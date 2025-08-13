Recherche
EuroLeague

Shaquille Harrison prolongé par l’ASVEL, en attendant l’officialisation de Thomas Heurtel ?

EuroLeague - L'ASVEL a annoncé la prolongation de contrat de son athlétique combo-guard Shaquille Harrison pour la saison 2025-2026. L'ancien joueur NBA a livré une première saison satisfaisante à Villeurbanne pour sa première en Europe.
00h00
Shaquille Harrison va jouer une 2e saison à l’ASVEL.

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Si l’ASVEL a renouvelé son front-court pour la saison 2025-2026, cela ne sera pas totalement le cas pour sa base arrière. Alors que Nando De Colo a choisi de disputer une 4e saison de suite à l’ASVEL (la 19e de sa carrière), Shaquille Harrison (1,93 m, 31 ans) rempile également dans le Rhône, où il a effectué des débuts européens satisfaisants.

Un niveau de jeu satisfaisant, un état d’esprit loué

Si Shaquille Harrison n’a pas été le plus flamboyant des Villeurbannais en 2024-2025, son rôle au sein de l’équipe n’en était pas moins primordial. Défenseur réputé en NBA (200 matchs joués) et en G-League (deux fois meilleur défenseur et meilleur intercepteur de la NBA de la saison, le natif du Missouri a fait honneur à sa réputation dans le championnat, terminant dans la short-list pour le meilleur défenseur de Betclic ELITE la saison dernière

Apportant également sa contribution au scoring (7,4 points de moyenne en Betclic ELITE, 5,2 en EuroLeague), par sa percussion plus que par son tir (23% sur deux tentatives à 3-points en BE), son état d’esprit a également été loué par tous au sein de l’institution villeurbannaise. Sûrement l’une des raisons, parmi les autres citées plus haut, qui ont poussé le board lyonnais à le prolonger. « Shaq est un garçon formidable et un gros travailleur », soulignait son coach Pierric Poupet au Progrès durant les derniers playoffs. « Il est toujours positif, a envie d’apprendre, ce qui est remarquable à son âge. Il est moins vocal que David (Lighty), mais ils ont la même intelligence relationnelle et émotionnelle. »

Sa campagne de playoffs de Betclic ELITE, en étant notamment décisif lors du match 1 contre l’Élan Chalon (25 points), a également plaidé en sa faveur, avec plus de 13 points à 56% aux tirs, 2 passes décisives et 1 interception en 20 minutes de jeu en moyenne.

La caution défense de l’ASVEL à l’arrière 

Après les recrues Zac Seljaas et Glynn Watson Jr, l’ASVEL compte désormais trois joueurs américains dans son effectif avec la prolongation de Shaquille Harrison. Villeurbanne s’ajoute ainsi un peu de défense sur sa ligne arrière, alors que Nando De Colo va sur ses 38 ans, qu’Adam Atamna va découvrir les joutes de Betclic ELITE et d’EuroLeague, et que Thomas Heurtel, dont la défense n’est pas le point fort, est attendu pour compléter le back-court.

Effectif actuel de l’ASVEL pour la saison 2025-2026 : 

  • Glynn Watson Jr – Nando De Colo – Shaquille Harrison – Adam Atamna
  • Armel Traoré – Zac Seljaas – Melvin Ajinça – David Lighty
  • Bastien Vautier – Bodian Massa – Mbaye Ndiaye
L’ensemble des transferts et effectifs de Betclic ELITE pour la saison 2025-2026 est à retrouver ici.

Commentaires

jamesnaysmith
Il n'y a plus un radis... Il défend bien c'est une évidence, mais le reste est tellement faible pour un club d'Euroligue...
