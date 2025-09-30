Débuts ratés pour T.J. Shorts avec le Panathinaikos

Lancé dans sa quête d’un Final Four à domicile en mai prochain, le Panathinaikos a réussi son entrée en EuroLeague en dominant le Bayern Munich (87-79). Mais la prestation de T.J. Shorts (1,75 m, 27 ans) était scrutée de près, et elle n’a pas répondu aux attentes : élu meilleure recrue de l’été par les GM de la compétition, le double MVP de Betclic ELITE n’a pas pesé sur la rencontre.

Silence before the storm ⛈️ The Debut of @TjShorts5 is pending 👀 pic.twitter.com/1jTa0yxfzy — EuroLeague (@EuroLeague) September 30, 2025

Un début de saison cauchemardesque

Pour son premier match officiel avec le Panathinaïkos en EuroLeague, T.J. Shorts a terminé avec des statistiques faméliques : 11 minutes jouées, 0/4 aux tirs, 1 perte de balle, aucune passe décisive, et une évaluation négative (-2). Le meneur américano-macédonien a même provoqué l’ironie sur les réseaux sociaux, où certains observateurs ont parlé « d’un des pires débuts pour une star » qu’ils avaient vus.

Certains soulignent aussi la difficulté pour Shorts de s’intégrer dans un effectif déjà très fourni sur les postes extérieurs. L’ancien Parisien devra trouver sa place à côté de Kendrick Nunn, Jerian Grant et Kostas Sloukas, tous capables de créer du jeu.

El debut de TJ Shorts con Panathinaikos está siendo de los peores debuts de una estrella que recuerdo. 0 puntos, un airball en un triple totalmente solo. Está claro que tiene que adaptarse, pero su juego es balón para él y a jugar, en Panathinaikos el balón es para Nunn. — Pickasso (@ApuestaVerde99) September 30, 2025

Nunn brille, Shorts apprend

Heureusement pour le Panathinaikos, Kendrick Nunn a pris le relais avec un match de patron : 21 points et 10 passes décisives, de quoi offrir un succès solide aux Verts. À ses côtés, Nikos Ragkavopoulos (15 points) et Omer Yurtseven (14 points) ont bien aidé à contenir un Bayern accrocheur, emmené par Xavier Rathan-Mayes (18 points).

Le défi est donc posé pour T.J. Shorts : adapter son style de jeu basé sur sa domination balle en main à une équipe où le ballon circule entre plusieurs arrières confirmés.

TJ SHORTS WAS ON FIRE ON HIS DEBUT 🔥 11 MINUTES

0/4 FG

1 TURNOVER

-2 PIR ISAIAH THOMAS'S REGEN???#OlympiacosBC #paobc pic.twitter.com/U0XfQazbLe — Μπρόνσον (@michp_34) September 30, 2025

Un ajustement nécessaire

S’il est évidemment trop tôt pour tirer des conclusions, le contraste est frappant entre l’éclat de T.J. Shorts avec Paris et sa première sortie dans sa nouvelle équipe. Le meneur de poche va devoir s’ajuster rapidement, avec une rencontre à venir ce vendredi contre Barcelone, toujours à domicile.

Le Panathinaikos, de son côté, reste invaincu à domicile face au Bayern Munich en EuroLeague (9-0 désormais). Mais pour viser le Final Four d’Athènes, l’équipe aura besoin que sa recrue star prenne vite confiance.