Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Isaïa Cordinier et Brice Dessert brillent pour leurs débuts officiels avec l’Anadolu Efes

Turquie - Pour leur première en match officiel avec l’Anadolu Efes Istanbul, Isaïa Cordinier et Brice Dessert ont participé activement à la victoire contre Erokspor (90-76). L’arrière français a signé une prestation complète tandis que le jeune pivot a parfaitement répondu présent.
|
00h00
Résumé
Écouter
Isaïa Cordinier et Brice Dessert brillent pour leurs débuts officiels avec l’Anadolu Efes

Isaïa Cordinier a fini MVP de l’Anadolu Efes Istanbul dès son premier match

Crédit photo : Anadolu Efes SK

L’Anadolu Efes Istanbul a lancé sa saison de championnat turc par un succès convaincant face à Esenler Erokspor (90-76). Pour ce premier match officiel sous les ordres d’Igor Kokoškov, les deux recrues françaises, Isaïa Cordinier et Brice Dessert, se sont immédiatement illustrées.

Cordinier a ouvert le bal en inscrivant les premiers points de la saison de son équipe, sur un dunk spectaculaire. Il a ensuite livré une performance très complète avec 16 points, 7 rebonds et 6 passes décisives. Dessert, pour sa première apparition dans le championnat turc, a montré qu’il pouvait être un renfort solide dans la rotation intérieure avec 11 points et 6 rebonds en sortie de banc.

Isaïa Cordinier lance son aventure turque en leader

Arrivé cet été à l’Anadolu Efes, Isaïa Cordinier (1,96 m, 28 ans) n’a pas mis longtemps à marquer les esprits. En plus d’avoir inscrit le tout premier panier de la saison pour son club, l’ancien joueur de la Virtus Bologne a confirmé son statut d’international français capable d’impacter des deux côtés du terrain. Avec 16 points inscrits, il a été le co-meilleur marqueur de son équipe aux côtés de Şehmus Hazer.

Brice Dessert confirme son potentiel

Encore peu connu du grand public, Brice Dessert (2,12 m, 22 ans) a saisi sa chance pour sa première en BSL. En 20 minutes, le jeune intérieur a cumulé 11 points et 6 rebonds, démontrant une belle efficacité et une capacité à s’intégrer rapidement dans une équipe de haut niveau. Une prestation prometteuse pour celui qui découvre le très haut niveau européen.

Un début de saison réussi pour l’Efes

Avec également les belles performances d’Ercan Osmani (14 points, 7 rebonds) et de Şehmus Hazer (16 points), l’Anadolu Efes a lancé sa saison sur une note positive. De quoi donner confiance au groupe avant d’attaquer les échéances en EuroLeague, objectif majeur du club stambouliote.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Turquie
Turquie
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Leila Lacan va manquer le Trophée des Champions à Nanterre
La Boulangère Wonderligue
00h00Sans la nouvelle star du championnat, le Trophée des Champions a lieu ce samedi à Nanterre
Gavin Ware l'avoue il se dit nerveux avant sa première officielle avec le Limoges CSP à Beaublanc
Betclic ELITE
00h00Le Limoges CSP renouvelé veut ramener la ferveur à Beaublanc : « On veut créer une atmosphère ici »
Johnny Berhanemeskel et Le Mans se sont imposés in extremis à Dijon lors de la première journée de Betclic ELITE
Betclic ELITE
00h00« Il y a eu une très belle réaction au 3e quart » ; Les réactions après Dijon – Le Mans
Isaïa Cordinier a fini MVP de l'Anadolu Efes Istanbul dès son premier match
À l’étranger
00h00Isaïa Cordinier et Brice Dessert brillent pour leurs débuts officiels avec l’Anadolu Efes
La SuperCopa de Liga Endesa 2025 à Malaga, c'est à suivre sur DAZN
Liga Endesa
00h00La Liga Endesa sur DAZN, c’est parti ce samedi !
Kevin Kokila est le nouveau capitaine de la JL Bourg
Betclic ELITE
00h00JL Bourg : Kevin Kokila promu capitaine, Adam Mokoka vice-capitaine
Aaron Broussard s'installe un peu plus au Benfica
Basketball Champions League
00h00Cette ancienne gloire de Fos Provence va affronter Le Mans en BCL
ELITE 2
00h00Blois, Nantes et Denain cartonnent à l’extérieur, Caen s’offre le derby de Normandie, Roanne fait la passe de trois à Gries
Betclic ELITE
00h00Le Mans s’impose dans la douleur face à Dijon en ouverture de la saison de Betclic ELITE
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo et Vassilis Spanoulis au cœur des ambitions de la fédération grecque
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo et Vassilis Spanoulis au cœur des ambitions de la fédération grecque
NBA
00h00Deux blessures et une élimination : l’addition salée de l’EuroBasket pour les Français en NBA
NBA
00h00Elle a régné dans l’ombre des parquets NBA pendant 50 ans : la Première Dame des Pacers s’en est allée
NBA
00h00Derrière les millions de Kawhi Leonard, un contrat fantôme qui menace les Clippers de sanctions historiques
NBA
00h00Il n’a que 11 ans, mais rejoint déjà le Real Madrid sous les projecteurs : jusqu’où ira Moussa Balla Traoré ?
NBA
00h00Enquête NBA : pourquoi Wembanyama écrase toutes les projections vers le futur
NBA
00h00Recruté par une franchise, le fils de Dennis Rodman relance son rêve NBA
NBA
00h00Mené par le phénomène Nathan Soliman, le Pôle France est invité à un tournoi NBA
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes débarque aux Cleveland Cavaliers
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo ouvre la porte à une signature en Europe !
1 / 0