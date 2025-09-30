T.J. Shorts désigné meilleure recrue de l’intersaison 2025 en EuroLeague

Alors que la saison 2025-2026 d’EuroLeague débute ce mardi 30 septembre, T.J. Shorts (1,75 m, 27 ans) est déjà au centre des regards.

Une arrivée très attendue à Athènes

Après deux saisons historiques avec le Paris Basketball, T.J. Shorts a choisi de franchir un nouveau cap en rejoignant le Panathinaikos Athènes, club phare de l’EuroLeague. Ce transfert est unanimement salué par les dirigeants de la compétition. Dans le sondage de BasketNews, la majorité des managers généraux a placé Shorts comme la meilleure recrue de l’intersaison 2025.

L’ancien meneur du Paris Basketball, qui avait guidé le club jusqu’au titre en EuroCup en 2024 puis jusqu’à une première participation en playoffs de l’EuroLeague, débarque en Grèce avec le statut de star confirmée.

Le Paris Basketball perd son leader, le Panathinaikos frappe un grand coup

Pour le Paris Basketball, le départ de Shorts marque la fin d’un cycle. Le club de la capitale avait fait de son meneur l’incarnation de son projet ambitieux en Betclic ÉLITE et en Europe.

PROFIL JOUEUR T.J. SHORTS Poste(s): Meneur Taille: 175 cm Âge: 27 ans (15/10/1997) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 18,3 #1 REB 2,4 #129 PD 8 #1

De son côté, le Panathinaikos frappe un grand coup en associant Shorts à Kendrick Nunn, élu MVP de l’EuroLeague 2025 et plébiscité comme joueur n°1 autour duquel bâtir une équipe. L’association de ces deux arrières dynamiteurs fait saliver l’Europe du basket.

Panathinaïkos – Bayern Munich ce mardi soir

Toujours privé de Cedi Osman et Mathias Lessort, le Panathinaïkos Athènes démarre sa saison européenne par la réception du Bayern Munich ce mardi 30 septembre. Ce sera l’occasion pour Ergin Ataman, le coach turc du Pana, de recroiser la route des champions d’Europe allemands Andreas Obst, Justus Hollatz, Oscar Da Silva et Leon Kratzer, contre qui il a perdu en finale de l’EuroBasket 2025 il y a 16 jours. Leon Kratzer a lui déjà salué T.J. Shorts, son coéquipier à Paris ces deux dernières saisons, avant la rencontre. Nul doute qu’il donnera quelques conseils à son nouveau staff, notamment composé par Gordon Herbert et T.J. Parker, pour tenter de limiter son rayonnement.