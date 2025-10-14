Une opportunité sur un nouveau poste pour Maxime Raynaud suite à une blessure ?

Les Sacramento Kings ressemblent de plus en plus à un point de chute idéal pour Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans).

Le soir du second tour de la Draft NBA, alors qu’il était en train de glisser par rapport aux prédictions, lui et son clan ont refusé des offres de différentes franchises. La plupart sans vraies garanties. Pour cause, les Kings l’attendaient à la 42e position avec un contrat sur 3 ans et de vraies promesses. Conquise par le profil du grand pivot aux 4 ans d’expérience en NCAA, la franchise californienne l’a accueilli à bras ouverts, convaincue d’avoir réalisé un “steal” (un joueur qui méritait d’être sélectionné plus haut). Et elle semble bien décidée à lui donner rapidement sa chance.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres ?

Il faut dire que le destin a forcé les choses. Ce dimanche 12 octobre, la blessure du poste 4 titulaire de l’équipe Keegan Murray, a été annoncée. Le shooteur de 2,03 m va rater entre quatre et six semaines de compétition à cause d’une rupture d’un ligament du pouce qui nécessite opération. Or les Kings ne sont particulièrement pourvus sur ce poste. Si bien que Maxime Raynaud (4,5 points et 5,5 rebonds de moyenne en pré-saison) a bel et bien été testé au poste 4 lors du dernier entraînement.

« Oui on l’a essayé au poste 4. C’était une belle opportunité d’apprendre pour lui. On l’a fait jouer, fait bouger, pour qu’il ait des sensations » a révélé la star de l’équipe DeMar DeRozan. L’insider Jason Anderson a même observé que le Français portrait le chasuble noir des titulaires. Contre un gris pour deux autres potentiels remplaçants de Murray, le Croate Dario Saric et l’autre rookie Nique Clifford.

Le coach Doug Christie ne s’est lui pas prononcé, expliquant qu’ils allaient essayer différentes combinaisons lors des prochains jours. C’est en effet une vraie perte dans cet effectif qui n’avait déjà pas beaucoup de garanties. Les options ne sont pas nombreuses derrière. Dario Saric n’a plus été titulaire de manière régulière depuis la saison 2019/20. DeMar DeRozan, Zach LaVine ou Nique Clifford pourraient être décalés dans des cinq small-ball, mais semblent petits pour être poste 4. Difficile aussi d’imaginer l’intégration dans le cinq majeur des pivots remplaçants Drew Eubanks ou Isaac Jones, qui ne shootent pas du tout. Maxime Raynaud pourrait donc être une option plausible.

We still don’t know who the Kings will start in place of Keegan Murray, but Maxime Raynaud is sporting a black practice jersey while Nique Clifford and Dario Saric are wearing gray. — Jason Anderson (@JandersonSacBee) October 12, 2025

Raynaud peut-il être un stretch 4 ?

Parmi les plus vieux joueurs de cette cuvée de Draft, Le Parisien a dominé la NCAA l’année dernière avec plus de 20 points et 10 rebonds de moyenne. Et surtout en rajoutant une corde primordiale à son arc : le tir à 3-points. L’ex-Nanterrien a pris quasiment trois fois plus de tirs primés que les saisons précédentes, pour un pourcentage tout à fait honorable (34,7%). Si bien qu’il est maintenant considéré comme un intérieur stretch.

Il pourrait profiter de l’attraction de son mentor Domantas Sabonis à l’intérieur, pour punir à 3-points sur des décalages. Reste que sa mobilité et sa défense sont des gros points d’interrogation pour jouer ailier-fort, du haut de ses 2,16 m. Il y aura en tout cas des minutes à redistribuer dans ce début de saison. Et comme l’a dit l’expérimenté DeRozan : « Quand tu es jeune, ce que tu cherches ce sont des opportunités. Là c’en est une. Il faut être prêt quand ton nom va être appelé à montrer ce que tu vaux. Il faut en profiter. »