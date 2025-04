Glynn Watson Jr (48 points) et Gravelines font plier Limoges après trois prolongations

Depuis le début de la saison, le Limoges CSP souffle le chaud et le froid. Ce dimanche 20 avril à Beaublanc, les Limougeauds se sont inclinés après trois prolongations face au BCM Gravelines-Dunkerque (110-122). Une défaite frustrante dans l’optique du maintien en Betclic ELITE.

Une entame de match poussive

Malgré le soutien de son public du Palais des Sports de Beaublanc, le Limoges CSP s’est incliné ce dimanche soir face à une redoutable équipe gravelinoise. Malgré une entame de match poussive des deux côtés, les coéquipiers d’un Mohamed Diarra très impactant (25 points à 8/13 aux tirs et 10 rebonds pour 36 d’évaluation) ont pris un meilleur départ dans cette première mi-temps pour rentrer aux vestiaires avec 5 longueurs d’avance (44-39, 20′).

Mohamed Diarra arrache les prolongations pour le CSP

Pourtant bien rentré dans son match et en tête à la pause, le Limoges CSP est retombé dans ses travers de retour sur le parquet, encaissant un cinglant 17-2 et laissant même les Maritimes repasser devant au tableau d’affichage (46-48, 24′). Dominés dans tous les secteurs du jeu et dans le dur, les Limougeauds ont pris l’eau dans ce troisième quart-temps. Guidés par la doublette intenable Glynn Watson Jr. (48 points à 14/25 aux tirs et 5 rebonds pour 44 d’évaluation) – Tajuan Agee (16 points à 6/19 aux tirs), les hommes de Jean-Christophe Prat ont repris l’avantage au meilleur moment. Mené de deux points à dix minutes du terme (56-58, 30′), Limoges a repris un éclat dans ces dix dernières minutes mais a su faire le dos rond pour forcer les Maritimes à disputer les prolongations (83-83, 40′).

Glynn Watson Jr (48 points) glace Beaublanc après trois prolongations

Dans ces 15 minutes de prolongations palpitantes et accrochées, c’est le BCM Gravelines-Dunkerque qui est sorti vainqueur de cette rude bataille. Et le héros maritime se nomme Glynn Watson Jr, auteur de quinze dernières minutes de très grande qualité. Avec cette défaite sur le fil après une triple prolongation (110-122), Limoges gâche une belle opportunité dans l’optique du maintien en Betclic ÉLITE. De son côté, Gravelines-Dunkerque voit vers le haut.