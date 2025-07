BCM Gravelines-Dunkerque : Tajuan Agee ne reste finalement pas, six autres départs actés

À Gravelines-Dunkerque, on attendait la fin du mois de juin avec appréhension concernant le dossier de Tajuan Agee. Disposant d’une clause de départ, l’intérieur américain a finalement décidé de l’activer puisque le club nordiste a annoncé le départ de ce dernier. Le BCM en a également profité pour acter la fin de l’aventure pour six autres joueurs.

Tajuan Agee a activé sa clause

Avec le départ de Tajuan Agee (2,07 m, 27 ans), Gravelines-Dunkerque n’aura donc pas toute la continuité que le club espérait pour la saison 2025-2026. Troisième meilleur marqueur et premier rebondeur de l’équipe, le natif de Chicago quitte les Maritimes après une aventure de deux saisons. Pour son 2e exercice avec le BCM, l’ancien joueur du Rasta Vechta avait pris encore un peu plus d’épaisseur sous les ordres de Jean-Christophe Prat, tournant à 11,2 points à 42% aux tirs, 5,4 rebonds et 2,1 passes décisives en 24 minutes de jeu. Il avait d’ailleurs coïncidé avec le très bon début de saison de son équipe (4 victoires en 5 matchs) en étant le premier MVP du mois en Betclic ELITE la saison dernière.

Le pistolero Glynn Watson Jr. s’en va aussi

Outre Tajuan Agee, le BCM Gravelines-Dunkerque n’a pas réussi à conserver Glynn Watson Jr. (1,83 m, 28 ans), son meilleur joueur de la saison, leader aux points (16,3) et aux passes décisives (4). Celui qui a réalisé une performance jamais vu en Betclic ELITE depuis plus de 30 ans avec ses 48 points en triple prolongation à Limoges devrait logiquement pouvoir viser un club avec une Coupe d’Europe. Autrement, le shooteur Hunter Cattoor (1,91 m, 24 ans) s’en va également, ainsi que la recrue belge de fin de saison, Andy Van Vliet (2,13 m, 29 ans), qui s’est engagé à Rostock.

Enfin, des départs déjà connus ont également été actés, comme celui de Thomas Cornely (1,90 m, 34 ans), redescendu en ELITE 2 pour retrouver Mickaël Hay à l’Élan Béarnais, ou encore des jeunes Roman Domon (2,07 m, 19 ans) et Evan Boisdur (1,82 m, 19 ans) en NCAA.

Dans son intersaison 2025, le BCM Gravelines-Dunkerque compte pour le moment quatre recrues, le shooteur Gauthier Denis ainsi que l’arrière américano-qatari Mike Lewis II, ainsi que les jeunes joueurs, Soren Bracq et Romain Valakou.