Isaïa Cordinier et Brice Dessert brillent pour leurs débuts officiels avec l’Anadolu Efes

L’Anadolu Efes Istanbul a lancé sa saison de championnat turc par un succès convaincant face à Esenler Erokspor (90-76). Pour ce premier match officiel sous les ordres d’Igor Kokoškov, les deux recrues françaises, Isaïa Cordinier et Brice Dessert, se sont immédiatement illustrées.

Cordinier a ouvert le bal en inscrivant les premiers points de la saison de son équipe, sur un dunk spectaculaire. Il a ensuite livré une performance très complète avec 16 points, 7 rebonds et 6 passes décisives. Dessert, pour sa première apparition dans le championnat turc, a montré qu’il pouvait être un renfort solide dans la rotation intérieure avec 11 points et 6 rebonds en sortie de banc.

Isaïa Cordinier lance son aventure turque en leader

Arrivé cet été à l’Anadolu Efes, Isaïa Cordinier (1,96 m, 28 ans) n’a pas mis longtemps à marquer les esprits. En plus d’avoir inscrit le tout premier panier de la saison pour son club, l’ancien joueur de la Virtus Bologne a confirmé son statut d’international français capable d’impacter des deux côtés du terrain. Avec 16 points inscrits, il a été le co-meilleur marqueur de son équipe aux côtés de Şehmus Hazer.

Brice Dessert confirme son potentiel

Encore peu connu du grand public, Brice Dessert (2,12 m, 22 ans) a saisi sa chance pour sa première en BSL. En 20 minutes, le jeune intérieur a cumulé 11 points et 6 rebonds, démontrant une belle efficacité et une capacité à s’intégrer rapidement dans une équipe de haut niveau. Une prestation prometteuse pour celui qui découvre le très haut niveau européen.

Turkish League opener today, newcomers Erokspor face a brand new Efes featuring 7 new players on the roster. 22-year-old Brice Dessert makes his first pro appearance outside of France. pic.twitter.com/Mr2vT9CeVq — Ata Toprak Koşal (@atatoprakkosal) September 26, 2025

Un début de saison réussi pour l’Efes

Avec également les belles performances d’Ercan Osmani (14 points, 7 rebonds) et de Şehmus Hazer (16 points), l’Anadolu Efes a lancé sa saison sur une note positive. De quoi donner confiance au groupe avant d’attaquer les échéances en EuroLeague, objectif majeur du club stambouliote.