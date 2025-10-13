Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

L’Olympiakos domine le Panathinaïkos sans Fournier, Ntilikina titulaire et Shorts retrouvé

Grèce - Toujours privé d’Evan Fournier, touché à la cheville, l’Olympiakos s’est imposé 90-86 face au Panathinaïkos dans le premier derby d’Athènes de la saison. Face à un bon T.J. Shorts, Frank Ntilikina était titulaire, tandis que Fournier pourrait faire son retour cette semaine pour la double week d’EuroLeague.
|
00h00
Résumé
Écouter
L’Olympiakos domine le Panathinaïkos sans Fournier, Ntilikina titulaire et Shorts retrouvé

Frank Ntilikina dans le vestiaire de l’Olympiakos après la victoire face au Panathinaikos, pas loin d’Evan Fournier en civil

Crédit photo : Olympiacos B.C.

Absent vendredi contre Dubaï en EuroLeague, Evan Fournier (1,98 m, 32 ans) n’a pas non plus pris part au derby d’Athènes remporté 90-86 par l’Olympiakos contre un Panathinaïkos diminué, sans Kendrick Nunn ni Mathias Lessort. Mais avec un T.J. Shorts enfin productif.

L’arrière international français souffre au niveau de la cheville (ou au pied, les informations sont imprécises), mais son entraîneur Giorgos Bartzokas s’est voulu rassurant. « L’état de Fournier ne semble pas grave. Il a travaillé individuellement lors des deux derniers entraînements. Je pense que Fournier et McKissic pourront jouer un ou deux matchs cette semaine », a-t-il déclaré avant la réception de l’Anadolu Efes.

Ntilikina titulaire et décisif dans le derby

Titulaire pour la deuxième fois consécutive, Frank Ntilikina (1,93 m, 27 ans) a rendu une copie propre dans ce derby très disputé au Pirée. En moins de 18 minutes, il a inscrit 7 points à 3/8 aux tirs, pris 2 rebonds et surtout marqué un panier important à 28 secondes de la fin, redonnant 4 points d’avance à l’Olympiakos (88-84).

Frank NTILIKINA
Frank NTILIKINA
7
PTS
2
REB
0
PDE
Logo Esake
OLY
90 86
PAN

L’ancien joueur des New York Knicks, Dallas Mavericks et Charlotte Hornets s’est distingué par son activité défensive et sa présence dans le money-time, un atout précieux pour un Olympiakos privé de plusieurs cadres (Walkup, Evans, Fournier, McKissic).

Shorts profite du derby pour lancer son aventure au Pana

Porté par Tyler Dorsey (23 points) et Sasha Vezenkov (22 points), le champion de Grèce en titre a su faire la différence dans le dernier quart-temps, au terme d’un match longtemps équilibré. Le Panathinaïkos, en difficulté dans la peinture sans Lessort, a toutefois résisté grâce à sa réussite extérieure avant de céder dans les dernières minutes.

En conférence de presse, Giorgos Bartzokas a salué « la contribution de tous », tout en soulignant la fatigue liée à un calendrier très dense : « Nous avons joué vendredi, puis dimanche, et nous rejouons mardi. C’est très exigeant pour toutes les équipes d’EuroLeague », a-t-il insisté. L’ancien Parisien Tyson Ward (1,98 m, 28 ans) a également apporté 12 points à 4/8, 5 rebonds et 5 passes décisives en 31 minutes. Son ancien coéquipier du Paris Basketball, cette fois dans le camp adverse, T.J. Shorts (1,75 m, 27 ans), a enfin réalisé un gros match sous les couleurs du Panathinaïkos : 19 points à 9/15, 5 rebonds et 5 passes décisives en 27 minutes. Après trois sorties insipides en EuroLeague, il a peut-être véritablement lancé là son aventure au Pana.

