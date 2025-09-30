Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

T.J. Shorts désigné meilleure recrue de l’intersaison 2025 en EuroLeague

EuroLeague - T.J. Shorts a été élu meilleure recrue de l’été par la majorité des GM de l’EuroLeague. Le meneur américain, double MVP en titre de Betclic ÉLITE avec le Paris Basketball, débute une nouvelle aventure au Panathinaikos Athènes.
|
00h00
Résumé
Écouter
T.J. Shorts désigné meilleure recrue de l’intersaison 2025 en EuroLeague

T.J. Shorts – Kendrick Nunn, une paire d’arrières intenable en EuroLeague

Crédit photo : Panathinaïkos Athènes

Alors que la saison 2025-2026 d’EuroLeague débute ce mardi 30 septembre, T.J. Shorts (1,75 m, 27 ans) est déjà au centre des regards.

Une arrivée très attendue à Athènes

Après deux saisons historiques avec le Paris Basketball, T.J. Shorts a choisi de franchir un nouveau cap en rejoignant le Panathinaikos Athènes, club phare de l’EuroLeague. Ce transfert est unanimement salué par les dirigeants de la compétition. Dans le sondage de BasketNews, la majorité des managers généraux a placé Shorts comme la meilleure recrue de l’intersaison 2025.

L’ancien meneur du Paris Basketball, qui avait guidé le club jusqu’au titre en EuroCup en 2024 puis jusqu’à une première participation en playoffs de l’EuroLeague, débarque en Grèce avec le statut de star confirmée.

Le Paris Basketball perd son leader, le Panathinaikos frappe un grand coup

Pour le Paris Basketball, le départ de Shorts marque la fin d’un cycle. Le club de la capitale avait fait de son meneur l’incarnation de son projet ambitieux en Betclic ÉLITE et en Europe.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-T.J. Shorts.jpg
T.J. SHORTS
Poste(s): Meneur
Taille: 175 cm
Âge: 27 ans (15/10/1997)

Nationalités:

logo usa.jpg
logo macedonia.jpg
Stats 2024-2025 / Betclic ELITE
PTS
18,3
#1
REB
2,4
#129
PD
8
#1

De son côté, le Panathinaikos frappe un grand coup en associant Shorts à Kendrick Nunn, élu MVP de l’EuroLeague 2025 et plébiscité comme joueur n°1 autour duquel bâtir une équipe. L’association de ces deux arrières dynamiteurs fait saliver l’Europe du basket.

Panathinaïkos – Bayern Munich ce mardi soir

Toujours privé de Cedi Osman et Mathias Lessort, le Panathinaïkos Athènes démarre sa saison européenne par la réception du Bayern Munich ce mardi 30 septembre. Ce sera l’occasion pour Ergin Ataman, le coach turc du Pana, de recroiser la route des champions d’Europe allemands Andreas Obst, Justus Hollatz, Oscar Da Silva et Leon Kratzer, contre qui il a perdu en finale de l’EuroBasket 2025 il y a 16 jours. Leon Kratzer a lui déjà salué T.J. Shorts, son coéquipier à Paris ces deux dernières saisons, avant la rencontre. Nul doute qu’il donnera quelques conseils à son nouveau staff, notamment composé par Gordon Herbert et T.J. Parker, pour tenter de limiter son rayonnement.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
ELITE 2
00h00Cinq ans après Aleksandar, l’aîné de la fratrie Aranitovic débarque en ÉLITE 2
La Boulangère Wonderligue
00h00La fédération exaspérée par les dirigeants de Tarbes, accusés d’amateurisme, qui auraient même interpellé Emmanuel Macron !
Jeremiah Hill est attendu comme le leader de Chalon cette saison encore
Betclic ELITE
00h00Jeremiah Hill croit au Top 4 pour l’Élan Chalon
Narcisse Ngoy lors de la présentation de l'équipe de Poitiers cet été
ELITE 2
00h00Narcisse Ngoy, un début de saison très prometteur à Poitiers
T.J. Shorts - Kendrick Nunn, une paire d'arrières intenable en EuroLeague
EuroLeague
00h00T.J. Shorts désigné meilleure recrue de l’intersaison 2025 en EuroLeague
La JL Bourg lance bien sa saison Espoirs 2025-2026
Espoirs ELITE
00h00Championne de France en titre, la JL Bourg a bien lancé sa saison à Limoges
Ilian Moungalla, David Michineau et Clément Frisch trois des rookies français en EuroLeague
EuroLeague
00h00Record historique : 38 joueurs français en EuroLeague en 2025-2026
Victor Wembanyama ce lundi 29 septembre au Media Day des San Antonio Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama prêt pour sa renaissance : « Personne ne s’est entraîné comme moi cet été »
Janelle Salaün fait partie du meilleur cinq des rookies de la saison WNBA 2025
WNBA
00h00Dominique Malonga et Janelle Salaün élues dans la All Rookie Team de WNBA
Kameronn Selebangue, ici avec Rennes, rejoint le SCABB Lab
NM1
00h00Kameronn Selebangue signe son retour au jeu, avec le SCABB Lab
1 / 0
Livenews NBA
Victor Wembanyama ce lundi 29 septembre au Media Day des San Antonio Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama prêt pour sa renaissance : « Personne ne s’est entraîné comme moi cet été »
NBA
00h00200 millions en jeu, et il mise sur une startup familiale : le pari dingue de Ja Morant
NBA
00h00Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr pas encore totalement rétablis de leurs blessures de l’Euro
Daniel Batcho a passé cinq saisons en NCAA, dont deux à Texas Tech
NBA
00h00Daniel Batcho signe un Exhibit 10 avec Sacramento
NBA
00h00À peine arrivé au Partizan Belgrade, Miikka Muurinen pense déjà à un retour aux Etats-Unis
NBA
00h00Nathan Soliman se distingue et le Pôle France brille au tournoi NBA d’Abou Dabi
Nolan Traoré devant la presse au début du camp de présaison des Brooklyn Nets
NBA
00h00Nolan Traoré mise sur sa vitesse pour s’imposer chez les Nets
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo et Vassilis Spanoulis au cœur des ambitions de la fédération grecque
NBA
00h00Deux blessures et une élimination : l’addition salée de l’EuroBasket pour les Français en NBA
NBA
00h00Elle a régné dans l’ombre des parquets NBA pendant 50 ans : la Première Dame des Pacers s’en est allée
1 / 0