Maxime Raynaud reste en Californie : les Sacramento Kings le draftent en n°42 !

C’est un nom qui a particulièrement chuté dans cette Draft. Attendu en fin de premier tour, Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans) est finalement choisi au milieu du second, par les Sacramento Kings en n°42. Après son excellente saison à Stanford et ses bons résultats au Combine qui ont encore fait monter sa cote, le géant français voulait profiter des workouts pour montrer tous les aspects de son jeu et sa personnalité. Tout ne s’est finalement pas passé comme prévu. Plusieurs autres pivots en concurrence sont passés devant lui. Il atterrit donc finalement aux Kings, sans qu’on sache pour l’instant si un contrat lui est réservé ou non.

Plusieurs franchises qu’on pensait intéressées par ses services comme Boston, Philadelphie ou Charlotte ont passé leur tour. Raynaud atterrit donc aux Sacramento Kings, pas vraiment une franchise habituée à drafter des Français, ni même des Européens. Difficile d’anticiper quel scénario lui sera réservé. Les Kings ont déjà deux pivots solidement installés et impossibles à décaler au poste 4, les compatriotes lituaniens Domantas Sabonis et Jonas Valanciunas.

Avec une seule campagne de playoffs sur les 20 dernières saisons, les Kings ne sont pas une franchise qui brille par ses résultats. La défaite au premier tour du play-in en avril dernier pourrait conduire à de nouveaux mouvements d’effectifs. Beaucoup d’options d’équipes sont aussi à valider ou non, d’où l’instabilité dans laquelle arrive Raynaud. En tant que rookie du second tour, il faut que la franchise lui propose un contrat pour qu’il puisse jouer en NBA. Aucune information n’a fuité dans ce sens pour l’instant. L’autre drafté Nique Clifford a lui un contrat qui l’attend d’office au vu de sa 24e position.

Plus d’informations à venir…

The Sacramento Kings have selected Stanford's Maxime Raynaud with the No. 42 pick.

Fits a coveted mold at 7'1 with impressive shooting ability, which gives him a quicker path to a NBA role than some players who will be drafted before him. pic.twitter.com/rpQffTgGfV

— Jonathan Givony (@DraftExpress) June 27, 2025