La Rochelle et Nancy enfin à la relance contre Dijon et Saint-Quentin !

La Rochelle 92-90 Dijon

Un match exceptionnel de Tom Digbeu (34 points), un buzzer à 3-points de Gaetan Clerc (16 points), une adresse impeccable aux tirs (60% dont 44,4% à 3-points)… Voilà le genre de concours de circonstances qu’il fallait pour que La Rochelle gagne un match cette saison. Et au grand dam des fans dijonnais, ce sera tombé deux fois contre leur équipe. Avant de recevoir la JDA, qu’ils avaient déjà battus en octobre lors de leur première victoire dans l’élite (95-88), le coach Julien Cortey et ses joueurs étaient sur une série de 11 défaites d’affilée en championnat. Mais le technicien roannais avait dit « ne pas vouloir baisser la tête » malgré le bilan catastrophique. La suite lui a donné raison.

Après des débuts timides notamment sur demi-terrain (19-24 dans le premier quart-temps), le club charentais s’est reposé sur un homme, qui a débloqué le jeu pour eux : Tom Digbeu (1,99 m, 23 ans). Arrivé à la mi-janvier, l’ancien prospect de la génération 2001 s’impose déjà pour ses premiers pas dans l’élite. Ce samedi 1er février, tout lui a réussi. Auteur d’une première période absolument monstrueuse (23 points à 8/11 aux tirs), il semblait sur les bases de son record historique de 47 points en Pro B avec l’ASA. Quelque peu ralenti par la suite dans un match qui s’est considérablement tendu, il termine tout de même avec 34 points à 11/16 aux tirs, 5 rebonds et 4 passes décisives… et le lay-up de la victoire quasiment au buzzer. En face, les 28 points de Gregor Hrovat et les trois tirs extérieurs d’un David Holston qui est devenu le troisième meilleur shooteur à 3-points de l’histoire de la Betclic ÉLITE, n’auront pas suffi.

La Rochelle décroche ainsi sa deuxième victoire de la saison, une libération. Les fans rochelais ont apprécié leur soirée. Même si cela ne leur permet pas de prendre un bol d’air au classement, étant donné qu’ils sont encore bons derniers, avec trois victoires de retard sur Le Portel et Limoges.

FOR THE WIIIIIIIN 😱 Tom Digbeu (34 PTS) offre au @SR_Rupella une première victoire à domicile historique en #BetclicELITE 🙌 pic.twitter.com/mfPaynK0oA — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) February 1, 2025

Nancy 83-74 Saint-Quentin

Voilà une autre équipe qui n’avait toujours pas gagné en 2025. Après les 104 points encaissés contre Dijon, Sylvain Lautié s’était dit déçu de la performance défensive des siens, et attendait un autre visage contre Saint-Quentin. Son message aura été entendu. Devant le public du Palais des Sports Jean Weille, récemment confirmé comme la troisième plus grosse affluence du championnat, ses joueurs ont redoublé d’effort défensifs pour ne concéder que 74 points contre Saint-Quentin. La doublette extérieure Chris Clemons (9 points, 6 passes décisives) / Caleb Walker (7 points, 9 passes décisives) – dont le premier va être arrêté pour blessure à partir de demain – s’est occupée de la distribution. Les Nancéens se sont fait peur en fin de match mais ont finalement réussi à tenir le coup.

Le coach du SQBB Julien Mahé avait dit s’attendre à un match entre « deux équipes qui jouent des baskets quasiment opposés ». Il s’était justement méfié du jeu de relance des Nancéens, qui ont réussi 23 passes décisives ce soir. Mais alors que le technicien saint-quentinois voulait surveiller en priorité le tandem 1-5 Chris Clemons (9 points, 6 passes décisives) et Shevon Thompson (13 points, 6 rebonds), son équipe a finalement été surprise par un troisième larron : Antony Labanca, qui a réussi à 30 ans son deuxième meilleur match en carrière (27 points à 7/10 à 3-points). Le SQBB s’est effondré dans le troisième quart-temps, conclu 29-11 après un run de 16-1 encaissé. Si le maintien est assuré pour le club, il reste encore à cheval entre les playoffs et play-in. À noter le très bon match de Jerome Robinson (26 points, 11 rebonds), qui avait sûrement à cœur de performer contre son ami d’enfance Chris Clemons.