Le Nigeria première sélection africaine à atteindre les quarts de finale des JO !

L’équipe féminine du Nigeria est la première sélection africaine de l’histoire à avoir atteint les quarts de finale des Jeux olympiques, hommes et femmes confondues. Les D’Tigress ont battu le Canada 79 à 70 ce dimanche 4 août au stade Pierre Mauroy de Villeneuve d’Ascq. Après avoir battu l’Australie lundi en ouverture du tournoi, elles comptent donc deux victoires. Une très belle réussite pour celles qui n’avaient pas pu s’entraîner durant trois jours à leur arrivée en France à cause de la perte de leurs bagages.

Dominantes sur le continent africain, au point d’avoir remporté les quatre derniers AfroBasket, les Nigérianes s’étaient déjà qualifiées en 2018 pour leurs premiers quarts de finale à la Coupe du monde, à Tenerife. Elles avaient enchaîné par une qualification olympique à Tokyo mais avaient perdu leurs trois matches de poule. Cette fois, elles ont fait deux victoires en trois rencontres et verront donc Paris. Historique ! « On représente clairement quelque chose de plus grand que nous mêmes », a rappelé la nouvelle intérieure de Chartres (LFB) Nicole Enabosi (9 points à 3/5 et 6 rebonds pour 17 d’évaluation).

26 balles perdues provoquées par le Nigeria

Comme à leur habitude, les Nigérianes ont provoqué énormément de balles perdues de la part de leurs adversaires (26, comme face à l’Australie, pour 27 points marqués). Face à Ezinne Kalu (21 points à 7/12, 3 rebonds, 2 passes décisives et 3 interceptions en 28 minutes), la seule Shay Colley a égaré 11 ballons, pour 1 passe décisive. Après une première mi-temps disputée, conclue en tête par le Canada (41-37) qui a même compté jusqu’à 9 points d’avance, la sélection de Rena Wakama, Wani Muganguzi et Abi Olajuwon a pris le dessus. « On s’est parlé à la mi-temps, c’était ‘win or go home’ et on a décidé de gagner et de rester (en France) », a commenté Amy Okonkwo (8 points à 3/8, 2 rebonds et 2 interceptions en 28 minutes), qui a tenu sa place en deuxième mi-temps après une blessure au coude dans le deuxième quart-temps. « Je suis super fière de nous », a ajouté la future joueuse de Bourges.

Le Nigeria va maintenant attendre les prochains résultats pour savoir quel sera sa position finale, avant le tirage au sort peu avant minuit ce dimanche soir. Avant de se préparer pour un gros quart de finale mercredi à Bercy.

A Villeneuve d’Ascq,