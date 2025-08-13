Recherche
EuroLeague

L’ASVEL, la dernière chance d’EuroLeague pour Thomas Heurtel ?

EuroLeague - Désireux de retrouver la plus prestigieuse compétition européenne, Thomas Heurtel pourrait arriver à ses fins en rejoignant l'ASVEL. Le club villeurbannais serait sur le dossier du meneur de jeu français, déjà passé dans le Rhône en 2021.
|
00h00
Résumé
L’ASVEL, la dernière chance d’EuroLeague pour Thomas Heurtel ?

Après être revenu en Liga Endesa à la Corogne, Thomas Heurtel veut retrouver l’EuroLeague… à l’ASVEL ?

Crédit photo : acb Photo / Adrián Baúlde

Après la signature de Glynn Watson Jr, il manque un dernier porteur de balle à l’ASVEL pour sa saison 2025-2026. Et ce dernier pourrait être… Thomas Heurtel ! En effet, selon les informations de Backdoor Podcast, le club rhodanien travaillerait sur la signature du meneur de jeu français, déjà passé dans ses rangs à la fin de la saison 2020-2021.

Une pige réussie en Espagne…

mais l’EuroLeague toujours dans sa tête

Pressenti du côté de l’AEK Athènes pour la prochaine saison, équipe engagée en BCL, Thomas Heurtel (1,89 m, 36 ans) a pourtant l’envie de vivre une dernière expérience en EuroLeague sur sa fin de sa carrière. Au centre de nombreuses rumeurs la saison dernière depuis son départ du Zénith Saint-Pétersbourg, il n’était pas passé loin de retrouver la plus prestigieuse compétition européenne. Sur le point de signer au FC Barcelone en début d’année, son arrivée avait été avortée par le président du club catalan, sous la pression de la communauté barcelonaise qui n’a pas gardé un bon souvenir du meneur de jeu tricolore. Pour rappel, son histoire avec le FC Barcelone s’était mal terminée en janvier 2021, après la fuite de négociations en coulisses pour rejoindre le rival madrilène.

LIRE AUSSI

Finalement, Thomas Heurtel s’était bien engagé en Liga Endesa, mais avec La Corogne, dans les bas-fonds de l’ACB. Malgré des prestations correctes (12,5 points et 9 passes décisives de moyenne), l’Agathois n’a pu éviter la relégation de l’équipe en LEB Oro. Opéré du genou en avril pour un simple nettoyage, l’ancien international veut retrouver un nouveau défi à 36 ans, en EuroLeague si possible.

PROFIL JOUEUR
Thomas HEURTEL
Poste(s): Meneur
Taille: 189 cm
Âge: 36 ans (10/04/1989)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / Liga Endesa
PTS
12,9
#28
REB
3,4
#82
PD
9
#1

Deux titres glanés avec l’ASVEL en 2021

L’une des rares équipes pouvant lui offrir cette possibilité semble bel et bien être l’ASVEL. Malgré une dernière saison en EuroLeague plus que correcte (15e sur 18 avec 13 victoires pour 21 défaites, soit à une victoire de réaliser son meilleur bilan dans la compétition depuis son retour en 2019), Villeurbanne devrait une nouvelle fois se situer dans la seconde moitié du classement européen. S’il est difficile de voir Thomas Heurtel rejoindre une top équipe de l’EuroLeague au créspuscule de sa carrière, l’ASVEL semble en revanche être une opportunité tout à fait envisageable.

De plus, Thomas Heurtel connaît bien la maison villeurbannaise pour y avoir effectué un intermède entre ses deux expériences chez les géants espagnols, le FC Barcelone et le Real Madrid. Sur la fin de la saison 2020-2021, il a disputé plus d’une vingtaine de matchs avec l’ASVEL, pour plus de 14 points (51% aux tirs dont 41% à 3-points) et 6 passes décisives en 25 minutes par match. En à peine cinq mois, il avait ainsi glané ses deux seuls trophées professionnels en France, le championnat et la Coupe de France. Reste à savoir si il aura l’occasion d’agrandir la collection la saison prochaine…

Effectif actuel de l’ASVEL pour la saison 2025-2026 : 

  • Glynn Watson Jr – Nando De Colo – Adam Atamna
  • Armel Traoré – Zac Seljaas – Melvin Ajinça – David Lighty
  • Bastien Vautier – Bodian Massa – Mbaye Ndiaye
Thomas Heurtel lors de ses quelques mois avec le maillot villeurbannais, de février à juin 2021. (Photo : Jacques Cormarèche)
Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
robin41260
Ce Mec est un NON SENS total de l esprit sportif...Parker est à la ramasse depuis un certain temps vu les fuites au club de ttes parts et comment peut on etre admiratif de la trajectoire de cet Homme..?
Répondre
(1) J'aime
johnwhite
Si j'étais l'ASVEL je ne le signerais pas surtout jouant des titres en BetClicElite et l'Euroleague.
Répondre
(1) J'aime
bouma
Deux p'tits jeunes sur le back court : Heurtel et NDC = presque 80 ans à eux deux.
Répondre
(0) J'aime
