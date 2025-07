Au Quai 54, Nadir Hifi entretient le doute : « Je ne sais pas encore si je serai au Paris Basketball la saison

Star de Betclic ÉLITE au Paris Basketball, avec qui il a décroché le titre de champion de France 2025, Nadir Hifi (1,85 m, 22 ans) prolonge le plaisir des terrains au Quai 54, qui a lieu les 5 et 6 juillet sur le Court Suzanne Lenglen de Roland Garros, à Paris.

Pour BeBasket, le « Prince de Paris » évoque ce que représente l’institution du Quai 54, mais aussi ses prochains rendez-vous avec l’Equipe de France pour préparer l’Euro, et ses attentes quant à la saison prochaine.

PROFIL JOUEUR Nadir HIFI Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 185 cm Âge: 22 ans (16/07/2002) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 17,8 #2 REB 2,5 #119 PD 2,6 #55

Comment vous sentez-vous après cette longue saison avec Paris ? Avez-vous eu besoin de couper ces derniers jours ?

Il y a eu un peu de fatigue après le titre de champion France. Aujourd’hui, je me sens bien, j’ai eu le temps de me reposer 3-4 jours. Ça fait toujours plaisir d’être au Quai 54, on vient passer un bon moment. Il fallait que je coupe totalement et que j’arrête de toucher le ballon pendant quelques jours, faire autre chose, se reposer. Le repos fait aussi partie du travail. J’ai eu le temps de me ressourcer.

Que représente le Quai 54 pour vous ?

Cela représente beaucoup pour moi d’être au Quai 54. J’ai déjà eu l’occasion de marquer les esprits ici pendant deux éditions, j’espère le faire une troisième fois en gagnant ce titre avec mon équipe.

Qu’est-ce que cela fait de faire équipe avec Matthew Strazel, que vous avez battu en finale de Betclic ELITE ?

Cela fait toujours plaisir de jouer avec des bons joueurs. On a des qualités différentes, et puis à l’extérieur du basket c’est un ami. Ça fait plaisir de jouer avec ses potes et de prendre du plaisir ensemble, avec le public.

Comment allez-vous préparer les prochaines échéances, avec le rassemblement d’Equipe de France pour l’Euro ?

J’ai une planification avec tout ce qu’il faut pour être prêt en équipe de France lorsque je rejoindrai les Bleus. C’était un objectif que d’être présélectionné, ça poursuit tout le travail que j’ai fourni cette saison en Euroleague et en Betclic ELITE. Ça fait toujours plaisir d’être appelé maintenant ce n’est qu’un pas en avant : j’espère aussi participer à l’Euro.

Comment abordez-vous la suite de votre carrière ?

J’essaie de répondre aux attentes du club, de mon staff ; c’est ce qui fait que j’arrive à performer match après match aujourd’hui. Je n’ai pas forcément de manière d’aborder, j’essaie de travailler aussi dur que possible et être le meilleur basketteur.

Est-ce que cela signifie que vous serez toujours Parisien à la rentrée ?

Je ne sais pas encore si je serai au Paris Basketball la saison prochaine mais où que je sois l’an prochain, j’aurai de bonnes responsabilités dans un projet où je pourrai évoluer et gagner des titres.