Deuxième sortie ratée pour T.J. Shorts avec le Panathinaikos, battu par le FC Barcelone à domicile

Le Panathinaikos Athènes espérait rebondir après sa défaite inaugurale en EuroLeague, mais a de nouveau chuté à domicile face au FC Barcelone (96-103). Si Juancho Hernangomez (27 points) et Kostas Sloukas (18 points, 11 passes) ont tenté de relancer les Verts, T.J. Shorts (1,75 m, 27 ans), recrue phare de l’été, a encore déçu. En deux sorties européennes, l’ancien MVP de la BCL et de l’EuroCup n’a toujours pas trouvé son rythme sous les ordres d’Ergin Ataman.

Une soirée compliquée pour Shorts et le Panathinaikos

Pour la deuxième fois en deux rencontres d’EuroLeague, T.J. Shorts a eu du mal à peser sur le jeu du Panathinaikos. En 11 minutes et 21 secondes sur le parquet, le meneur n’a inscrit que 4 points (1 passe décisive, 2 balles perdues). Une ligne statistique bien éloignée des standards auxquels il avait habitué les fans européens.

Lors de la première journée, face au Bayern Munich, il avait été limité à 10 minutes et n’avait pas inscrit le moindre point (0 point, 3 passes, 1 perte de balle). Deux prestations loin des attentes placées en lui, alors qu’il doit être l’un des moteurs du backcourt athénien cette saison, aux côtés de Nunn et Grant.

Le meneur américain sait qu’il doit élever son niveau de jeu et s’adapter plus rapidement au système d’Ergin Ataman – qui l’a cette fois utilisé en sortie de banc -, lui qui reste sur deux performances sans relief.

Juancho Hernangomez et Kostas Sloukas en leaders, mais Barcelone trop fort

Malgré les difficultés de Shorts, le Panathinaikos a livré une prestation offensive solide, portée par un excellent Juancho Hernangomez (27 points à 10/15 aux tirs) et un Sloukas maître du tempo (18 points, 11 passes). Mais en face, le FC Barcelone a déroulé un collectif impressionnant, emmené par un Will Clyburn intenable (23 points) et un Toko Shengelia très juste (17 points).

Les Catalans ont globalement dominé la rencontre, menant du début à la fin malgré les poussées d’orgueil grecques dans le quatrième quart-temps. La série de tirs primés de Nico Laprovittola et Kevin Punter a scellé le sort du match.

Un début d’EuroLeague à oublier pour le Panathinaikos

Avec cette première défaite dès la deuxième journée, le Panathinaikos démarre difficilement sa campagne européenne, malgré un effectif taillé pour le Final Four. T.J. Shorts, censé être le détonateur offensif, devra vite retrouver ses sensations. Ergin Ataman pourrait être amené à ajuster ses rotations pour relancer la dynamique avant le prochain match.

Prochain rendez-vous pour les Athéniens : un déplacement à Vitoria pour affronter Baskonia.