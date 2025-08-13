Recherche
LBWL

Une aubaine pour Basket Landes : la meilleure évaluation de Wonderligue arrive !

Boulangère Wonderligue - Basket Landes a annoncé la signature de l'intérieure nigériane Murjanatu Musa pour la saison 2025-2026. Cette dernière arrive en provenance de Tarbes, relégué dans les divisions inférieures.
|
00h00
Résumé
Une aubaine pour Basket Landes : la meilleure évaluation de Wonderligue arrive !

Murjanatu Musa va passer de Tarbes à Basket Landes.

Crédit photo : Guillaume Poumarède

Champion de France en titre, Basket Landes se voit tout heureux de récupérer la meilleure évaluation de la dernière saison de Boulangère Wonderligue en plein mois d’août. Le club landais profite de la relégation de Tarbes dans les divisions inférieures pour récupérer Murjanatu Musa (1,88 m, 25 ans), qui souhaitait rejoindre la formation basée à Mont-de-Marsan depuis les soucis financiers rencontrés par l’institution tarbaise au début de l’été. L’intérieur nigériane vient ainsi compenser la blessure longue durée de Marie Gülich.

Une saison rookie extraordinaire en LBWL

Sans vraiment le vouloir, Basket Landes vient de frapper un sacré coup en Boulangère Wonderligue. L’équipe de Julie Barennes se renforce considérablement en faisant l’acquisition de l’une des meilleures joueuses actuelles de l’Hexagone. Pas mal quand on est déjà le champion de France en titre…

PROFIL JOUEUR
Murjanatu MUSA
Poste(s): Pivot
Taille: 188 cm
Âge: 25 ans (05/05/2000)

Nationalités:

logo nig.jpg
Stats 2025-2026 / WNBA
PTS
3,3
#136
REB
2,6
#94
PD
0,6
#134

Révélée avec Tarbes la saison dernière pour sa première en Boulangère Wonderligue, Murjanatu Musa aurait pu être élu MVP, un trophée finalement revenu à la Berruyère Kariata Diaby. Septième meilleur marqueuse (14,9 points) et quatrième aux rebonds (9,4) du championnat de France, la Nigériane était la première à l’évaluation (20,4), à égalité avec Dominique Malonga. Elle a tout autant dominé sur la scène européenne en ayant la 3e meilleure évaluation (26,3).  L’ancienne joueuse du championnat espagnol avait également été auréolé d’une promotion avant même la fin de la saison, en étant signé par une franchise WNBA, le Phoenix Mercury. Après une dizaine de matchs (3,3 points en 10 minutes de jeu), elle a cependant été coupé début juillet.

Juste avant de s’envoler pour les États-Unis, Murjanatu Musa a été l’une des grandes raisons de la formidable aventure tarbaise en playoffs, réalisant une performance monumentale lors du match décisif contre Bourges avec 28 points et 11 rebonds pour 35 d’évaluation. Malgré ses efforts en finale, elle n’avait pas pu ravir son premier titre collectif en club.

Une nouvelle Tarbaise à Basket Landes

Murjanata Musa a cependant pu se consoler cet été en raflant son 3e AfroBasket avec les D’Tigress, première sélection africaine à avoir atteint les quart de finale des JO l’été dernier également. Déjà engagé avec Tarbes pour la saison prochaine, Murjanata Musa a certainement pu profiter de la relégation du TGB dans les divisions inférieures pour rompre son contrat et ainsi rejoindre Basket Landes. Le club landais enrôle une joueuse dominante et renforce son secteur intérieur après la perte de Marie Gülich, victime d’une rupture des ligaments croisés quelques jours après l’annonce de son arrivée dans les Landes.

Murjanata Musa est ainsi la 2e joueuse en provenance du TGB à rejoindre Basket Landes cet été, après Camille Droguet. Dans l’effectif landais, Marie Pardon et Yohana Ewodo ont également déjà porter le maillot tarbais dans leur carrière.

La réaction de Julie Barennes,

entraîneuse de Basket Landes : 

“On est très contents d’avoir pu signer Murjanatu à cette période-là car ce n’est jamais simple de remplacer une joueuse blessée, même hors saison lorsque le marché est déjà passé. Avec sa signature, on s’assure d’avoir une joueuse qui a vraiment été performante en La Boulangère Wonderligue la saison passée et qui va nous apporter son énergie et son dynamisme, en parfaite adéquation avec le basket que l’on veut développer à Basket Landes.”

Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
