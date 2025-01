D’abord bousculé, Gravelines-Dunkerque inflige une correction à La Rochelle

Six jours après sa défaite sur le parquet de l’ASVEL, le BCM Gravelines-Dunkerque s’est imposé dans les grandes largeurs face au Stade Rochelais (94-68), le club de La Rochelle. Menée 27 à 18 sur son parquet de Dunkerque après 10 minutes, l’équipe de Jean-Christophe Prat a repris le dessus dans la foulée (28-18 dans le deuxième quart-temps).

Chris Babb était chaud

Le BCM, en plus d’être chaud à 3-points (14/32), a dominé le rebond (40 prises à 29) tout en laissant La Rochelle à 15 sur 33 à 2-points (45,5%). Chris Babb (25 points à 7/13 à 3-points et 4 passes décisives) s’en est donné à cœur joie alors que ses compatriotes Tajuan Agee et Glynn Watson Jr. ont ajouté 12 points chacun. En face, l’équipe de Julien Cortey a manqué trop de choses pour rester dans la partie. Pour son deuxième match en Betclic ELITE, Tom Digbeu (1,99 m, 23 ans) a été l’une des rares satisfactions avec 17 points à 6/11 aux tirs (dont 1/3 à 3-points) et 4/7 aux lancers, 6 rebonds, 4 passes décisives et 7 fautes provoquées pour 17 d’évaluation en 27 minutes.

😱 | L'action du 2ème quart : Chris Babb qui crosse Ryan Hawkins et plante son 3 ! Le @BCMbasket est devant ! #BetclicElite pic.twitter.com/UtmgE9m9NV — DAZN France (@DAZN_FR) January 25, 2025

Au classement, le BCM Gravelines-Dunkerque (7 victoires et 10 défaites) reste au contact du Top 10, synonyme de play-in. De son côté, La Rochelle est toujours à la recherche de sa deuxième victoire. Cela commence à être long pour eux, qui ont déjà perdu 16 fois.