroLeague jouer ce mardi chez l’Olympiakos, qui vient de battre son voisin et rival du Panathinaïkos Athènes mais compte plusieurs blessés.

Malcolm Cazalon complet face à Cordinier

Aux côtés de Cordinier, deux autres Français ont participé à cette victoire. Rodrigue Beaubois a inscrit 7 points à 3/6 en 19 minutes, tandis que Brice Dessert, jeune intérieur arrivé de Strasbourg à l’intersaison, a signé une prestation encourageante avec 6 points et 2 rebonds en 21 minutes.

En face, Malcolm Cazalon (1,98 m, 24 ans) a été avec l’ex-Limougeaud Javontae Hawkins (1,96 m, 31 ans) le meilleur joueur du Merkezefendi avec 11 points, 4 rebonds, 3 passes et 3 interceptions, mais n’a pas pu empêcher la défaite de son équipe.

Malcolm CAZALON
Malcolm CAZALON
11
PTS
4
REB
3
PDE
Logo Basketbol Super Ligi
EFE
90 72
MER

Avec un effectif profond et plusieurs joueurs français en grande forme, l’Anadolu Efes retrouve des couleurs avant d’aborder une semaine cruciale en EuroLeague.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Turquie
Turquie
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Sara Roumy lors de son premier match d'EuroCup, contre Szekszard
EuroCup Féminine
00h00Sara Roumy retrouve l’EuroCup, aux côtés de Jodie Cornélie-Sigmundova
Isaïa Cordinier s'est baladé avec l'Anadolu Efes ce 12 octobre
EuroLeague
00h00Isaïa Cordinier encore MVP avec l’Anadolu Efes, face à Malcolm Cazalon
Frank Ntilikina dans le vestiaire de l'Olympiakos après la victoire face au Panathinaikos, pas loin d'Evan Fournier en civil
À l’étranger
00h00L’Olympiakos domine le Panathinaïkos sans Fournier, Ntilikina titulaire et Shorts retrouvé
Isaac Guedegbe et la JL Bourg comptent trois victoires en trois matches
Espoirs ELITE
00h00Bourg et Cholet maintiennent la cadence, Dijon cale et le MSB de Bastien Grasshoff sans pitié chez l’ASVEL
Gerald Ayayi lors de Dijon - Cholet
Betclic ELITE
00h00Cholet a bouclé une mauvaise semaine à Dijon : « Beaucoup des cadres ont baissé la tête »
Betclic ELITE
00h00[Vidéo] L’exclusion polémique de Nick Johnson à Chalon : « C’est du grand n’importe quoi ! »
Christophe Vitoux quitte le club de Villeneuve d'Ascq
La Boulangère Wonderligue
00h00Christophe Vitoux quitte Villeneuve d’Ascq après sept saisons de réussite
À l’étranger
00h00Dominic Artis tente d’oublier Strasbourg en Russie
Betclic ELITE
00h00DeShaun Thomas démarre et termine en France : point final pour sa carrière
Betclic ELITE
00h00[Vidéo] Mike Davis Jr entre dans l’histoire de la SIG Strasbourg avec un gros coup de chaud : huit tirs à 3-points
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00[Vidéo] Olivier Sarr réussit un buzzer-beater face à son frère Alexandre !
NBA
00h00Alex et Olivier Sarr vont s’affronter pour la première fois : « C’est un moment dont tu rêves quand tu es petit »
NBA
00h00Maxime Raynaud, Noah Penda et Rayan Rupert complets en présaison NBA
Nolan Traoré a été titularisé contre Phoenix, il a montré ses qualités mais aussi ses défauts actuels
NBA
00h00Nolan Traoré titulaire pour la première fois avec Brooklyn, mais en difficulté face aux Suns
Victor Wembanyama a dominé les débats contre Utah ce vendredi en présaison NBA
NBA
00h0022 points en 16 minutes : Victor Wembanyama monte en puissance en présaison
NBA
00h00« Je veux être dans une équipe qui me donne une chance de gagner » : Giannis menace-t-il les Bucks ?
NBA
00h00NBA : Paul Pierce endormi dans sa voiture sur l’autoroute, une enquête ouverte pour conduite en état d’ivresse
Moussa Diabaté a inscrit 14 points contre le champion NBA en titre, Oklahoma City, en présaison
NBA
00h00Moussa Diabaté brille, Tidjane Salaün peine encore, Killian Hayes croise Noa Essengue
Rudy Gobert en défense sur son ancien coéquipier Karl-Anthony Towns lors de New York - Minnesota
NBA
00h00Cinq Français sur le parquet lors de la victoire new-yorkaise contre Minnesota
NBA
00h00LeBron James accusé de fraude par un fan trahi : il pensait vivre son dernier match… il porte plainte
1 / 0