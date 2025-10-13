L’Olympiakos domine le Panathinaïkos sans Fournier, Ntilikina titulaire et Shorts retrouvé

Absent vendredi contre Dubaï en EuroLeague, Evan Fournier (1,98 m, 32 ans) n’a pas non plus pris part au derby d’Athènes remporté 90-86 par l’Olympiakos contre un Panathinaïkos diminué, sans Kendrick Nunn ni Mathias Lessort. Mais avec un T.J. Shorts enfin productif.

L’arrière international français souffre au niveau de la cheville (ou au pied, les informations sont imprécises), mais son entraîneur Giorgos Bartzokas s’est voulu rassurant. « L’état de Fournier ne semble pas grave. Il a travaillé individuellement lors des deux derniers entraînements. Je pense que Fournier et McKissic pourront jouer un ou deux matchs cette semaine », a-t-il déclaré avant la réception de l’Anadolu Efes.

Ntilikina titulaire et décisif dans le derby

Titulaire pour la deuxième fois consécutive, Frank Ntilikina (1,93 m, 27 ans) a rendu une copie propre dans ce derby très disputé au Pirée. En moins de 18 minutes, il a inscrit 7 points à 3/8 aux tirs, pris 2 rebonds et surtout marqué un panier important à 28 secondes de la fin, redonnant 4 points d’avance à l’Olympiakos (88-84).

L’ancien joueur des New York Knicks, Dallas Mavericks et Charlotte Hornets s’est distingué par son activité défensive et sa présence dans le money-time, un atout précieux pour un Olympiakos privé de plusieurs cadres (Walkup, Evans, Fournier, McKissic).

Shorts profite du derby pour lancer son aventure au Pana

Porté par Tyler Dorsey (23 points) et Sasha Vezenkov (22 points), le champion de Grèce en titre a su faire la différence dans le dernier quart-temps, au terme d’un match longtemps équilibré. Le Panathinaïkos, en difficulté dans la peinture sans Lessort, a toutefois résisté grâce à sa réussite extérieure avant de céder dans les dernières minutes.

En conférence de presse, Giorgos Bartzokas a salué « la contribution de tous », tout en soulignant la fatigue liée à un calendrier très dense : « Nous avons joué vendredi, puis dimanche, et nous rejouons mardi. C’est très exigeant pour toutes les équipes d’EuroLeague », a-t-il insisté. L’ancien Parisien Tyson Ward (1,98 m, 28 ans) a également apporté 12 points à 4/8, 5 rebonds et 5 passes décisives en 31 minutes. Son ancien coéquipier du Paris Basketball, cette fois dans le camp adverse, T.J. Shorts (1,75 m, 27 ans), a enfin réalisé un gros match sous les couleurs du Panathinaïkos : 19 points à 9/15, 5 rebonds et 5 passes décisives en 27 minutes. Après trois sorties insipides en EuroLeague, il a peut-être véritablement lancé là son aventure au Pana.

Despite the loss, TJ Shorts seems to be starting to adapt to Panathinaikos’ playing style🔥 • 19 PTS | 5 REB | 5 AST | 9/15 FG | 22 PIR

In 27:04 minutes of action. He was responsible for 30 of Panathinaikos’ 86 points — that’s 34.8% of the team’s total offense👀 All five of… pic.twitter.com/NEKgrhhTZs — Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) October 12, 2025

Fournier espéré face à l’Anadolu Efes

Si Evan Fournier reste incertain, son retour pourrait intervenir dès cette semaine, à l’occasion de la « double week » d’EuroLeague (deux matchs en quatre jours). L’ancien joueur des Nuggets, Magic, Knicks et Pistons pourrait ainsi faire ses débuts européens sous le maillot de l’Olympiakos, après une intersaison très attendue marquée par son arrivée au Pirée.