EuroLeague

Isaïa Cordinier et Timothé Luwawu-Cabarrot, un duo antibois en grande forme en EuroLeague

EuroLeague - Isaïa Cordinier et Timothé Luwawu-Cabarrot, passés par Antibes, ont brillé en EuroLeague ce jeudi 9 octobre, avec l'Anadolu Efes Istanbul et Baskonia. S'ils ont perdu, les deux amis affichent un fort niveau de jeu sur ce début de saison.
|
00h00
Isaïa Cordinier et Timothé Luwawu-Cabarrot, un duo antibois en grande forme en EuroLeague

Isaïa Cordinier monte en puissance pour ses débuts avec l’Anadolu Efes Istanbul

Crédit photo : Anadolu Efes SK

Isaïa Cordinier (1,96 m, 28 ans) et Timothé Luwawu-Cabarrot (2,01 m, 30 ans), tous deux passés par Antibes, ont brillé ce jeudi 9 octobre en EuroLeague, même s’ils ont tous deux perdu.

3, 12 puis 30 d’évaluation : la montée en puissance de Cordinier avec l’Anadolu Efes en EuroLeague

Nouveau pilier de l’Anadolu Efes Istanbul qu’il a rejoint cet été, Isaïa Cordinier électrise déjà les fans turcs de par son engagement et son activité. Le bondissant arrière-ailier qui s’est envolé pour la Turquie après quatre saisons remarquables en Italie à la Virtus Bologne (vainqueur de l’EuroCup 2022, 2 Supercoupes d’Italie en 2023 et 2024 et Champion d’Italie 2025) voit déjà son impact retentir au sein du collectif XXL de la formation d’Istanbul et de sa colonie de joueurs français (Brice Dessert, Rodrigue Beaubois et Vincent Poirier).

Dernier exemple en date, il y a quelques heures en EuroLeague face au Partizan de Belgrade. Avec ses 24 points à 3/3 à 3-points, 4 rebonds et 1 passe pour 30 d’évaluation en 29 minutes, l’international français a été le meilleur joueur statistique de cette rencontre. L’Azuréen confirme sa montée en puissance (3, 12 et 30 d’évaluation) même s’il n’a pas pu empêcher la défaite des siens face aux hommes de Zeljko Obradovic (93 à 87), dans la folie de la Belgrade Arena.

L’explosivité au service de l’Anadolu Efes

Isaïa Cordinier est un joueur moderne, incarnant l’archétype du « two-way player » (joueur complet des deux côtés du terrain), mais avec une dimension athlétique décuplée. Sa détente et sa vitesse font de lui un finisseur spectaculaire en contre-attaque et un cauchemar pour les défenses sur drive. Il est l’un des joueurs les plus explosifs d’EuroLeague. Son énergie lui permet de défendre efficacement sur les postes 2 et 3, voire 1. Bien qu’il se soit d’abord illustré par ses qualités de pénétration, il a su améliorer son tir extérieur, le rendant encore plus imprévisible.

PROFIL JOUEUR
Isaïa CORDINIER
Poste(s): Arrière
Taille: 196 cm
Âge: 28 ans (28/11/1996)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Basketbol Super Ligi
PTS
14
#22
REB
4,5
#36
PD
5
#15

Des débuts tonitruants en Turquie

En signant à l’Anadolu Efes, club double vainqueur de l’EuroLeague en 2021 et 2022, Cordinier a rejoint cet été une équipe en quête de renouveau, où son énergie et sa polyvalence sont des atouts essentiels. Arrivé d’un Euro raté avec des douleurs aux genoux, l’international français a vite su écarter les doutes. Il ne s’est pas contenté de s’intégrer ; il a pris les rênes de l’attaque stambouliote dès les premières rencontres d’EuroLeague, affichant une confiance et une efficacité remarquables. Impeccable en ce début de saison, le natif de Créteil tourne à 14,7 points, 3,7 rebonds et 1,3 passe pour 15 d’évaluation en 32 minutes sur trois rencontres dans la compétition reine européenne. Il est sur les mêmes bases dans le championnat turc avec ses 14 points, 4,5 rebonds et 5 passes pour 15,5 d’évaluation en 25 minutes, après deux matchs. En moins d’un mois, il s’est imposé comme un cadre majeur du collectif d’Igor Kokoskov, un élément dont les performances seront déterminantes pour ramener l’Anadolu Efes dans la course au Final Four. L’ancien joueur d’Evreux et Denain est en pleine ascension et semble prêt à marquer de son empreinte cette nouvelle aventure turque.

