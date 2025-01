Julien Cortey et La Rochelle à 1/17 : « Ce n’est pas dans mon ADN de lâcher et de baisser la tête »

Un quart-temps et puis plus grand chose de positif. En tête à l’issue des 10 premières minutes samedi à Dunkerque, La Rochelle a ensuite fléchie face au BCM, au point de perdre de 25 points (89-64). Le Stade rochelais se retrouve désormais avec 16 défaites en 17 matches. La saison 2024-2025 est longue pour le promu qui ne trouve toujours pas la formule. Julien Cortey est revenu sur cette défaite nordiste dans Sud-Ouest :

« En première mi-temps, on est bien dans ce qu’on veut. Notre fin de première mi-temps ne nous aide pas à bien redémarrer. On les remet dans le match. On leur redonne de l’élan. On savait que Gravelines, à domicile, a un roster qui impacte, des joueurs qui impactent physiquement. Sur la longueur, on a explosé. On perd en lucidité, on est fatigués, ils font un premier break. »