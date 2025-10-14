Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Une opportunité sur un nouveau poste pour Maxime Raynaud suite à une blessure ?

NBA - À une semaine du début de saison, les Kings ont enregistré une blessure malvenue de l'ailier-fort titulaire, Keegan Murray. Sans solution de rechange fiable, le rookie français Maxime Raynaud a été testé sur le poste 4, pour apporter ses qualités de tir.
|
00h00
Résumé
Écouter
Une opportunité sur un nouveau poste pour Maxime Raynaud suite à une blessure ?

Maxime Raynaud prêt à prendre le relais de son coéquipier ?

Crédit photo : © Sergio Estrada-Imagn Images

Les Sacramento Kings ressemblent de plus en plus à un point de chute idéal pour Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans).

Le soir du second tour de la Draft NBA, alors qu’il était en train de glisser par rapport aux prédictions, lui et son clan ont refusé des offres de différentes franchises. La plupart sans vraies garanties. Pour cause, les Kings l’attendaient à la 42e position avec un contrat sur 3 ans et de vraies promesses. Conquise par le profil du grand pivot aux 4 ans d’expérience en NCAA, la franchise californienne l’a accueilli à bras ouverts, convaincue d’avoir réalisé un “steal” (un joueur qui méritait d’être sélectionné plus haut). Et elle semble bien décidée à lui donner rapidement sa chance.

LIRE AUSSI

Le malheur des uns fait le bonheur des autres ?

Il faut dire que le destin a forcé les choses. Ce dimanche 12 octobre, la blessure du poste 4 titulaire de l’équipe Keegan Murray, a été annoncée. Le shooteur de 2,03 m va rater entre quatre et six semaines de compétition à cause d’une rupture d’un ligament du pouce qui nécessite opération. Or les Kings ne sont particulièrement pourvus sur ce poste. Si bien que Maxime Raynaud (4,5 points et 5,5 rebonds de moyenne en pré-saison) a bel et bien été testé au poste 4 lors du dernier entraînement.

« Oui on l’a essayé au poste 4. C’était une belle opportunité d’apprendre pour lui. On l’a fait jouer, fait bouger, pour qu’il ait des sensations » a révélé la star de l’équipe DeMar DeRozan. L’insider Jason Anderson a même observé que le Français portrait le chasuble noir des titulaires. Contre un gris pour deux autres potentiels remplaçants de Murray, le Croate Dario Saric et l’autre rookie Nique Clifford.

Le coach Doug Christie ne s’est lui pas prononcé, expliquant qu’ils allaient essayer différentes combinaisons lors des prochains jours. C’est en effet une vraie perte dans cet effectif qui n’avait déjà pas beaucoup de garanties. Les options ne sont pas nombreuses derrière. Dario Saric n’a plus été titulaire de manière régulière depuis la saison 2019/20. DeMar DeRozan, Zach LaVine ou Nique Clifford pourraient être décalés dans des cinq small-ball, mais semblent petits pour être poste 4. Difficile aussi d’imaginer l’intégration dans le cinq majeur des pivots remplaçants Drew Eubanks ou Isaac Jones, qui ne shootent pas du tout. Maxime Raynaud pourrait donc être une option plausible.

Raynaud peut-il être un stretch 4 ?

Parmi les plus vieux joueurs de cette cuvée de Draft, Le Parisien a dominé la NCAA l’année dernière avec plus de 20 points et 10 rebonds de moyenne. Et surtout en rajoutant une corde primordiale à son arc : le tir à 3-points. L’ex-Nanterrien a pris quasiment trois fois plus de tirs primés que les saisons précédentes, pour un pourcentage tout à fait honorable (34,7%). Si bien qu’il est maintenant considéré comme un intérieur stretch.