Isaia Cordinier comme chez lui à Istanbul @Anadolu Efes Spor Kulubu
Isaia Cordinier est déjà comme chez lui à Istanbul (photo : Anadolu Efes Spor Kulubu)

Timothé Luwawu-Cabarrot : La renaissance du « 3&D » français à Baskonia

Il fut un temps où son nom résonnait dans les salles NBA. Aujourd’hui, c’est en EuroLeague, sous les couleurs du Baskonia Vitoria-Gasteiz, que Timothé Luwawu-Cabarrot retrouve la pleine mesure de son talent. L’ailier international français, dont on pensait la carrière en « stagflation », a repris du poil de la bête au sein du club basque sur ce début de saison.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Timothé Luwawu-Cabarrot.jpg
Timothé LUWAWU-CABARROT
Poste(s): Ailier
Taille: 201 cm
Âge: 30 ans (09/05/1995)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Liga Endesa
PTS
19
#9
REB
7
#12
PD
2
#56

Le Couteau Suisse de Vitoria

A Baskonia, où il a posé ses valises en 2024, Luwawu-Cabarrot exploite parfaitement ses qualités. Son gabarit et sa puissance lui permettent de défendre sur plusieurs postes et d’attaquer le cercle. Bien qu’irrégulier par le passé, son tir extérieur reste une menace constante, essentiel pour écarter les défenses. Enfin, sa capacité à scorer s’illustre encore plus en transition.

Timoté Luwawu-Cabarot qui déborde un joueur du Pana dans un duel d'EuroLeague
Timoté Luwawu-Cabarot qui déborde un joueur du Pana dans un duel d’EuroLeague – Baskonia

Performances actuelles : Un début de saison canon

Retenu pour un rôle de l’ombre à l’Euro avec les Bleus, TLC a retrouvé son rôle de go-to-guy en club. Et il a démarré la saison d’EuroLeague en trombe, même si Baskonia n’a pas encore gagné. Ses statistiques parlent d’elles-mêmes :19,0 points à 55% de réussite à 3-points, 3,0 rebonds, 1,7 passe décisive, 1,3 interception pour 18,0 d’évaluation après 3 matchs d’EuroLeague.

Ces chiffres le placent dans le haut du classement des meilleurs scoreurs de la compétition. En témoignent ses prestations : 23 points face à l’Olympiakos, 18 contre l’ASVEL et 16 face au Panathinaïkos ce jeudi soir sur le parquet de la Buesa Arena. Il a été une nouvelle fois l’option offensive numéro des Espagnols face aux Grecs. Le Pana revient néanmoins avec la victoire à Athènes sur le score de 86 à 84.

En Liga Endesa, il a également terminé à 19 points lors de la première journée face à Saragosse, mais son équipe n’était pas prête, notamment défensivement (défaite 107-88). Timothé Luwawu-Cabarrot semble avoir trouvé le club et le rôle qui lui permettent d’exprimer son plein potentiel en Europe. À Vitoria, il n’est plus un simple « 3&D », mais un véritable leader offensif capable de créer balle en main. Reste maintenant à permettre à son équipe d’ouvrir son compte de victoire en match officiel, ce qui n’est toujours pas le cas malgré des matches accrochés face aux mastodontes grecs.

L’héritage azuréen : Des Requins aux lumières d’EuroLeague

Entre Vitoria et Istanbul, que l’on parle de l’agressivité offensive de Timothé Luwawu-Cabarrot au Baskonia ou de l’explosivité et de l’impact général d’Isaïa Cordinier à l’Anadolu Efes, un point commun unit ces deux joueurs qui affolent l’EuroLeague en ce début de saison 2025-2026 : ils sont tous deux des produits de la formation des Antibes Sharks. Même s’ils ne partagent plus le même maillot de club depuis longtemps, le succès simultané de ces deux swingman au sommet du basket européen résonne comme un magnifique clin d’œil à leur club formateur, niché sur la Côte d’Azur.

L’histoire entre « TLC » et Isaïa, c’est celle de deux potes qui se sont tirés la bourre sur les parquets du centre de formation antibois au début des années 2010 et se poussant mutuellement vers l’excellence. Draftés tous les deux en NBA lors de la même soirée en 2016 – Luwawu-Cabarrot par Philadelphie et Cordinier par Atlanta – ils ont toujours affiché une fierté commune pour leur parcours.

Voir aujourd’hui ces deux internationaux français, médaillés olympiques et européens avec les Bleus, bien démarrer leur saison d’EuroLeague reste une source de fierté pour le travail effectué dans les Alpes-Maritimes, alors que le club azuréen reste sur une année historique (vainqueur de la Coupe de France U18 avant d’être champions de France de la catégorie).

T-shirt offcourt

