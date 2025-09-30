Recherche
EuroLeague

Débuts ratés pour T.J. Shorts avec le Panathinaikos

EuroLeague - Attendu comme la recrue phare de l’intersaison, T.J. Shorts a manqué sa première sortie en EuroLeague avec le Panathinaikos. Malgré un match très discret de l’ancien meneur du Paris Basketball, le club grec a battu le Bayern Munich (87-79).
|
00h00
Résumé
Écouter
Débuts ratés pour T.J. Shorts avec le Panathinaikos

T.J. Shorts s’est manqué pour sa première avec le Panathinaïkos Athènes en EuroLeague

Crédit photo : Panathinaïkos Athènes

Lancé dans sa quête d’un Final Four à domicile en mai prochain, le Panathinaikos a réussi son entrée en EuroLeague en dominant le Bayern Munich (87-79). Mais la prestation de T.J. Shorts (1,75 m, 27 ans) était scrutée de près, et elle n’a pas répondu aux attentes : élu meilleure recrue de l’été par les GM de la compétition, le double MVP de Betclic ELITE n’a pas pesé sur la rencontre.

Un début de saison cauchemardesque

Pour son premier match officiel avec le Panathinaïkos en EuroLeague, T.J. Shorts a terminé avec des statistiques faméliques : 11 minutes jouées, 0/4 aux tirs, 1 perte de balle, aucune passe décisive, et une évaluation négative (-2). Le meneur américano-macédonien a même provoqué l’ironie sur les réseaux sociaux, où certains observateurs ont parlé « d’un des pires débuts pour une star » qu’ils avaient vus.

T.j. SHORTS
T.j. SHORTS
0
PTS
0
REB
3
PDE
Logo EuroLeague
PAN
87 79
BAY

Certains soulignent aussi la difficulté pour Shorts de s’intégrer dans un effectif déjà très fourni sur les postes extérieurs. L’ancien Parisien devra trouver sa place à côté de Kendrick Nunn, Jerian Grant et Kostas Sloukas, tous capables de créer du jeu.

Nunn brille, Shorts apprend

Heureusement pour le Panathinaikos, Kendrick Nunn a pris le relais avec un match de patron : 21 points et 10 passes décisives, de quoi offrir un succès solide aux Verts. À ses côtés, Nikos Ragkavopoulos (15 points) et Omer Yurtseven (14 points) ont bien aidé à contenir un Bayern accrocheur, emmené par Xavier Rathan-Mayes (18 points).

Le défi est donc posé pour T.J. Shorts : adapter son style de jeu basé sur sa domination balle en main à une équipe où le ballon circule entre plusieurs arrières confirmés.

Un ajustement nécessaire

S’il est évidemment trop tôt pour tirer des conclusions, le contraste est frappant entre l’éclat de T.J. Shorts avec Paris et sa première sortie dans sa nouvelle équipe. Le meneur de poche va devoir s’ajuster rapidement, avec une rencontre à venir ce vendredi contre Barcelone, toujours à domicile.

Le Panathinaikos, de son côté, reste invaincu à domicile face au Bayern Munich en EuroLeague (9-0 désormais). Mais pour viser le Final Four d’Athènes, l’équipe aura besoin que sa recrue star prenne vite confiance.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