LIRE AUSSI

Il pourrait profiter de l’attraction de son mentor Domantas Sabonis à l’intérieur, pour punir à 3-points sur des décalages. Reste que sa mobilité et sa défense sont des gros points d’interrogation pour jouer ailier-fort, du haut de ses 2,16 m. Il y aura en tout cas des minutes à redistribuer dans ce début de saison. Et comme l’a dit l’expérimenté DeRozan : « Quand tu es jeune, ce que tu cherches ce sont des opportunités. Là c’en est une. Il faut être prêt quand ton nom va être appelé à montrer ce que tu vaux. Il faut en profiter. »

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
NBA
NBA
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
derniermot
Ils vont jouer avec 4 "petits" et Sabonis, c'est plus probable
Répondre
(0) J'aime
flavor_flav- Modifié
il n'est pas si lent que ça, sur des temps courts, il pourrait dépanner en 4, avec son tir à 3 pts mais aussi en post up sur un adversaire plus petit, il aura toujours l'avantage de taille. sur tout un match, voire une saison, cela risque d'être plus compliqué
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Victor Wembanyama a été dominant face à Indiana ce lundi 13 octobre en présaison NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama monte encore en puissance : 27 points et 11 rebonds contre Indiana
NBA
00h00Une opportunité sur un nouveau poste pour Maxime Raynaud suite à une blessure ?
Jordan Shepherd, un candidat crédible au titre de MVP d'Elite 2 2025-2026 @Caen
ELITE 2
00h00Jordan Shepherd, moteur de la belle dynamique de la JA Vichy
Walter Whyte avec l'Elan béarnais
À l’étranger
00h00Après l’Élan béarnais, Walter Whyte poursuit sa carrière à Chypre
Cameron Houindo vient de lancer sa carrière professionnelle chez le KK Cedevita Olimpija
EuroCup
00h00Scouting Report – Houindo, l’intérieur explosif qui fait ses débuts avec le Cedevita Olimpija
Nolan Traore a profité de l'absence d'Egor Demin, ici à sa droite, lors des matches de Brooklyn en Chine
NBA
00h00Nolan Traoré encore titulaire mais toujours en apprentissage avec Brooklyn
Bali Coulibaly arrive à Tarbes-Lourdes pour remplacer Mike Joseph
NM1
00h00Tarbes-Lourdes tient le remplaçant de Mike Joseph
Noah Penda a joué 23 minutes dans la victoire d'Orlando contre Miami
NBA
00h00Noah Penda continue de séduire en présaison avec Orlando
Mike Joseph est passé une première fois devant la justice, ce lundi 13 octobre
NM1
00h00Mike Joseph maintenu en détention après son premier passage devant le tribunal : « Je ne pense pas avoir les épaules assez larges pour être assimilé au grand banditisme »
Killian Hayes en défense sur Yuki Kawamura lors de Cleveland - Chicago
NBA
00h00[Vidéo] Killian Hayes se montre avec Cleveland face aux Boston Celtics
1 / 0
Livenews NBA
Victor Wembanyama a été dominant face à Indiana ce lundi 13 octobre en présaison NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama monte encore en puissance : 27 points et 11 rebonds contre Indiana
NBA
00h00Une opportunité sur un nouveau poste pour Maxime Raynaud suite à une blessure ?
Nolan Traore a profité de l'absence d'Egor Demin, ici à sa droite, lors des matches de Brooklyn en Chine
NBA
00h00Nolan Traoré encore titulaire mais toujours en apprentissage avec Brooklyn
Noah Penda a joué 23 minutes dans la victoire d'Orlando contre Miami
NBA
00h00Noah Penda continue de séduire en présaison avec Orlando
Killian Hayes en défense sur Yuki Kawamura lors de Cleveland - Chicago
NBA
00h00[Vidéo] Killian Hayes se montre avec Cleveland face aux Boston Celtics
Giannis Antetokounmpo, Alex Antetokounmpo et Thanasis Antetokounmpo sont réunis chez les Bucks
NBA
00h00Trois frères dans une même équipe NBA : les Bucks écrivent l’histoire !
NBA
00h00[Vidéo] Olivier Sarr réussit un buzzer-beater face à son frère Alexandre !
NBA
00h00Alex et Olivier Sarr vont s’affronter pour la première fois : « C’est un moment dont tu rêves quand tu es petit »
NBA
00h00Maxime Raynaud, Noah Penda et Rayan Rupert complets en présaison NBA
Nolan Traoré a été titularisé contre Phoenix, il a montré ses qualités mais aussi ses défauts actuels
NBA
00h00Nolan Traoré titulaire pour la première fois avec Brooklyn, mais en difficulté face aux Suns
1 / 0