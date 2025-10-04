Recherche
EuroLeague

Deuxième sortie ratée pour T.J. Shorts avec le Panathinaikos, battu par le FC Barcelone à domicile

EuroLeague - T.J. Shorts vit des débuts compliqués avec le Panathinaikos. Après un premier match sans relief face au Bayern Munich, le meneur américain naturalisé macédonien a de nouveau peiné ce vendredi soir lors de la défaite du Pana contre le FC Barcelone (96-103) à l’OAKA.
00h00
Résumé
Deuxième sortie ratée pour T.J. Shorts avec le Panathinaikos, battu par le FC Barcelone à domicile

T.J. Shorts a encore eu du mal ce vendredi en EuroLeague avec le Panathinaïkos

Crédit photo : EuroLeague

Le Panathinaikos Athènes espérait rebondir après sa défaite inaugurale en EuroLeague, mais a de nouveau chuté à domicile face au FC Barcelone (96-103). Si Juancho Hernangomez (27 points) et Kostas Sloukas (18 points, 11 passes) ont tenté de relancer les Verts, T.J. Shorts (1,75 m, 27 ans), recrue phare de l’été, a encore déçu. En deux sorties européennes, l’ancien MVP de la BCL et de l’EuroCup n’a toujours pas trouvé son rythme sous les ordres d’Ergin Ataman.

– Journée 2

Une soirée compliquée pour Shorts et le Panathinaikos

Pour la deuxième fois en deux rencontres d’EuroLeague, T.J. Shorts a eu du mal à peser sur le jeu du Panathinaikos. En 11 minutes et 21 secondes sur le parquet, le meneur n’a inscrit que 4 points (1 passe décisive, 2 balles perdues). Une ligne statistique bien éloignée des standards auxquels il avait habitué les fans européens.

Lors de la première journée, face au Bayern Munich, il avait été limité à 10 minutes et n’avait pas inscrit le moindre point (0 point, 3 passes, 1 perte de balle). Deux prestations loin des attentes placées en lui, alors qu’il doit être l’un des moteurs du backcourt athénien cette saison, aux côtés de Nunn et Grant.

Le meneur américain sait qu’il doit élever son niveau de jeu et s’adapter plus rapidement au système d’Ergin Ataman – qui l’a cette fois utilisé en sortie de banc -, lui qui reste sur deux performances sans relief.

T.j. SHORTS
T.j. SHORTS
4
PTS
1
REB
1
PDE
Logo EuroLeague
PAN
96 103
FCB

Juancho Hernangomez et Kostas Sloukas en leaders, mais Barcelone trop fort

Malgré les difficultés de Shorts, le Panathinaikos a livré une prestation offensive solide, portée par un excellent Juancho Hernangomez (27 points à 10/15 aux tirs) et un Sloukas maître du tempo (18 points, 11 passes). Mais en face, le FC Barcelone a déroulé un collectif impressionnant, emmené par un Will Clyburn intenable (23 points) et un Toko Shengelia très juste (17 points).

Les Catalans ont globalement dominé la rencontre, menant du début à la fin malgré les poussées d’orgueil grecques dans le quatrième quart-temps. La série de tirs primés de Nico Laprovittola et Kevin Punter a scellé le sort du match.

Un début d’EuroLeague à oublier pour le Panathinaikos

Avec cette première défaite dès la deuxième journée, le Panathinaikos démarre difficilement sa campagne européenne, malgré un effectif taillé pour le Final Four. T.J. Shorts, censé être le détonateur offensif, devra vite retrouver ses sensations. Ergin Ataman pourrait être amené à ajuster ses rotations pour relancer la dynamique avant le prochain match.

Prochain rendez-vous pour les Athéniens : un déplacement à Vitoria pour affronter Baskonia.

EuroLeague – Journée 2
02/10/2025
BAY FC Bayern Munich
97 88
CRV Crvena Zvezda Belgrade
PAR Partizan Belgrade
80 78
EA7 EA7 Emporio Armani Milano
REA Real Madrid
89 77
OLY Olympiacos Piraeus
03/10/2025
ZAL Zalgiris Kaunas
84 81
FEN Fenerbahce Beko Istanbul
ASM Monaco
103 81
DUB Dubai Basketball
EFE Anadolu Efes Istanbul
81 87
HAP Hapoel Tel Aviv
ASV ASVEL
102 95
BAS Baskonia Vitoria-Gasteiz
PAN Panathinaikos Athens
96 103
FCB FC Barcelone
VAL Valencia Basket
103 94
BOL Virtus Bologna
MAC Maccabi Tel Aviv
94 101
PAR Paris Basketball
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
joraberanto
T.J. Shorts II se fait déjà incendier sur les réseaux sociaux. Bon courage à lui après seulement 2 matchs en EuroLeague.
