Encore un match timide pour T.J. Shorts en EuroLeague avec le Panathinaikos

T.J. Shorts (1,75 m, 27 ans) n’a pas encore trouvé son rythme en EuroLeague. Ce jeudi soir à Vitoria, le Panathinaikos s’est imposé de justesse face à Baskonia (86-84), mais son meneur de jeu américain, naturalisé macédonien, a une nouvelle fois connu une soirée délicate. Avec 5 points à 2/7 aux tirs, 1 rebond et 3 passes décisives pour 6 d’évaluation en 19 minutes, il n’a pas vraiment pesé sur le succès grec pour cette troisième journée d’EuroLeague.

Un début de campagne en demi-teinte pour Shorts

Arrivé à l’intersaison auréolé du statut de meilleure recrue de l’intersaison, T.J. Shorts devait incarner le dynamisme et la créativité du nouveau Panathinaikos version Ergin Ataman. Mais après trois journées, le constat est mitigé : l’ancien Parisien affiche seulement 3 points, 0,7 rebond et 2,3 passes décisives pour une évaluation moyenne de 2 en 14 minutes de jeu.

S’il a légèrement relevé la tête en championnat grec (10 points à 3/7, 2 rebonds et 3 passes en 25 minutes contre le PAOK dimanche dernier) puis à Vitoria, ses précédentes performances – un -2 d’évaluation contre le Bayern Munich puis un maigre 2 face au FC Barcelone – ont inquiété les observateurs. L’adaptation semble plus lente que prévu pour le joueur de 27 ans, pourtant habitué à dominer sur la scène continentale ces dernières saisons avec Bonn et Paris.

PROFIL JOUEUR T.J. SHORTS Poste(s): Meneur Taille: 175 cm Âge: 27 ans (15/10/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / Esake PTS 10 #43 REB 2 #64 PD 3 #29

Le Panathinaikos avance, Shorts cherche encore sa place

Collectivement, le Panathinaikos s’en sort bien (2 victoires pour 1 défaite), porté par des individualités comme Juancho Hernangomez (20 d’évaluation en 3 matchs) ou Kendrick Nunn (30 points contre les Basques). Mais pour franchir un cap en EuroLeague, les Verts auront besoin d’un T.J. Shorts à son meilleur niveau. Le Californien devra rapidement retrouver sa confiance et son agressivité, deux qualités qui avaient fait de lui l’un des joueurs les plus spectaculaires d’Europe la saison passée.

𝐇𝐨𝐦𝐞 𝐠𝐚𝐦𝐞 𝐥𝐨𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠… ☘️ After THAT buzzer beater in Vitoria, it’s time to bring the energy back home! 💪#PAOFans, let’s pack our house once again and push the team to another victory against @LDLCASVEL (15/10, 21:15). Grab your tickets NOW, before they run out!… pic.twitter.com/ZDr5lG5HLM — Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 10, 2025

Le calendrier s’annonce relevé pour le Pana, qui recevra dès la semaine prochaine l’ASVEL avant un déplacement à l’Anadolu Efes Istanbul une autre grosse cylindrée du continent. L’occasion rêvée pour Shorts de lancer, enfin, sa saison européenne.