Fournier espéré face à l’Anadolu Efes

Si Evan Fournier reste incertain, son retour pourrait intervenir dès cette semaine, à l’occasion de la « double week » d’EuroLeague (deux matchs en quatre jours). L’ancien joueur des Nuggets, Magic, Knicks et Pistons pourrait ainsi faire ses débuts européens sous le maillot de l’Olympiakos, après une intersaison très attendue marquée par son arrivée au Pirée.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Sara Roumy lors de son premier match d'EuroCup, contre Szekszard
EuroCup Féminine
00h00Sara Roumy retrouve l’EuroCup, aux côtés de Jodie Cornélie-Sigmundova
Isaïa Cordinier s'est baladé avec l'Anadolu Efes ce 12 octobre
EuroLeague
00h00Isaïa Cordinier encore MVP avec l’Anadolu Efes, face à Malcolm Cazalon
Frank Ntilikina dans le vestiaire de l'Olympiakos après la victoire face au Panathinaikos, pas loin d'Evan Fournier en civil
À l’étranger
00h00L’Olympiakos domine le Panathinaïkos sans Fournier, Ntilikina titulaire et Shorts retrouvé
Isaac Guedegbe et la JL Bourg comptent trois victoires en trois matches
Espoirs ELITE
00h00Bourg et Cholet maintiennent la cadence, Dijon cale et le MSB de Bastien Grasshoff sans pitié chez l’ASVEL
Gerald Ayayi lors de Dijon - Cholet
Betclic ELITE
00h00Cholet a bouclé une mauvaise semaine à Dijon : « Beaucoup des cadres ont baissé la tête »
Betclic ELITE
00h00[Vidéo] L’exclusion polémique de Nick Johnson à Chalon : « C’est du grand n’importe quoi ! »
Christophe Vitoux quitte le club de Villeneuve d'Ascq
La Boulangère Wonderligue
00h00Christophe Vitoux quitte Villeneuve d’Ascq après sept saisons de réussite
À l’étranger
00h00Dominic Artis tente d’oublier Strasbourg en Russie
Betclic ELITE
00h00DeShaun Thomas démarre et termine en France : point final pour sa carrière
Betclic ELITE
00h00[Vidéo] Mike Davis Jr entre dans l’histoire de la SIG Strasbourg avec un gros coup de chaud : huit tirs à 3-points
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00[Vidéo] Olivier Sarr réussit un buzzer-beater face à son frère Alexandre !
NBA
00h00Alex et Olivier Sarr vont s’affronter pour la première fois : « C’est un moment dont tu rêves quand tu es petit »
NBA
00h00Maxime Raynaud, Noah Penda et Rayan Rupert complets en présaison NBA
Nolan Traoré a été titularisé contre Phoenix, il a montré ses qualités mais aussi ses défauts actuels
NBA
00h00Nolan Traoré titulaire pour la première fois avec Brooklyn, mais en difficulté face aux Suns
Victor Wembanyama a dominé les débats contre Utah ce vendredi en présaison NBA
NBA
00h0022 points en 16 minutes : Victor Wembanyama monte en puissance en présaison
NBA
00h00« Je veux être dans une équipe qui me donne une chance de gagner » : Giannis menace-t-il les Bucks ?
NBA
00h00NBA : Paul Pierce endormi dans sa voiture sur l’autoroute, une enquête ouverte pour conduite en état d’ivresse
Moussa Diabaté a inscrit 14 points contre le champion NBA en titre, Oklahoma City, en présaison
NBA
00h00Moussa Diabaté brille, Tidjane Salaün peine encore, Killian Hayes croise Noa Essengue
Rudy Gobert en défense sur son ancien coéquipier Karl-Anthony Towns lors de New York - Minnesota
NBA
00h00Cinq Français sur le parquet lors de la victoire new-yorkaise contre Minnesota
NBA
00h00LeBron James accusé de fraude par un fan trahi : il pensait vivre son dernier match… il porte plainte
1 / 0