Tom Digbeu, un carton et un buzzer beater : « Juste merci »

À chaque retour en France, Tom Digbeu ne met pas bien longtemps à faire des étincelles. Sa découverte de la Betclic ELITE avec le Stade Rochelais ne fait pas exception à la règle. Pour son 3e match avec La Rochelle, le fils de l’ancien international Alain Digbeu a délivré l’une des meilleures performances de la saison en Betclic ELITE. Surtout, il a scellé la victoire rochelaise contre Dijon (92-90), la 2e de la saison en 18 matchs.

Tom Digbeu (1,99 m, 23 ans) sera-t-il l’espoir de tout un peuple dans une course au maintien qui semble déjà impossible pour le Stade Rochelais ? Probablement que oui. Déjà car le club de Charente-Maritimes a abattu l’une de ses dernières cartes en faisant revenir Tom Digbeu en France à la mi-janvier. Et puis surtout car le Franco-Espagnol semble monter en puissance à chacune de ses sorties sous le maillot rochelais.

Après avoir fait une première apparition discrète contre Paris (4 points), puis compilé 17 points, 6 rebonds et 4 passes décisives à Gravelines-Dunkerque, Tom Digbeu a établi le record de points de la saison en Betclic ELITE avec 34 unités (11/16 aux tirs) ! « Juste merci », tenait à débuter Julien Cortey à propos de la performance de son jeune joueur, dont c’était seulement la 3e sortie dans l’élite. Il faut bien dire que Tom Digbeu a presque tout bien fait pour La Rochelle face à la JDA Dijon, la seule victime du club rochelais en Betclic ELITE (2 défaites).

Auteur d’une énorme première (23 points à 8/11 aux tirs) pour maintenir son équipe au contact, Tom Digbeu a ensuite été quelque peu ralenti par la défense dijonnaise… jusqu’à la dernière action du match. En isolation sur Axel Julien, le prospect de la génération 2001 a pris de vitesse son aîné pour marquer le tir de la victoire en faveur de La Rochelle. « Je ne vais pas vous mentir, j’ai juste fait ce que je sais faire. C’est un immense plaisir », témoignait-il auprès de Sud-Ouest et du Bien Public.

Ayant marqué les esprits lors de sa seule saison dans l’Hexagone chez l’Alliance Sport Alsace en 2022-2023 (16,2 points de moyenne à 48% aux tirs), avec notamment une pointe à 47 unités, Tom Digbeu semble être lancé sur une pente similaire dans le Sud-Ouest. L’ancien joueur de Gran Canaria s’est en tout cas bien acclimaté au Stade Rochelais, malgré la difficile position du club, lanterne rouge de Betclic ELITE.

« On sait qu’il a du talent, c’est ce qui nous manquait, ça arrive peut-être tard », analysait Julien Cortey auprès de Sud-Ouest et du Bien Public. « Ce que j’aime bien avec Tom, c’est qu’il le fait sans forcer, dans le sens sans dénaturer notre jeu collectif. La dernière possession, il prend la balle, il joue, c’est plus facile pour le staff. »