Les Sharks d’Antibes sacrés champions de France U18 Elite !

Au terme d’un week-end de Final Four à Faches-Thumesnil (Nord), les U18 d’Antibes ont été sacrés champions de France après leur victoire 82-79 face aux jeunes de la JDA Dijon. Une fin en apothéose pour les Sharks, qui s’étaient déjà emparés de la Coupe de France face au Mans le mois dernier, à Bercy.

🏆 𝑼𝒏𝒆 𝑮𝒆́𝒏𝒆́𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒆𝒏 𝑶𝒓 🏆 🥇 Nos U18 remportent le championnat Élite en venant à bout de Dijon 82/79 💥 🏅 C’est la première fois qu’une équipe de notre Centre de Formation réalise le doublé Coupe-Championnat🔥 🌊 Un immense bravo à tous 🦈#GoSharks pic.twitter.com/DuGIpmfaMv — Antibes Sharks (@AntibesSharks) May 25, 2025

Les semaines se suivent et se ressemblent : Gabriel Veras (1,87 m, 18 ans) a une nouvelle fois été étincelant pour permettre aux siens de l’emporter. Il est largement l’artisan de l’avance de son club à la pause (47-34), intenable en pénétration malgré une défense doublée comme à mi-distance où sa rapidité d’exécution est létale.

Gabriel Veras MVP

En face, les Dijonnais ont réussi à tenir le suspense jusqu’au bout, malgré la blessure de l’un de leurs éléments majeurs, Emrys Dadeke (1,88 m, 18 ans), touché au genou après ses 6 premiers points en première mi-temps. Les Côte-d’Oriens ont refait leur retard et sont même repassés devant à six minutes du terme. Mais les Antibois ont repris leur domination à trois minutes de la fin, pour ne plus la lâcher. Les Sudistes ont manqué l’occasion de sécuriser la victoire (2/6 aux lancers dans le clutch time) et ont eu quelques frayeurs, avec ce tir à trois points manqué sur le buzzer par Timéo Rigaux (17 ans) pour la JDA.

Victoire 82-79 pour les Sharks qui réalisent le premier doublé Coupe-Championnat de leur histoire. Déjà décisif en demi-finale contre Strasbourg, Veras a confirmé son immense talent en finale : il est logiquement élu MVP du Final Four. Le jeune aspirant professionnel et ses coéquipiers peuvent maintenant célébrer, à Antibes où leur retour est très attendue…