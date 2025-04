48 points pour Glynn Watson Jr : du jamais-vu en Betclic ÉLITE depuis plus de 30 ans !

Vous souvenez-vous de Bill Varner, le MVP étranger 1987 de Pro A ? Il y a fort à parier que Glynn Watson Jr. n’avait jamais entendu le nom de son aîné avant ce week-end mais le meneur gravelinois a tout fait dimanche pour soutenir la comparaison avec son glorieux prédécesseur.

Lorsqu’il évoluait au BCM, en septembre 1988, l’ailier originaire de Pittsburgh avait signé une performance démentielle lors d’un match fou remporté par Gravelines à Beaublanc après une prolongation (126-125) : 53 points. Près de 37 ans après, le club maritime a signé une victoire toute aussi homérique à Limoges (122-110, après trois prolongations), décisive dans la conquête du maintien et marquée par une nouvelle prestation exceptionnelle de l’un de ses joueurs, Glynn Watson Jr.

22 points avant les prolongations, 26 après !

Que se serait-il passé si Nicolas Lang avait rentré son ultime tentative à la fin du temps règlementaire ? Limoges aurait gagné, évidemment, et Glynn Watson Jr. aurait été le héros malheureux d’une énième défaite nordiste : 22 points pour le meneur chicagoan. Car c’est bien lors des trois périodes additionnelles que l’attaquant gravelinois a complètement pris feu : 10 points lors de la première prolongation (où il n’a curieusement pas eu le shoot de la gagne, laissé à Vafessa Fofana), 6 points lors de la deuxième et de nouveau 10 lors de la troisième, pour aboutir au total historique de 48 unités ! Avec certains shoots de très haut niveau, comme lorsqu’il a fait tomber Kenny Baptiste au niveau de la ligne des lancers-francs ou est allé chercher un énorme 3+1 sur une jambe pour définitivement détacher le BCM à la 52e minute (105-109).

Véritable marathonien (51 minutes et 48 secondes passées sur le parquet), Glynn Watson Jr. a quitté Beaublanc avec une ligne de statistiques ahurissante : 48 points à 14/26 aux tirs (et 13/14 aux lancers-francs), 6 rebonds, 5 passes décisives et 12 fautes provoquées pour 43 d’évaluation. « Il a fait un match incroyable », a sobrement applaudi le coach adverse, Mikko Larkas, dans les colonnes du Populaire du Centre.

48 POINTS EN UN MATCH 🤯 😱 Glynn Watson Jr. a réalisé la meilleure performance offensive depuis 1994 !#BetclicELITE @Glynn_Watson30 x @BCMBasket pic.twitter.com/vE35kltZMo — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) April 22, 2025

Record du siècle en Betclic ÉLITE !

L’ancien meneur du Telekom Baskets Bonn a évidemment pulvérisé le record offensif de la saison, qui était détenu par Tom Digbeu (La Rochelle, 34 points contre Dijon). Mais il s’est surtout approché des sommets historiques de la LNB (depuis 1987), à seulement une unité d’un Top 10 uniquement trusté par des cartons réalisés entre 1987 et 1989, une époque où l’on défendait beaucoup moins dur.

Mais Glynn Watson Jr. a fait mieux que ça. Preuve du caractère rarissime de sa performance, il a signé le record du XXIe siècle en Betclic ÉLITE, devant les 46 unités de David Holston en juin 2021 à Antarès.

Pour tout dire, on n’avait plus vu une telle saillie en LNB, depuis… 30 ans et 6 mois, lorsque l’illustre Ron Anderson s’était également fendu de 48 points lors d’une démonstration montpelliéraine dans l’antre de la Croix-Rousse Olympique de Lyon (121-86).